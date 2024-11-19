Лучшие бюджетные телевизоры в 2024 году

Понятие «бюджетный телевизор» зачастую меняет своё значение в зависимости от экономической ситуации. На текущий момент мы предполагаем, что цена такого телевизора должна укладываться примерно в 20000 рублей. Чаще всего ТВ такой категории выбирают для размещения на даче, в детской или на кухне.

Предложение на рынке достаточно широко, и готовы поспорить, что некоторые упомянутые имена вы услышите впервые. Варианты также не ограничиваются только китайскими моделями. Бюджетный не равно плохой, а, скорее, экономный и более скромный. С меньшим набором наворотов и мишуры, но с самым необходимым на борту.

19.11.2024 Обновление В рейтинг добавлены новые модели.

Все ТВ в рейтинге имеют разрешение Full HD. Это самое оптимальное разрешение для диагоналей телевизоров из бюджетного ценового сегмента. Современные телевизоры могут предложить хорошую яркость, цветопередачу и детализацию изображения. Хотя, конечно, они не дотягивают до лучших телевизоров 4K. Однако, с поставленной задачей справляются «на Ура» и стоят каждого своего рубля.

Мы подобрали для вас пять самых интересных моделей, подробное описание читайте в нашем рейтинге.

1 Умный телевизор Sber Лучший бюджетный телевизор

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Доступные размеры: 32, 42, 43, 50, 55, 65, 75 дюймов

Разрешение: Full HD / 4K

Частота обновления экрана: 60 Гц

Платформа Smart TV: Салют ТВ Плюсы Самый доступный

Разъём HDMI 2.1 для консолей

100+ бесплатных телеканалов

Виртуальный ассистент

Поддержка APK-файлов Минусы Много лишних предустановленных приложений

Телевизоры Sber радуют ярким DLED-экраном и качественным звучанием благодаря динамикам закрытого типа, обеспечивающим чистоту и объёмность звука. Благодаря 1,5 ГБ оперативной памяти, работа телевизора будет быстрой и плавной. 8 ГБ постоянной памяти хватит для установки множества приложений из каталога Sber или с помощью файлов APK!

Разъём HDMI 2.1 позволит подключить самые современные игровые приставки, такие как PS5 или Xbox. Двухдиапазонный Wi-Fi (2,4 ГГц и 5 ГГц) гарантирует стабильное интернет-соединение. Телевизором можно управлять голосом с помощью виртуального ассистента Салют. Вы сможете включать фильмы, ставить на паузу, регулировать громкость. Если в доме есть умная колонка Sber, можно управлять телевизором без пульта, просто объединив устройства.

Телевизор легко подключается к смартфонам на iOS или Android. Можно смотреть фотографии, видео, презентации и другой контент с большого экрана.

2 Tuvio Frameless DLED Лучший бюджетный телевизор от Яндекса

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Доступные размеры: 24 — 100 дюймов

Разрешение: Full HD / 4K

Частота обновления экрана: 60 Гц

Платформа Smart TV: YaOS Плюсы Хорошая картинка

Хороший звук

Экосистема Алисы

Простое подключение Минусы Может немного подтормаживать в определенных приложениях

Tuvio – это бренд Яндекса, который также включает в себя линейку умных телевизоров. В частности, модель Tuvio Frameless DLED Full HD 32 дюйма с операционной системой YaOS станет настоящим центром развлечений для всей семьи. Можно забыть о долгом поиске нужного фильма – просто используйте пульт дистанционного управления с голосовым поиском.

Телевизор может предложить десятки телеканалов и сотни фильмов и сериалов онлайн. Качество изображения радует яркостью 250 кд/м2 и разрешением Full HD. Такое сочетание характеристик подарит только положительные впечатления от просмотра любимых видео.

Из недостатков можно отметить, только не самую быструю работу операционной системы в некоторых приложения. Кроме того, он имеет HDMI версии 1.4. В отличии от телевизора Sber с HDMI 2.1, он не особо подходит для современных игровых консолей. Но во всем остальном Tuvio это отличный современный телевизор по весьма доступной цене.

3 Haier Smart TV S2 Самый интерьерный бюджетный телевизор

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Доступные размеры: 32, 43, 50, 55, 65 дюйма

Разрешение HD: Full HD / 4K

Частота обновления экрана: 60 Гц

Платформа Smart TV: Android TV 11.0 Плюсы Широкий диапазон цветов HDR10

Гибкие настройки Android TV

Отличный звук Минусы Тонкая конструкция — риск случайно уронить

Телевизор Haier 32 Smart TV S2 имеет стильный, тонкий корпусом и черную матовую отделку. Поэтому он отлично впишется в современный интерьер. Но внешний вид не единственное его преимущество. Экран с прямой LED-подсветкой (Direct LED), также порадует глаз. Черный, белый, красный, зеленый и синий цвета — все невероятно четкие и яркие.

Разрешение Full HD (модели с экраном 32 дюйма) гарантирует отличное качество изображения. Технология HDR10 делает темные и светлые сцены еще более выразительными. Особенно это заметно в фильмах с динамичными спецэффектами. Частота обновления экрана достигает 60 Гц. Благодаря этому можно наслаждаться плавностью практически любого видеоконтента. А еще, есть функция Simulated Surround Sound. Она создает объемный звук, как в настоящем домашнем кинотеатре, и никаких дополнительных колонок не нужно.

