Вышел золотой iPhone 16 Pro в стиле Bitcoin от Caviar

Компания Caviar представила в Дубае эксклюзивные версии iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max в стиле Bitcoin. Цена этих роскошных смартфонов начинается от $11 130. Они имеют покрытие из 24-каратного золота. Также смартфоны украсили трехмерной гравировкой с логотипом Bitcoin. Кроме того, на них есть узоры в стиле технологии блокчейн. Дизайн задуман как дань уважения криптовалюте, несмотря на ее неоднозначный статус и непризнание в качестве законного платежного средства во многих странах.

В пресс-релизе Caviar назвала эти телефоны «роскошной данью уважения мировой криптовалюте». Компания подчеркнула, что узоры в стиле блокчейна символизируют потенциал цифровых финансов. Выпуск, конечно же, лимитированный. Поэтому выпустят всего 47 экземпляров. Это отсылает к 47-му президенту США (хотя имя не упоминается в тексте, подразумевается Дональд Трамп). Caviar объясняет на своем сайте, что число 47 подчеркивает эксклюзивность и связь с влиятельной фигурой в современной политике. Компания также предлагает персонализацию этих Bitcoin iPhone 16 Pro: гравировку, добавление логотипов, изменение дизайна, материалов и т.д.

Это не первый опыт Caviar в создании роскошных гаджетов. Компания известна своими эксклюзивными устройствами с уникальными тематическими дизайнами. Недавно Caviar выпустила самый дорогой iPhone 16 Pro Max, названный «Великий, ужасный, великолепный», украшенный килограммовой 18-каратной золотой короной, вдохновленной Иваном Грозным, Сулейманом Великолепным и Карлом Великим. Его цена начинается с $301 070.

Источник — caviar