Лучшие телефоны с искусственным интеллектом в 2025 году

Смартфоны с искусственным интеллектом – это реально следующий большой шаг в мире мобильных телефонов.

Лучшие модели предлагают просто невероятные возможности. Фотографии получаются намного лучше благодаря ИИ. Можно редактировать фото с помощью генеративного ИИ (это вообще фантастика). Можно быстро делать краткие заметки из текста, получать помощь в написании сообщений, моментально переводить языки и многое другое.

Всё это заметно упрощает жизнь и экономит время, при этом не нужно быть супер-продвинутым технарем. Так, по крайней мере, говорят производители. Но они же хотят, чтобы мы поменяли свои старые телефоны на новые, поэтому нужно быть осторожными и не вестись на пустую рекламу.

Мы выбрали несколько лучших смартфонов с ИИ, чтобы понять, на что они реально способны. Мы сравнили их по удобству использования, сильным и слабым сторонам, функциям искусственного интеллекта и, конечно, по цене. И вот составили рейтинг лучших смартфонов с ИИ на сегодняшний день.

Каждый из них по-своему хорош. У каждого есть свои особенности и преимущества в использовании ИИ. Надеемся, наш рейтинг поможет вам выбрать телефон, который идеально подходит именно вам! Мы постарались учесть разные мнения экспертов и пользователей, чтобы этот рейтинг был максимально объективным и полезным.

1 Samsung Galaxy S24 Ultra Лучшие смартфон с ИИ

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Дата выхода: январь 2024

Экран: 6.8″ (1440×3120) Dynamic AMOLED 120 Гц

Встроенная память: 256, 512, 1024 ГБ

Оперативная память: 12 ГБ

Камеры: 200 МП, 50 МП, 10 МП, 12 МП, селфи 12 МП

Аккумулятор: 5000 мАч

Процессор: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (for Galaxy)

SIM-карты: 2

Операционная система: Android 14

Беспроводные интерфейсы: NFC, Bluetooth, Wi-Fi

Водонепроницаемость: IP68

Вес: 232 г Плюсы Интуитивно понятный пользовательский интерфейс

Длительное время автономной работы

Широкий набор функций искусственного интеллекта Минусы Дорого

Ряд функций ИИ не особо полезны

Флагманский смартфон Samsung, Galaxy S24 Ultra, является лидером в категории мобильного искусственного интеллекта. Его набор интеллектуальных инструментов, известный как Galaxy AI, пожалуй, самый широкий и надежный из существующих, предлагая все. От камеры с функциями ИИ до генеративного редактирования фотографий и обобщения текста. Оснащенный процессором Snapdragon 8 Gen 3, специально созданным для решения сложных задач искусственного интеллекта, телефон обеспечивает высокую производительность во всем своем наборе инструментов.

Interpreter — одна из наиболее примечательных функций искусственного интеллекта. Она автоматически переводит телефонные звонки, текстовые сообщения и личные разговоры на более чем 13 различных языков. Эта функция, а также фотосъемка с использованием искусственного интеллекта и возможностью 10-кратного зума высокого разрешения делают Galaxy S24 отличным вариантом для блогеров. Не менее революционным, особенно для шопоголиков, является инструмент «Круг для поиска». Она позволяет искать объекты на экране, рисуя вокруг них круг. Например, если вы увидели пару брюк в видео на YouTube, вы можете обвести их и получить ссылки на эти или похожие брюки.

Однако есть несколько недостатков. Некоторые из функций ИИ, которые он имеет, кажутся бесполезными и ограниченными. Например, редактирование фотографий с помощью искусственного интеллекта по-прежнему напоминает бета-тестирование, и пользователи жалуются, что часто заметно, где вы внесли изменения. Сканер лица, как известно, допускает ошибки. Ожидается, что Samsung исправит эти проблемы в будущих обновлениях программного обеспечения.

Но в целом, Samsung Galaxy S24 Ultra — отличный вариант, если вы ищете телефон премиум-класса с потрясающим дисплеем, современной камерой, двухдневным временем автономной работы при умеренном использовании и простыми в освоении инструментами искусственного интеллекта.

