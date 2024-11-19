Лучшие бюджетные телевизоры в 2024 году

Понятие «бюджетный телевизор» зачастую меняет своё значение в зависимости от экономической ситуации. На текущий момент мы предполагаем, что цена такого телевизора должна укладываться примерно в 20000 рублей. Чаще всего ТВ такой категории выбирают для размещения на даче, в детской или на кухне.
Предложение на рынке достаточно широко, и готовы поспорить, что некоторые упомянутые имена вы услышите впервые. Варианты также не ограничиваются только китайскими моделями. Бюджетный не равно плохой, а, скорее, экономный и более скромный. С меньшим набором наворотов и мишуры, но с самым необходимым на борту.
Все ТВ в рейтинге имеют разрешение Full HD. Это самое оптимальное разрешение для диагоналей телевизоров из бюджетного ценового сегмента. Современные телевизоры могут предложить хорошую яркость, цветопередачу и детализацию изображения. Хотя, конечно, они не дотягивают до лучших телевизоров 4K. Однако, с поставленной задачей справляются «на Ура» и стоят каждого своего рубля.
Мы подобрали для вас пять самых интересных моделей, подробное описание читайте в нашем рейтинге.
Доступные размеры: 32, 42, 43, 50, 55, 65, 75 дюймов
Разрешение: Full HD / 4K
Частота обновления экрана: 60 Гц
Платформа Smart TV: Салют ТВ
- Самый доступный
- Разъём HDMI 2.1 для консолей
- 100+ бесплатных телеканалов
- Виртуальный ассистент
- Поддержка APK-файлов
- Много лишних предустановленных приложений
Телевизоры Sber радуют ярким DLED-экраном и качественным звучанием благодаря динамикам закрытого типа, обеспечивающим чистоту и объёмность звука. Благодаря 1,5 ГБ оперативной памяти, работа телевизора будет быстрой и плавной. 8 ГБ постоянной памяти хватит для установки множества приложений из каталога Sber или с помощью файлов APK!
Разъём HDMI 2.1 позволит подключить самые современные игровые приставки, такие как PS5 или Xbox. Двухдиапазонный Wi-Fi (2,4 ГГц и 5 ГГц) гарантирует стабильное интернет-соединение. Телевизором можно управлять голосом с помощью виртуального ассистента Салют. Вы сможете включать фильмы, ставить на паузу, регулировать громкость. Если в доме есть умная колонка Sber, можно управлять телевизором без пульта, просто объединив устройства.
Телевизор легко подключается к смартфонам на iOS или Android. Можно смотреть фотографии, видео, презентации и другой контент с большого экрана.
Доступные размеры: 24 — 100 дюймов
Разрешение: Full HD / 4K
Частота обновления экрана: 60 Гц
Платформа Smart TV: YaOS
- Хорошая картинка
- Хороший звук
- Экосистема Алисы
- Простое подключение
- Может немного подтормаживать в определенных приложениях
Tuvio – это бренд Яндекса, который также включает в себя линейку умных телевизоров. В частности, модель Tuvio Frameless DLED Full HD 32 дюйма с операционной системой YaOS станет настоящим центром развлечений для всей семьи. Можно забыть о долгом поиске нужного фильма – просто используйте пульт дистанционного управления с голосовым поиском.
Телевизор может предложить десятки телеканалов и сотни фильмов и сериалов онлайн. Качество изображения радует яркостью 250 кд/м2 и разрешением Full HD. Такое сочетание характеристик подарит только положительные впечатления от просмотра любимых видео.
Из недостатков можно отметить, только не самую быструю работу операционной системы в некоторых приложения. Кроме того, он имеет HDMI версии 1.4. В отличии от телевизора Sber с HDMI 2.1, он не особо подходит для современных игровых консолей. Но во всем остальном Tuvio это отличный современный телевизор по весьма доступной цене.
Доступные размеры: 32, 43, 50, 55, 65 дюйма
Разрешение HD: Full HD / 4K
Частота обновления экрана: 60 Гц
Платформа Smart TV: Android TV 11.0
- Широкий диапазон цветов HDR10
- Гибкие настройки Android TV
- Отличный звук
- Тонкая конструкция — риск случайно уронить
Телевизор Haier 32 Smart TV S2 имеет стильный, тонкий корпусом и черную матовую отделку. Поэтому он отлично впишется в современный интерьер. Но внешний вид не единственное его преимущество. Экран с прямой LED-подсветкой (Direct LED), также порадует глаз. Черный, белый, красный, зеленый и синий цвета — все невероятно четкие и яркие.
Разрешение Full HD (модели с экраном 32 дюйма) гарантирует отличное качество изображения. Технология HDR10 делает темные и светлые сцены еще более выразительными. Особенно это заметно в фильмах с динамичными спецэффектами. Частота обновления экрана достигает 60 Гц. Благодаря этому можно наслаждаться плавностью практически любого видеоконтента. А еще, есть функция Simulated Surround Sound. Она создает объемный звук, как в настоящем домашнем кинотеатре, и никаких дополнительных колонок не нужно.
