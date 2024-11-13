Лучшие телевизоры 42 и 43 дюйма в 2024 году

Раньше телевизоры с диагональю 40 дюймов считались большими. Сейчас они воспринимаются, как компактные на фоне 98- и 100-дюймовых моделей от Hisense, LG и Samsung. Скоро, вероятно, появятся ещё более крупные экраны.

Но что делать, если у вас нет места для лучшего большого телевизора? Да и 65-дюймовый кажется слишком громоздким? Не переживайте, на рынке есть отличные 42- и 43-дюймовые телевизоры, которые сейчас считаются достаточно маленькими.

13.11.2024 Обновление В рейтинг добавлены новые модели телевизоров.

Маленький размер экрана не означает компромисс в качестве изображения и современных функциях. В нашем рейтинге есть модели LG и Sony с OLED-панелями и поддержкой HDMI 2.1, включая 4K/120 Гц для игр. Такой размер экрана идеально подходит для игр, практически как большой монитор для компьютера.

Если вы хотите сэкономить, обратите внимание на лучшие бюджетный модели из нашего рейтинга – качество изображения будет отличным даже при меньших затратах. Все рекомендуемые модели были тщательно нами изучены. Мы потратили несколько десятков часов, чтобы составить этот рейтинг. Поэтому вы можете быть уверены в том, что сделаете правильный выбор.

1 LG C4 OLED Лучший телевизор 42 дюйма

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Доступные размеры экрана: 42, 48, 55, 65, 77, 83 дюйма

Тип экрана: OLED

Частота обновления: 120 Гц (до 144 Гц). Порты HDMI: 4 порта HDMI 2.1

Smart TV: webOS

Размеры: 932 x 540 x 41,1 мм Плюсы Более высокая яркость, чем у обычного OLED

Отличные игровые возможности

Режим Dolby Vision Filmmaker Минусы Среднее качество звука

Нет поддержки HDR10+.

LG C4 – это топ-телевизор! Потрясающее качество картинки, крутые игровые фишки, стильный дизайн и удобный Smart TV. Серия C от LG уже давно задаёт тренд среди небольших OLED-телевизоров (40-43 дюйма). C4 продолжает эту традицию.

Картинка на LG C4 просто вау – невероятная контрастность, глубокий черный и сочные цвета. Новый процессор α9 AI Processor Gen7 делает картинку ярче, чем у предшественника C3, и добавляет деталей, текстуры выглядят очень реалистично. Хотя C4 не такой яркий, как некоторые большие LED-телевизоры, для диагонали 40-43 дюйма это совсем не критично.

C4 напичкан игровыми функциями. Четыре порта HDMI 2.1, поддержка Dolby Vision в играх, VRR (включая AMD FreeSync и Nvidia GSync) и HGiG. А ещё впервые в серии C – частота обновления 144 Гц! 42-дюймовый экран – идеальный размер для игр на ПК. Плюс ко всему, есть LG Game Optimizer – удобная штука для настройки игр.

Не всё идеально, конечно. C4 не поддерживает HDR10+ и звук у него средненький, но его возможности и улучшения по сравнению с C3 делают его лучшим 40-43-дюймовым телевизором на рынке.

2 Samsung QN90D Лучший 43-дюймовый телевизор для любителей кино и геймеров

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Доступные размеры экрана: 43, 50, 55, 65, 75, 85, 98 дюймов

Тип экрана: Mini-LED с квантовыми точками Частота обновления: 120 Гц (до 144 Гц)

Порты HDMI: 4x HDMI 2.1

Smart TV: Tizen

Размеры: 960,8 x 558,9 x 26,9 мм Плюсы Отличная обработка движений

Широкий набор игровых функций

Впечатляющая яркость Минусы Нет Dolby Vision HDR

Дорогой

Samsung QN90D – универсальный телевизор, который подходит практически для всего. Его яркий экран с мини-светодиодной подсветкой и отличная обработка движения идеально подходят для просмотра спортивных трансляций, а ещё он прекрасно подходит для игр и обеспечивает высокое качество игрового процесса.

В нем можно отметить удивительно четкую и реалистичную картинку благодаря умным технологиям обработки изображения от Samsung. Сочные цвета, улучшенное локальное затемнение и антибликовый экран делают QN90D отличным выбором даже для светлых помещений.

QN90D оснащён четырьмя портами HDMI 2.1 с поддержкой 4K 144 Гц, VRR (включая AMD FreeSync Premium Pro) и ALLM. Также есть Samsung Gaming Hub – централизованное место для игр с доступом к облачным сервисам. Телевизоры Samsung обычно получают от нас высшие оценки за игровые возможности, и QN90D – не исключение.

