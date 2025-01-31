Кристин Лагард: Биткоин не попадет в резервы ЕЦБ

Президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард заявила: биткоин не станет частью резервов еврозоны. На пресс-конференции после снижения ставки на 0,25% журналисты спросили о возможном включении криптовалюты в резервы. Ответ был однозначным: «Это исключено».

Почему ЕЦБ против биткоина? Три главные причины

Лагард подчеркнула: резервные активы должны быть ликвидными, безопасными и законными. «Биткоин не соответствует ни одному критерию», — заявила она. По её словам, криптовалюта вызывает подозрения в отмывании денег. Кроме того, её волатильность угрожает стабильности финансовой системы.

Чехия и США: примеры, которые не вдохновили ЕЦБ

Вопрос о резервах возник после инициатив Чехии и США. Эти страны рассматривали биткоин как стратегический актив. Однако Лагард провела консультации с главой чешского центробанка. «Он согласен: безопасность резервов — приоритет», — пояснила глава ЕЦБ. По её словам, единая позиция совета ЕЦБ непоколебима.

История скептицизма: ЕЦБ vs криптовалюта

Ещё в 2024 году Изабель Шнабель, член правления ЕЦБ, назвала биткоин «спекулятивным инструментом». Она отметила: криптовалюта не выполняет функции денег. Позиция ЕЦБ не изменилась, несмотря на растущий интерес к биткоину в мире. Даже стабильные стейблкоины вызывают у регулятора сомнения.

Что дальше? Будущее биткоина в официальных резервах

Лагард уверена: ни один центральный банк еврозоны не рискнёт добавить биткоин в резервы. «Это вопрос доверия и стабильности», — резюмировала она. Эксперты согласны: пока криптовалюта не преодолеет риски, её статус останется маргинальным. ЕЦБ продолжит продвигать цифровой евро как альтернативу.

Вывод

Позиция ЕЦБ ясна: биткоин слишком рискованный и непредсказуемый актив. Пока криптовалюта не станет регулируемой и стабильной, центральные банки ЕС будут её игнорировать. Это решение поддерживают все члены Совета ЕЦБ, включая представителей 20 стран еврозоны.

Источник — news.bitcoin.com