Работает телевизор на Android TV 11 — это очень удобно, так как при должном подходе количество настроек практически не ограничено. Вы можете управлять телевизором при помощи голоса через Google Ассистент и легко передавать видео с телефона на экран с помощью Chromecast.
Доступные размеры: 32 дюйма
Разрешение HD: Full HD
Частота обновления экрана: 60 Гц
Платформа Smart TV: webOS
- Гибкие настройки WebOS
- Хорошая картинка
- Нет переплаты за бренд
- Всего один размер диагонали экрана
Ищете отличный телевизор для дома, чтобы смотреть фильмы, сериалы? Тогда обратите внимание на умный Full HD телевизор со Smart TV!
Что вы получите? Во-первых, это хорошее качество изображения Full HD. Размер экрана один — 32 дюйма (81 см) — идеально подходит для комфортного просмотра с любой точки небольшой комнаты. WebOS — это интуитивно понятная операционная система, которая обеспечивает плавную работу и лёгкий доступ ко всему контенту.
Благодаря функции Smart TV можно подключаться к интернету и пользоваться различными приложениями: смотреть фильмы онлайн, слушать музыку, играть в игры и многое другое. Самое приятное — WebOS постоянно обновляется, добавляя новые функции и возможности.
Доступные размеры: 32, 40, 43, 50, 55, 75 дюйма
Разрешение HD: Full HD (40 дюймов)
Частота обновления экрана: 60 Гц
Платформа Smart TV: YaOS
- Хорошая цена за 40 дюймов и Full HD
- Сервисы Яндекс
- Гибкие настройки Android
- Не самая быстрая работа в меню
Hyundai H-LED, а именно модель 40BS5003 – это стильный и современный телевизор из линейки Яндекс ТВ. Эта модель имеет разрешение Full HD, что позволяет с удовольствием смотреть как телевизионные передачи, так и динамичные спортивные матчи на диагонали экрана в 40 дюймов. Частота обновления достигает 60 Гц, а широкий угол обзора – до 178 градусов – делает этот телевизор отличным вариантом для разного контента.
Телевизор работает на операционной системе Android с оболочкой от Яндекс ТВ, и имеет возможность голосового управления, которое осуществляется с помощью Алисы. Микрофон для общения с ассистентом находится в пульте дистанционного управления. За звук отвечают два стереодинамика, каждый из которых обладает мощностью в 8 Ватт, чего вполне достаточно для небольшой комнаты.
Как выбрать лучший бюджетный телевизор?
При поиске бюджетного телевизора стоит обратить внимание на несколько ключевых характеристик, которые помогут сделать осознанный выбор и избежать лишних затрат.
Разрешение экрана: Для телевизоров с диагональю до 32 дюймов подойдет разрешение HD (1366×768). Если экран больше, лучше выбирать модели с разрешением Full HD (1920×1080) или 4K Ultra HD (3840×2160), что особенно важно при просмотре фильмов или контента в высоком разрешении.
Тип матрицы: Бюджетные телевизоры чаще всего используют VA и IPS матрицы. VA-матрицы обеспечивают глубокие черные цвета и хороший контраст, что делает их идеальными для темных помещений. IPS-матрицы, в свою очередь, предлагают более широкие углы обзора, что важно при просмотре контента с разных мест.
Яркость и HDR: Яркость экранов бюджетных моделей обычно варьируется от 180 до 300 кд/м². Это приемлемо для стандартно освещенных комнат. Поддержка HDR (High Dynamic Range) может улучшить качества изображения, однако в недорогих моделях эффект от этой технологии часто оказывается менее заметным из-за ограниченной яркости.
Частота обновления: Стандартная частота обновления для бюджетных телевизоров составляет 60 Гц, что достаточно для просмотра фильмов и сериалов. Однако, если планируется использование телевизора для динамичных игр, стоит рассмотреть модели с более высокой частотой обновления или поддержкой технологий, таких как Auto Low Latency Mode (ALLM) и Variable Refresh Rate (VRR).
Звук: В бюджетных моделях стандартная мощность динамиков составляет около 16-20 Вт. Это может быть вполне достаточным для обычного использования, но если важен качественный звук с глубокими басами, стоит учитывать покупку внешней акустики, например, саундбара.
Смарт-функции: Сейчас даже недорогие телевизоры нередко оборудованы смарт-функциями. Модели на базе Android TV или других операционных систем позволяют запускать стриминговые сервисы и приложения. Для пользователей российских сервисов идеальным выбором будут телевизоры с Яндекс ТВ или Салют ТВ от Сбера.
Подключения: Проверьте количество HDMI и USB-портов для подключения внешних устройств, таких как консоли и медиаплееры. Оптимально иметь 2-3 HDMI и 1-2 USB. Наличие Wi-Fi и Bluetooth увеличивает удобство в использовании.
Учитывая эти аспекты, вы сможете выбрать телевизор, который в наибольшей степени соответствует вашим потребностям и бюджету.