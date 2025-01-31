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Вышел золотой iPhone 16 Pro в стиле Bitcoin от Caviar

7 0 Смартфоны и телефоны, Электроника и техника
Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
31.01.2025

Компания Caviar представила в Дубае эксклюзивные версии iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max в стиле Bitcoin. Цена этих роскошных смартфонов начинается от $11 130. Они имеют покрытие из 24-каратного золота. Также смартфоны украсили трехмерной гравировкой с логотипом Bitcoin. Кроме того, на них есть узоры в стиле технологии блокчейн. Дизайн задуман как дань уважения криптовалюте, несмотря на ее неоднозначный статус и непризнание в качестве законного платежного средства во многих странах.

золотой iPhone 16 Pro в стиле Bi

В пресс-релизе Caviar назвала эти телефоны «роскошной данью уважения мировой криптовалюте». Компания подчеркнула, что узоры в стиле блокчейна символизируют потенциал цифровых финансов. Выпуск, конечно же, лимитированный. Поэтому выпустят всего 47 экземпляров. Это отсылает к 47-му президенту США (хотя имя не упоминается в тексте, подразумевается Дональд Трамп). Caviar объясняет на своем сайте, что число 47 подчеркивает эксклюзивность и связь с влиятельной фигурой в современной политике. Компания также предлагает персонализацию этих Bitcoin iPhone 16 Pro: гравировку, добавление логотипов, изменение дизайна, материалов и т.д.

Это не первый опыт Caviar в создании роскошных гаджетов. Компания известна своими эксклюзивными устройствами с уникальными тематическими дизайнами. Недавно Caviar выпустила самый дорогой iPhone 16 Pro Max, названный «Великий, ужасный, великолепный», украшенный килограммовой 18-каратной золотой короной, вдохновленной Иваном Грозным, Сулейманом Великолепным и Карлом Великим. Его цена начинается с $301 070.

Источник — caviar

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Анатолий Пшеницын
Перейти в профиль Анатолий Пшеницын

С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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