2 Google Pixel 9 Pro / 9 Pro XL Лучший смартфон с ИИ для редактирования фотографий

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Дата выхода: 2024

Экран: : 6,8-дюймовый OLED (1344 x 2992; 120 Гц)

Встроенная память: 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ

Оперативная память: 16 ГБ

Камеры: основная 50 МП (f/1.68), сверхширокоугольная 48 МП (f/1.7), телефото 48 МП 5-кратного увеличения (f/2.8), фронтальная 42 МП (f/2.2)

Аккумулятор: 5060 мАч

Процессор: Tensor G4

SIM-карты: 2

Операционная система: Android 14

Беспроводные интерфейсы: NFC, Bluetooth, Wi-Fi

Водонепроницаемость: IP68

Вес: 221 г Плюсы Отличный пользовательский опыт с приятной анимацией

Gemini Live напоминает настоящую человеческую речь

Лучшие в своем классе функции редактирования фотографий с ИИ Минусы Цена кажется завышенной

Magic AI Editor нельзя использовать на людях

Медленнее, чем конкуренты

Pixel 9 Pro, оснащенный Gemini AI, большой языковой моделью Google, представляет собой смартфон, известный своими почти волшебными возможностями редактирования фотографий. С помощью функции Magic Editor вы можете перемещать, изменять размер и удалять объекты с фотографий. Можете настраивать фон и даже расширять фотографии. Например, если вы сфотографировали себя перед деревом и запечатлели только ствол, вы можете расширить его вверх, и редактор добавит реалистичные ветви, листья и другие элементы.

Инструмент «Добавить меня» позволяет легко объединить две фотографии в одну. Распространенный вариант использования — групповые фотографии. Вместо того, чтобы оставлять фотографа вне кадра, вы можете попросить двух человек сделать две отдельные фотографии, а затем объединить их вместе, создав окончательную фотографию, включающую всех в вашей группе. Pixel 9 Pro также предлагает генеративное редактирование фотографий с использованием искусственного интеллекта. Функция Reimagine — коснитесь части фотографии, которую надо отредактировать, и введите текстом изменения, которые вы хотите увидеть, будь то добавление озера на заднем плане или осветление вашей желтой рубашки.

Программное обеспечение голосовой помощи на базе искусственного интеллекта Gemini Live поразительно похоже на человека. Взаимодействие с ним кажется естественным, почти как настоящий разговор с помощником. Распознавание голоса редко дает сбои и хорошо справляется с уточнениями. Вы можете изменить тему в середине ответа, и он не промахнется.

Несмотря на все эти преимущества, у Pixel есть несколько недостатков. Во-первых, он немного медленнее конкурентов. Переходы к другим приложениям, страницам или экранам не всегда происходят мгновенно. Во-вторых, его камера иногда может дергаться или работать нестабильно, что приводит к проблемам с записью видео.

Но в целом, если вам нужен телефон, который предлагает восхитительный пользовательский интерфейс и имеет одни из лучших доступных инструментов для редактирования фотографий с использованием искусственного интеллекта и голосовых помощников, вам, вероятно, понравится Pixel 9 Pro.

3 Xiaomi 14 Ultra Лучший по производительности камеры

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Дата выхода: февраль 2024

Экран: 6.73″ (1440×3200) AMOLED 165 Гц

Встроенная память: 256, 512, 1024 ГБ

Оперативная память: 12, 16 ГБ

Камеры: 50 МП х 4, селфи 32 МП

Аккумулятор: 5000 мАч

Процессор: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

SIM-карты: 2

Операционная система: Android 14

Беспроводные интерфейсы: NFC, Bluetooth, инфракрасный порт, Wi-Fi

Водонепроницаемость: IP68

Вес: 219.8 г Плюсы Отличный экран

Камера сверхвысокого разрешения

Легкая операционная система (менее 10 ГБ) Минусы Большой модуль камеры делает его тяжелым

Не хватает некоторых функций искусственного интеллекта

Xiaomi 14 Ultra продолжает традицию бренда по созданию фотографий высокого разрешения, при этом функции смарт-камеры играют важную роль. Это делает его отличным вариантом для людей, которые хотят делать четкие и детализированные фотографии в различных условиях и на разных расстояниях.

Сама камера оснащена четырьмя объективами Leica Summilux с шестью фокусными расстояниями, покрытыми антибликовым покрытием. Объективы получают больше света, что может помочь сделать ваши фотографии более детализированными, особенно в темных условиях. Датчик изображения (1/0,98 дюйма) является одним из крупнейших на рынке смартфонов и позволяет захватывать больше информации и делать более широкие снимки.

