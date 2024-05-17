Утечка макета iPhone 16 Pro Max: он станет больше

Инсайдеры раскрыли информацию о возможном увеличении размера экрана следующей модели iPhone. Согласно твиту от @ZONEofTECH, фотографии, которые предположительно изображают макет iPhone 16 Pro Max, указывают на его значительные габариты по сравнению с текущей моделью iPhone 15 Pro Max. Изображения предполагают, что новый флагман от Apple может получить экран на 0,2 дюйма больше, что увеличит его диагональ до 6,9 дюймов.

Макет iPhone 16 Pro Max и iPhone 15 Pro Max

Такие изменения не всегда встречаются одобрением среди пользователей. В комментариях к упомянутому твиту видно, что мнения разделились: некоторые пользователи, например @apples997, не видят существенной разницы в размерах, в то время как другие, такие как @GrassrootsApple, в восторге от увеличенного дисплея. Однако есть и те, кто выражают недовольство увеличением размера, как @iloveqatar, который предпочитает не переходить на модель Max, и @RyantinesDay, который рассматривает переход на модель PLUS.

Макет iPhone 16 Pro Max и iPhone 15 Pro Max

В отчетах утверждается, что стандартная версия iPhone 16 и iPhone 16 Plus будут оснащены экранами 6,1 и 6,7 дюймов соответственно, в то время как Pro-версия увеличится до 6,3 дюймов. Эти изменения отражают общую тенденцию к увеличению размеров экранов смартфонов со стороны ведущих производителей, таких как Apple, Google и Samsung, что может не соответствовать предпочтениям всех пользователей.

Источник — laptopmag.com