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Эррол Маск и мемкойн «Musk It»: как отец Илона Маска хочет заработать $200 млн на криптовалюте

1 0 Майнеры и криптотехнологии
Владислав Ильин Владислав Ильин
01.02.2025

Отец Илона Маска, 79-летний Эррол Маск, решил присоединиться к мемкойн-лихорадке. Его цель — собрать $200 млн через токен «Musk It» на блокчейне Solana. Средства пойдут на создание аналитического центра (think tank), сообщает Fortune.

Проект стартовал в декабре 2024 года как типичный «памп-энд-дамп», но быстро потерял интерес инвесторов. Теперь Эррол и его партнёр Нейтан Браун реанимируют токен. После их публичной поддержки цена «Musk It» взлетела до $0,09, но затем упала до $0,04 (данные CoinMarketCap).

Семейные разборки Масков: от разрыва до мнимого примирения

Отношения Эррола и Илона годами остаются напряжёнными. В 2017 году отец шокировал сына, став отцом ребёнка от своей падчерицы Яны Бейзенхаут. Тогда Илон заявил: «Ты для меня больше не существуешь» (цитата из биографии Уолтера Айзексона).

Однако Эррол утверждает, что обсуждал «Musk It» с сыном в 2024 году. По его словам, вдохновением стала речь Илона на запуске SpaceX, где тот неожиданно похвалил отца после семи лет молчания.

Musk It: что скрывает мемкойн с логотипами компаний Илона?

Информация о проекте крайне скудна. На сайте — только лого Tesla, SpaceX и надпись «скоро». Известно, что эмиссия составляет 1 млрд токенов, а капитализация на момент публикации — около $40 млн.

Эксперты критикуют отсутствие дорожной карты и команды. «Это классический пример использования имени Маска для спекуляций», — отмечают аналитики.

Илон Маск и криптовалюты: от Dogecoin до биткоина

Сам Илон не имеет отношения к рассматриваемой монете, но активно поддерживает криптоиндустрию. Его компания Tesla владеет 9720 BTC ($1 млрд), а мемкойн Dogecoin он называет «народной валютой».

Однако проекты, эксплуатирующие имя Маска, часто оказываются скамами. В 2021 году SEC заблокировала токен «Elon Mars», а создатели «Baby Doge» исчезли с деньгами инвесторов.

Риски «Musk It»: почему проект вызывает сомнения?

Эррол Маск — фигура противоречивая. В интервью Rolling Stone Илон называл отца «человеком, совершившим почти все возможные преступления». Сам Эррол открыто заявляет: «Мы на Земле только для размножения» (у него 7 детей).

Криптосообщество скептически оценивает шансы «Musk It». «Без прозрачности и чёткой цели это просто попытка нажиться на ажиотаже», — пишут пользователи Reddit.

Будущее токена: перспективы или пирамида?

Пока «Musk It» держится на амбициях Эррола и слухах о примирении с Илоном. Но без поддержки сына и реальной utility токен рискует повторить судьбу десятков мертвых мемкойнов.

Главный вопрос: сможет ли 79-летний отец гения стать новым крипто-гуру? Или это лишь временная спекуляция на громком имени? Ответ даст только время.

Ключевые факты:

  • Токен: Musk It ($MUSKIT) на Solana
  • Цель: $200 млн для think tank
  • Капитализация: ~$40 млн (на момент публикации)
  • Риски: отсутствие whitepaper, команды, прозрачности

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Владислав Ильин
Перейти в профиль Владислав Ильин

По образованию юрист, но большую часть своей сознательной жизни трудился в технической сфере. Участвовал в разработке финтех решений для банка, после этого несколько лет жил на Бали. На протяжении последнего времени занимаюсь консультированием и журналистикой в сферах бытовой и автомобильной электроники.

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