Работает телевизор на Android TV 11 — это очень удобно, так как при должном подходе количество настроек практически не ограничено. Вы можете управлять телевизором при помощи голоса через Google Ассистент и легко передавать видео с телефона на экран с помощью Chromecast.

4 Смарт телевизор Smart TV Лучший бюджетный телевизор без названия

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Доступные размеры: 32 дюйма

Разрешение HD: Full HD

Частота обновления экрана: 60 Гц

Платформа Smart TV: webOS Плюсы Гибкие настройки WebOS

Хорошая картинка

Нет переплаты за бренд Минусы Всего один размер диагонали экрана

Ищете отличный телевизор для дома, чтобы смотреть фильмы, сериалы? Тогда обратите внимание на умный Full HD телевизор со Smart TV!

Что вы получите? Во-первых, это хорошее качество изображения Full HD. Размер экрана один — 32 дюйма (81 см) — идеально подходит для комфортного просмотра с любой точки небольшой комнаты. WebOS — это интуитивно понятная операционная система, которая обеспечивает плавную работу и лёгкий доступ ко всему контенту.

Благодаря функции Smart TV можно подключаться к интернету и пользоваться различными приложениями: смотреть фильмы онлайн, слушать музыку, играть в игры и многое другое. Самое приятное — WebOS постоянно обновляется, добавляя новые функции и возможности.

5 Hyundai H-LED Лучший большой бюджетный телевизор

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Доступные размеры: 32, 40, 43, 50, 55, 75 дюйма

Разрешение HD: Full HD (40 дюймов)

Частота обновления экрана: 60 Гц

Платформа Smart TV: YaOS Плюсы Хорошая цена за 40 дюймов и Full HD

Сервисы Яндекс

Гибкие настройки Android Минусы Не самая быстрая работа в меню

Hyundai H-LED, а именно модель 40BS5003 – это стильный и современный телевизор из линейки Яндекс ТВ. Эта модель имеет разрешение Full HD, что позволяет с удовольствием смотреть как телевизионные передачи, так и динамичные спортивные матчи на диагонали экрана в 40 дюймов. Частота обновления достигает 60 Гц, а широкий угол обзора – до 178 градусов – делает этот телевизор отличным вариантом для разного контента.

Телевизор работает на операционной системе Android с оболочкой от Яндекс ТВ, и имеет возможность голосового управления, которое осуществляется с помощью Алисы. Микрофон для общения с ассистентом находится в пульте дистанционного управления. За звук отвечают два стереодинамика, каждый из которых обладает мощностью в 8 Ватт, чего вполне достаточно для небольшой комнаты.

Как выбрать лучший бюджетный телевизор?

При поиске бюджетного телевизора стоит обратить внимание на несколько ключевых характеристик, которые помогут сделать осознанный выбор и избежать лишних затрат.

Разрешение экрана: Для телевизоров с диагональю до 32 дюймов подойдет разрешение HD (1366×768). Если экран больше, лучше выбирать модели с разрешением Full HD (1920×1080) или 4K Ultra HD (3840×2160), что особенно важно при просмотре фильмов или контента в высоком разрешении.

Тип матрицы: Бюджетные телевизоры чаще всего используют VA и IPS матрицы. VA-матрицы обеспечивают глубокие черные цвета и хороший контраст, что делает их идеальными для темных помещений. IPS-матрицы, в свою очередь, предлагают более широкие углы обзора, что важно при просмотре контента с разных мест.

Яркость и HDR: Яркость экранов бюджетных моделей обычно варьируется от 180 до 300 кд/м². Это приемлемо для стандартно освещенных комнат. Поддержка HDR (High Dynamic Range) может улучшить качества изображения, однако в недорогих моделях эффект от этой технологии часто оказывается менее заметным из-за ограниченной яркости.

Частота обновления: Стандартная частота обновления для бюджетных телевизоров составляет 60 Гц, что достаточно для просмотра фильмов и сериалов. Однако, если планируется использование телевизора для динамичных игр, стоит рассмотреть модели с более высокой частотой обновления или поддержкой технологий, таких как Auto Low Latency Mode (ALLM) и Variable Refresh Rate (VRR).

Звук: В бюджетных моделях стандартная мощность динамиков составляет около 16-20 Вт. Это может быть вполне достаточным для обычного использования, но если важен качественный звук с глубокими басами, стоит учитывать покупку внешней акустики, например, саундбара.

Смарт-функции: Сейчас даже недорогие телевизоры нередко оборудованы смарт-функциями. Модели на базе Android TV или других операционных систем позволяют запускать стриминговые сервисы и приложения. Для пользователей российских сервисов идеальным выбором будут телевизоры с Яндекс ТВ или Салют ТВ от Сбера.

Подключения: Проверьте количество HDMI и USB-портов для подключения внешних устройств, таких как консоли и медиаплееры. Оптимально иметь 2-3 HDMI и 1-2 USB. Наличие Wi-Fi и Bluetooth увеличивает удобство в использовании.

Учитывая эти аспекты, вы сможете выбрать телевизор, который в наибольшей степени соответствует вашим потребностям и бюджету.