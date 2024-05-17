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В сети появились рендеры телефонов серии OPPO Reno 12

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
17.05.2024
4 Просмотра 0

Компания OPPO анонсировала дату релиза своей новейшей серии смартфонов OPPO Reno12, которая состоится 23 мая. Продукция этой серии позиционируется как сочетание моды и инновационных технологий. Известный инсайдер @Evleaks поделился в своем X высококачественными изображениями новинок OPPO Reno 12.

Одной из особенностей дизайна новых моделей является так называемый «четырехизогнутый прямой экран». Это означает, что все четыре края экрана смартфонов из серии OPPO Reno 12 выполнены с незначительным изгибом, создавая впечатление прямого экрана при взгляде спереди.

Представители OPPO заявили, что смартфоны серии Reno12 оснащены специальными алгоритмами для предотвращения случайных нажатий и поддерживают функцию защиты от непреднамеренного касания экрана. Также была проведена оптимизация ощущений от использования устройства, и, по словам представителей компании, смартфон «приятно лежит в руке как в горизонтальном, так и в вертикальном положении».

Визуально смартфоны OPPO Reno 12 представлены в серебристом и фиолетовом цветах, имеют компактный прямой экран и оснащены тремя вертикально расположенными камерами на задней панели.

OPPO Reno 12
OPPO Reno 12
OPPO Reno 12
OPPO Reno 12
OPPO Reno 12 4

Источник — x.com

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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