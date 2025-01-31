Основатель Wintermute Евгений Гаевой: От Традиционных Финансов к Крипто-Революции

Основатель Wintermute Евгений Гаевой начал свою карьеру в традиционных финансах, специализируясь на маркет-мейкинге и проп-трейдинге. В 2016 году он заметил неэффективности в существующих системах. Блокчейн показался ему способом решить эти проблемы.

«В традиционных финансах все работает медленно,» — говорит Гаевой. «Кастодианы и прайм-брокеры создают задержки.» Это вдохновило его изучить блокчейн.

Он работал в Optiver, где создал крупнейший европейский ETF-бизнес. Затем решил применить свой опыт в криптовалютах. В 2017 году он основал Wintermute, компанию по алгоритмической торговле.

Первые Шаги в Крипте

Гаевой впервые купил биткоин на Coinbase. Цена удвоилась за неделю. Это поразило его. «В TradFi движение в 3-4% уже большое событие,» — делится он. В крипте такие колебания обычны.

«Я знал маркет-мейкинг и любил строить с нуля,» — рассказывает Гаевой. Он решил создать бизнес в крипте. Так появился Wintermute.

Wintermute быстро выросла. Сегодня компания обрабатывает более $5 миллиардов в день. Она предоставляет ликвидность на 50+ торговых площадках. Это включает как централизованные, так и децентрализованные биржи.

Различия между Азиатскими и Западными Рынками

Азия и Запад сильно различаются в крипте. США задают тон регулирования даже в Азии. Главный пробел — отсутствие китайских институциональных инвесторов.

Япония привлекает снижением налогов на крипту. Южная Корея имеет огромный розничный рынок, но остается изолированным. Гонконг становится экспериментальной площадкой для Китая.

«Регулирование везде зависит от США,» — объясняет Гаевой. «Даже в Азии компании следят за действиями американских регуляторов.»

Неожиданные Драйверы Роста

Многие западные нарративы не отражают реальность Азии. Например, Tron и Tether широко используются для платежей. Особенно среди тех, кто хочет защититься от девальвации валют.

«В Азии много проектов игнорируется на Западе,» — объясняет Гаевой. Эти проекты важны для понимания реального положения дел.

Tron и Tether особенно популярны в Латинской Америке и Азии. Они используются для платежей среди небанковского населения. Это помогает людям избежать девальвации национальных валют.

Будущее AI в Трейдинге

AI уже используется в трейдинге давно. Однако его возможности сейчас расширяются. «XTX использует огромное количество GPU для машинного обучения,» — говорит Гаевой.

Полная автоматизация пока невозможна. «AI отлично справляется с паттернами, но слаб в прогнозировании черных лебедей,» — добавляет эксперт.

Wintermute использует AI там, где это эффективно. Но важные решения остаются за людьми. Особенно в непредсказуемом крипторынке.

«AI помогает нам анализировать большие объемы данных,» — объясняет Гаевой. «Но человеческий фактор остается ключевым.»

Стратегия Против Фрагментации Ликвидности

Фрагментация ликвидности по разным блокчейнам — это возможность, а не проблема. Wintermute работает со всеми крупными биржами и десятками DeFi-экосистем.

«Крипта останется децентрализованной,» — уверен Гаевой. «Появятся новые блокчейны и пулы ликвидности.» Компания адаптируется к этому разнообразию.

Wintermute подключена ко всем крупным централизованным биржам. Также компания работает с множеством OTC-контрагентов. Это позволяет ей оставаться гибкой в условиях фрагментации.

Планы на Consensus Hong Kong

На конференции Гаевой планирует обсудить роль маркет-мейкеров в крипте. Многие заблуждаются, обвиняя их в ценовых обвалах.

«Люди часто неправильно понимают, как функционирует рынок,» — говорит эксперт. Он намерен объяснить реальную механику процессов.

«Маркет-мейкеры обеспечивают ликвидность,» — объясняет Гаевой. «Мы не управляем ценами, а помогаем рынку работать эффективнее.»

Как AI Изменит Трейдинг?

Искусственный интеллект уже используется в трейдинге давно. Однако современные технологии позволяют применять его шире.

«AI помогает нам анализировать данные быстрее,» — говорит Гаевой. «Но полная автоматизация невозможна в ближайшие 5-10 лет.»

Wintermute использует AI для оптимизации торговли. Однако человеческий контроль остается важным. Особенно в условиях высокой волатильности крипторынка.

Почему Фрагментация — Это Возможность?

Фрагментация ликвидности создает новые вызовы. Однако она также открывает возможности для компаний, готовых адаптироваться.

«Мы видим фрагментацию как преимущество,» — объясняет Гаевой. «Это позволяет нам быть везде, где есть ликвидность.»

Wintermute работает с десятками блокчейнов и бирж. Это делает компанию более устойчивой к изменениям рынка.

Заключение

Экспертный опыт Гаевого демонстрирует, как традиционные финансовые практики эволюционируют в цифровую эпоху. Его подход к развитию Wintermute служит примером успешной адаптации к меняющимся рыночным условиям.

«Мы видим возможности там, где другие видят проблемы,» — заключает Гаевой. Его история вдохновляет на поиск новых решений в мире финансов.

Wintermute продолжает расти. Компания остается лидером в области алгоритмической торговли и предоставления ликвидности.