Одной из ключевых функций камеры на базе искусственного интеллекта является AI Ultra Zoom 30x, который позволяет получать четкие снимки даже при съемке с большого расстояния. Другой вариант — AI Image Enhancement, где ИИ работает в фоновом режиме, повышая качество изображения, уменьшая шум и улучшая четкость. Режим «Мастер портрета» позволяет делать реалистичные фотографии людей. Xiaomi также отлично подходит для съемки видео профессионального уровня. Он оснащен четырьмя микрофонами, фронтальной видеокамерой 4K, автоматическим переключением фокуса и другими инновационными функциями видео.

В то же время, одна из распространенных жалоб на камеру заключается в том, что она кажется громоздкой, как будто к телефону прикреплена отдельная деталь. Камера также делает его тяжелым. Когда вы держите за нижнюю часть, он может выпасть из вашей руки. С другой стороны, прочная алюминиевая рамка телефона и износостойкое стекло экрана помогают ему не повредиться при падениях, что является существенным преимуществом для уличных фотографов. Тем не менее, пользователи рекомендуют приобрести аксессуар в виде ручки камеры, чтобы телефон выглядел как настоящая камера.

Операционная система Hyper OS легка и интуитивно понятна, но может потребовать некоторого привыкания, если вы пользуетесь продуктами Apple. Например, под некоторыми значками настроек нет текста, поэтому вам придется запомнить, что они означают.

В итоге, даже на рынке смартфонов, где в настоящее время для фотографии используются полупрофессиональные камеры, Xiaomi выделяется. Действительно, большинство функций искусственного интеллекта 14 Ultra связаны с камерой и редактированием фотографий. Если вам нужен Xiaomi с инструментами искусственного интеллекта, такими как круг для поиска, суммирование текста и создание контента, обратите внимание на серию Xiaomi 14T.

4 Samsung Galaxy Z Flip 6 Лучшая раскладушка с ИИ

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Дата выхода: июль 2024

Экран: 6,7 дюйма (2640 x 1080) / 3,4 дюйма (720 x 748)

Встроенная память: 256 ГБ, 512 ГБ

Оперативная память: 12 ГБ

Камеры: 50 МП, 12 МП, селфи 10 МП

Аккумулятор: 4000 мАч

Процессор: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

SIM-карты: nano SIM + eSIM

Операционная система: Android 14

Беспроводные интерфейсы: NFC, Bluetooth, Wi-Fi

Водонепроницаемость: IP48

Вес: 187 г Плюсы Компактный размер

Целый день автономной работы

Имеет функции Galaxy AI Минусы Заметная складка экрана

Дорого

Только две задние камеры

Galaxy Z Flip 6— это раскладной телефон Samsung в форме раскладушки, который станет отличным выбором для людей, ищущих небольшое, компактное устройство, которое можно легко поместить в карман. В закрытом состоянии телефон имеет квадратную форму, но в открытом виде он выглядит как обычный смартфон, хотя можно увидеть небольшую складку, разделяющую две половинки.

Несмотря на меньший размер Flip 6 по сравнению с Samsung S24 Ultra, он имеет ту же оперативную память (12 ГБ) и функции Galaxy AI. Сюда входят предложения ответов на сообщения на основе искусственного интеллекта, редактирование фотографий, обобщение текста и перевод. Заметная разница между этой моделью и S24 заключается в том, что у Flip 6 только две задние камеры, а у S24 — четыре.

Тем не менее, задняя камера мощная, что соответствует репутации Samsung как смартфона для фотографов. Делать селфи с помощью этого телефона легко. Открывать его нет необходимости — он может оставаться закрытым. Просто дважды нажмите кнопку питания, затем экран, и вы получите качественное селфи. Если вы смотрели Олимпийские игры, вы, вероятно, видели, как спортсмены делают именно это благодаря партнерству с Samsung.

Что касается недостатков, телефон немного медленно заряжается, а некоторые функции ИИ в рекламе кажутся более крутыми, чем при использовании — например, инструменты редактирования фотографий ИИ могут работать с ошибками и неэффективно.

Но в конечном счете, Galaxy Z Flip 6 — компактная раскладушка с длительным временем автономной работы и множеством тех же функций, которые вы найдете во флагманском телефоне Samsung по более низкой цене.

5 HONOR Magic V3 Лучший фолд с функциями ИИ

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Дата выхода: сентябрь 2024 г.

