На бенчмарках засветились данные о Samsung Galaxy Z Fold 6

На Geekbench обнаружились данные, характеризующие еще не вышедший Samsung Galaxy Z Fold 6. Он будет оснащен Snapdragon 8 Gen 3 и 12 ГБ оперативной памяти. Как раз такое железо мы и предсказывали, учитывая, что у Samsung Galaxy Z Fold 5 стоит чип Snapdragon 8 Gen 2. Работать новый складной телефон от Samsung будет на Android 14, что тоже ожидаемо.

Телефон набрал 1964 балла в одноядерном режиме и 6619 в многоядерном. Для сравнения, у Galaxy Z Fold 5 в настоящее время среднее значение составляет 1943 и 5123 в одноядерном и многоядерном тесте соответственно. Очевидно, что новейший чип делает новую итерацию телефона значительно более мощной.

И хотя мы отнеслись бы к этой информации с долей скепсиса, скорее всего, показатели здесь будут точны.

Не исключено, конечно, что Samsung будет использовать собственный чипсет Exynos, по крайней мере, в некоторых регионах, но обычно компания выбирает вариант Snapdragon для линейки Z Fold, так что это маловероятно.

Также вполне возможно, что топовая модель получит в свое распоряжение более 12 ГБ оперативной памяти, поскольку мы слышали упоминание о возможном выходе Galaxy Z Fold 6 с 16 ГБ ОЗУ. Но базовый уровень оперативной памяти, скорее всего, будет составлять указанные 12 ГБ, и, если телефон не выйдет позже, чем планируется, он обязательно будет работать под управлением Android 14.

Источник — techradar.com