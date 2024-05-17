В сети появились рендеры телефонов серии OPPO Reno 12

Компания OPPO анонсировала дату релиза своей новейшей серии смартфонов OPPO Reno12, которая состоится 23 мая. Продукция этой серии позиционируется как сочетание моды и инновационных технологий. Известный инсайдер @Evleaks поделился в своем X высококачественными изображениями новинок OPPO Reno 12.

Одной из особенностей дизайна новых моделей является так называемый «четырехизогнутый прямой экран». Это означает, что все четыре края экрана смартфонов из серии OPPO Reno 12 выполнены с незначительным изгибом, создавая впечатление прямого экрана при взгляде спереди.

Представители OPPO заявили, что смартфоны серии Reno12 оснащены специальными алгоритмами для предотвращения случайных нажатий и поддерживают функцию защиты от непреднамеренного касания экрана. Также была проведена оптимизация ощущений от использования устройства, и, по словам представителей компании, смартфон «приятно лежит в руке как в горизонтальном, так и в вертикальном положении».

Визуально смартфоны OPPO Reno 12 представлены в серебристом и фиолетовом цветах, имеют компактный прямой экран и оснащены тремя вертикально расположенными камерами на задней панели.

Источник — x.com