Экран: 7,92 дюйма (складной) 2156 x 2344, 6,43 дюйма (внешний) 1060 x 2376

Процессор: Snapdragon 8 Gen3

Оперативная память: 16 ГБ

Память: 512 ГБ

Аккумулятор: 5150 мАч

Задняя камера: 50 МП + 40 МП + 50 МП

Фронтальная камера: 20 МП

Вес: 226 г Плюсы Очень тонкий и лёгкий

ИИ-функции камеры

Экран практически без складок

Быстрая и беспроводная зарядка Минусы Время работы батареи не самое впечатляющее

Дорого

Honor выпустила не просто продолжение своего самого тонкого складного телефона Magic V2, а настоящий прорыв — Honor Magic V3. Этот телефон настолько тонок, что даже порт USB-C кажется едва умещающимся на задней панели.

В сложенном виде его легко спутать с обычным смартфоном — он даже тоньше многих традиционных моделей, например, приближается по толщине к iPhone 15 Pro Max. Но тонкость — это не единственное его достоинство. За свою высокую цену вы получаете флагманскую производительность: новейший процессор Snapdragon 8 Gen 3, 16 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти, а также батарею на 5150 мАч.

Камеры тоже на высоте — большие сенсоры, широкие апертуры и высокое разрешение обеспечивают отличное качество снимков. Известные по Honor 200 Pro портретные эффекты также присутствуют, что делает Honor Magic V3 одним из лучших складных телефонов по части фотосъемки на рынке.

Однако, есть и минусы. Несмотря на ёмкую батарею, время автономной работы не впечатляет и не превосходит Samsung Galaxy Z Fold 6. Зато быстрая зарядка компенсирует этот недостаток.

Ну и конечно же, Honor Magic V3 имеет ряд интеллектуальных функций. ИИ подбирает именно те программы, которые вам нужны прямо сейчас, обеспечивая быстрый доступ к ним. Это как иметь личного помощника, который постоянно следит за тем, какие приложения вы чаще всего используете, и выстраивает их в удобном порядке на главном экране. Такая интеллектуальная организация интерфейса существенно экономит время и силы, делая работу со смартфоном проще и приятнее.

Хотите мгновенно узнать всё о том, что видите на экране? С технологиями Google это проще простого! Достаточно обвести пальцем нужный фрагмент текста, объект на картинке или даже кадр из видео — и вы получите всю необходимую информацию. Имеется поддержка перевод диалогов, голосовой и текстовый ввод. Перевод отображается одновременно на внешнем и внутреннем экранах в реальном времени.

Если вы ищете большой складной экран, но вас пугают габариты и вес подобных устройств, Honor Magic V3 — идеальный вариант. Это настоящее достижение инженерной мысли.

6 Apple iPhone 16 Pro Лучшие функции генеративного ИИ, но не для всех стран

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Дата выхода: сентябрь 2024 г

Экран: 6,3 дюйма OLED (2622 x 1206; 1-120 Гц)

Процессор: A18 Pro

Камеры: 48 МП (f/1.78) основная, 48 МП (f/2.2) сверхширокоугольная, 12 МП (f/2.8) телеобъектив с 3-кратным оптическим зумом, LIDAR

Фронтальная камера: 12 МП (f/1.9)

Оперативная память: 8 ГБ

Память хранения: 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ

Вес: 199 г Плюсы Надежные функции искусственного интеллекта

Высокая производительность, мощный аккумулятор и плавная графика

Лучшие камеры Минусы Функции ИИ работают не во всех странах и не самые полезные

Не сильно отличается от прошлого поколения

iPhone 16 Pro — это мощнейший телефон. Он получил функциональность мобильного искусственного интеллекта, известную как Apple Intelligence, в обновлении 18.1 в конце октября 2024 года. Хотя данный функционал в настоящее время работает только на английском языке и недоступен в России, мы ни могли не включить этот смартфон в наш рейтинг.

Apple заявила, что обновление AI улучшило разговорные способности Siri и разблокировало инструменты письма на базе искусственного интеллекта во всех приложениях. Где бы вы ни печатали, это позволяет более эффективно выражать свои мысли в тексте, чате, социальных сетях и документах. Вы можете использовать эти инструменты, чтобы переписать текст другим тоном, вычитать профессиональное электронное письмо, сделать заметку более краткой и многое другое.

