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Старые биткоин-кошельки оживают

0 Майнеры и криптотехнологии
Владислав Ильин Владислав Ильин
31.01.2025

В конце января биткоин-кошелек, созданный 17 мая 2012 года, переместил 204.46 BTC (сегодня — $21.4 млн).
При создании его баланс оценивался в $1040, а рост составил 2,055,668%. Средства переведены на адрес «bc1q» и пока не двигаются.

Вслед за ним «проснулись» два кошелька 2013 года

Через 59 блоков (высота 881,450) адрес от 30 декабря 2013 года переместил 100 BTC ($10.4 млн).
Еще один биткоин-кошелек от 31 декабря 2013 года перевел 101.28 BTC. Оба перевода направлены на новые Bech32-адреса.

Как аналитики оценивают эти транзакции?

Сервис Blockchair присвоил операциям оценку приватности 45/100 из-за повторного использования адресов и опции «отправить всё».
Данные отслежены через btcparser.com, который мониторит старые транзакции BTC (2009–2017 гг).

Почему это происходит сейчас?

Активность совпала с удержанием цены биткоина выше $100 тыс. Ранее Bitcoin.com News сообщал о росте перемещений «пылевых» сумм перед крупными переводами.
Киты наращивают запасы: биткоин-кошельки с 100–1000 BTC достигли исторического максимума (данные Santiment).

Что это значит для инвесторов?

Ранние владельцы осознают ценность своих активов. Их действия могут влиять на рыночную динамику.
Эксперты советуют следить за подобными транзакциями — они часто сигнализируют о смене трендов.

Заключение

Пробуждение «спящих» биткоин-кошельков подчеркивает долгосрочный потенциал BTC. Даже через 10+ лет инвестиции могут принести миллионы, а действия китов — стать индикатором для рынка. Анализируйте данные, но помните: высокая волатильность требует осторожности.

Источник — news.bitcoin.com

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Владислав Ильин
Перейти в профиль Владислав Ильин

По образованию юрист, но большую часть своей сознательной жизни трудился в технической сфере. Участвовал в разработке финтех решений для банка, после этого несколько лет жил на Бали. На протяжении последнего времени занимаюсь консультированием и журналистикой в сферах бытовой и автомобильной электроники.

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