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Утечка макета iPhone 16 Pro Max: он станет больше

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
17.05.2024
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Утечка макета iPhone 16 Pro Max он станет больше

Инсайдеры раскрыли информацию о возможном увеличении размера экрана следующей модели iPhone. Согласно твиту от @ZONEofTECH, фотографии, которые предположительно изображают макет iPhone 16 Pro Max, указывают на его значительные габариты по сравнению с текущей моделью iPhone 15 Pro Max. Изображения предполагают, что новый флагман от Apple может получить экран на 0,2 дюйма больше, что увеличит его диагональ до 6,9 дюймов.

iPhone 16 Pro Max и iPhone 15 Pr
Макет iPhone 16 Pro Max и iPhone 15 Pro Max

Такие изменения не всегда встречаются одобрением среди пользователей. В комментариях к упомянутому твиту видно, что мнения разделились: некоторые пользователи, например @apples997, не видят существенной разницы в размерах, в то время как другие, такие как @GrassrootsApple, в восторге от увеличенного дисплея. Однако есть и те, кто выражают недовольство увеличением размера, как @iloveqatar, который предпочитает не переходить на модель Max, и @RyantinesDay, который рассматривает переход на модель PLUS.

iPhone 16 Pro Max и iPhone 15 Pro
Макет iPhone 16 Pro Max и iPhone 15 Pro Max

В отчетах утверждается, что стандартная версия iPhone 16 и iPhone 16 Plus будут оснащены экранами 6,1 и 6,7 дюймов соответственно, в то время как Pro-версия увеличится до 6,3 дюймов. Эти изменения отражают общую тенденцию к увеличению размеров экранов смартфонов со стороны ведущих производителей, таких как Apple, Google и Samsung, что может не соответствовать предпочтениям всех пользователей.

Источник — laptopmag.com

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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