Что касается генерации изображений с помощью ИИ, Image Playground позволяет превращать текстовые описания в изображения и иллюстрации. Вы даже можете превратить людей из своих контактов в персонализированные смайлы, известные как Genmojis. Apple Intelligence также может обобщать текст, так что вы сможете получать и читать основные моменты длинного группового чата или исследовательской работы за считанные секунды. Новый режим фокусировки под названием «Reduced Interruptions» будет анализировать уведомления и решать, являются ли они срочными и стоит ли их показывать на вашем экране.

С другой стороны, телефон имеет высокую цену, но при этом остается схожим с предыдущими версиями. Кроме того, хотя инструменты генеративного ИИ для письма кажутся полезными, на практике они могут оказаться актуальными только для профессиональных журналистов и писателей.

Как выбрать лучший телефон с функциями ИИ

От камер на базе искусственного интеллекта до инструментов для редактирования фотографий и автоматизированных обзоров статей — телефоны с искусственным интеллектом предлагают множество невероятных функций искусственного интеллекта, позволяющих экономить время. При выборе внимании стоит обратить на следующие ключевые функции.

Камера с искусственным интеллектом

В современных смартфонах используются камеры с искусственным интеллектом, которые используют машинное обучение для автоматической обработки и улучшения фотографий. Такие функции, как оптимизация сцены, портретный режим с определением глубины и распознавание объектов в реальном времени, помогают создавать изображения профессионального качества.

Алгоритмы искусственного интеллекта могут даже мгновенно регулировать настройки камеры, такие как экспозиция или яркость, чтобы улучшить фотографию. Например, если камера Samsung Galaxy S24 распознает луну, оптимизатор сцены автоматически регулирует яркость, чтобы изображение луны было максимально четким, а не выглядело как шар белого света.

Обобщение текста

Инструменты резюмирования текста на базе искусственного интеллекта в смартфонах могут быстро сжимать длинные статьи, документы и веб-контент в краткие и связные изложения.

Используя обработку естественного языка, программное обеспечение определяет ключевые моменты и основные идеи, экономя время пользователей, сохраняя при этом основной смысл исходного текста. Эта функция искусственного интеллекта полезна для обычного пользователя, но особенно полезна для писателей и журналистов, проводящих исследования на своих устройствах.

Редактирование фотографий

Редактирование фотографий на базе искусственного интеллекта на смартфонах позволяет одним касанием превратить любительские снимки в безупречные изображения.

Расширенные функции включают автоматическое удаление объектов, замену фона, настройку портретного освещения и генеративное редактирование изображений. Некоторые телефоны, такие как Google Pixel 9 Pro, даже позволяют описывать желаемые изменения в тексте, что упрощает процесс редактирования для пользователей не разбирающихся в технике.

Голосовой помощник

Голосовые помощники, управляемые искусственным интеллектом, понимают команды на естественном языке для выполнения задач, ответа на вопросы и управления устройствами. Двумя наиболее известными из них являются Siri от Apple и Gemini Live от Google.

Благодаря машинному обучению эти полезные ИИ-помощники могут со временем повысить точность и предоставить персонализированные, контекстно-зависимые ответы. Большинство ассистентов предлагают на выбор несколько голосов, что позволяет вам выбрать тон и акцент, который удовлетворит ваш слух.

Распознавание лиц

Распознавание лиц на смартфонах использует алгоритмы искусственного интеллекта для отображения уникальных черт лица для безопасной разблокировки и аутентификации устройства. Например, в iPhone телефон включается, когда передняя камера распознает ваше лицо. Для этого технология анализирует глубину, контуры и другие атрибуты лица, чтобы создать подписи на лице.

Современные системы могут адаптироваться к таким изменениям, как растительность на лице или медицинские маски, сохраняя при этом высокие стандарты безопасности. Вы также можете использовать распознавание лиц для более эффективного поиска в вашей библиотеке фотографий. Введите имя друга и сразу увидите все фотографии, на которых он есть.

Телефоны с искусственным интеллектом все еще относительно новы, поэтому еще неизвестно, как функции искусственного интеллекта, такие как мгновенный перевод, генерация текста и редактирование фотографий с помощью искусственного интеллекта, будут развиваться для обычных пользователей.

На данный момент, поскольку эти функции все еще находятся в зачаточном состоянии, возможно, будет хорошей идеей оставить их в нижней части списка приоритетов при выборе нового телефона. Срок службы батареи, долговечность, простота использования, скорость работы, дисплей, цена — вероятно, это лучшие факторы, которые следует учитывать, по крайней мере, на данный момент. Тем не менее, всегда интересно следить за тем, как ИИ меняет использование телефонов