Конечно, он не дотягивает до OLED-телевизора LG C4, нашего фаворита в этом сегменте, но QN90D – прекрасная альтернатива с мини-светодиодной подсветкой и отличным изображением в ярких комнатах.

3 Sony XR-42A90K Удивительно хороший «маленький» OLED-телевизор

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Доступные размеры экрана: 42, 48 дюймов

Тип экрана: OLED

Частота обновления: 120 Гц

Порты HDMI: 4x HDMI 2.1

Smart TV: Android

Размеры: 55 х 93 х 5,7 см Плюсы Невероятно четкое и детальное изображение

Отличная обработка движений

Солидный набор игровых функций Минусы Не такой яркий, как конкуренты



По всей видимости, в Sony XR-42A90K используется та же панель, что и в LG C4, поэтому качество изображения превосходное: естественные и точные цвета, яркие сцены там, где нужно, но в целом изображение тонкое и нюансированное. Он не такой яркий, как LG, но невероятно детализированный и резкий. Изображение Sony автоматически увеличивает глубину, обеспечивая превосходную четкость и трехмерность. Обработка движения также на высоте.

Геймерам понравятся два разъема HDMI 2.1 (у LG C4 их четыре) с поддержкой 4K/120 Гц, VRR и ALLM. Однако в нем отсутствует режим HGiG, и нет игрового режима Dolby Vision, хотя Dolby Vision для фильмов поддерживается. В целом, A90K хорош для игр, но LG C4 лучше. Для просмотра фильмов A90K – отличный, но все же дорогой вариант.

Замены A90K пока нет. Хотя он вышел в 2022 году, он останется единственным маленьким OLED-телевизором Sony как минимум до 2025 года.

4 Samsung Q60C Лучшее соотношение цены и качества в телевизоре 43 дюйма

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Доступные размеры экрана: 32, 43, 50, 55, 65, 70, 75, 85 дюймов

Тип экрана: светодиодный с квантовыми точками

Частота обновления: 60 Гц

Порты HDMI: 3x HDMI 2.0

Smart TV: Tizen Плюсы Хорошая работа с цветом

Очень низкая входная задержка

Отличный пульт ДУ, не сидит на батарейках Минусы Низкая яркость

Нет портов HDMI 2.1

Samsung QN90C — это потрясающий QLED-телевизор, и его цена соответствует характеристикам. В Samsung Q60C отсутствуют некоторые передовые функции и средняя производительность, но в результате вы получаете QLED-телевизор с огромной уступкой. Поскольку Q60C более дешевый, чем его продвинутые конкуренты, он может стать отличным телевизором для спальни, где вам не нужна максимально качественная по всем статьям картинка, или даже развлечением для детской. Но ничто не помешает вам поставить его в гостиную, если вы желаете сэкономить.

Пусть он не такой яркий и красочный, как QN90C, Q60C все равно остается хорошим вариантом для геймеров, поскольку он имеет впечатляюще низкую задержку ввода и высокую точность цветопередачи. Игры будут выглядеть хорошо и работать плавно, даже несмотря на то, что максимальная частота кадров составляет 60 кадров в секунду.

Но из-за поддерживаемой частоты он не лучший вариант для любителей спорта, где игроки постоянно в движении, а его низкая яркость сводит функциональность HDR к минимуму.

Тем не менее, если вам нужно что-то более доступное, Samsung Q60C предлагает базовые возможности по разумной цене.

5 Яндекс ТВ Станция Бейсик с Алисой на YaGPT Многофункциональный телевизор 43 дюйма по привлекательной цене

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Доступные размеры экрана: 43, 50, 55, 65 дюймов

Тип экрана: Direct LED

Частота обновления: 60 Гц

Порты HDMI: 3x HDMI 2.1

Smart TV: YaOS X Плюсы Хорошая сборка

Классное голосовое управление

Ориентирован на российского пользователя

Local Dimming

Хорошая картинка и звук Минусы Алиса не умеет в сторонние приложения

Скорее всего оценят только пользователи Яндекса и Алисы

Яндекс все глубже утягивает нас в пучины своей экосистемы. Но быть увлеченным туда сейчас даже приятно. Ушло время, когда вездесущий Яндекс Браузер приравнивался по своей назойливости к вирусу — компания ступила на путь завоевывания пользователей комфортом и функционалом.

Этот телевизор 43 дюйма — отличное приобретение не только для тех, кто вовсю пользуется Алисой, но и для новичков. Просто первым будет проще освоиться — все-таки телевизор использует свою собственную YaOS X, которая пока что находится в процессе становления. В связи с этим вылезает одно из неудобств — работе со сторонними приложениями Алиса не обучена, поэтому в таких случаях приходится использовать пульт.

Картинка и звук нового телевизора с Алисой соответствуют заявленным характеристикам и полностью устраивают покупателей. Устройство приходит бережно упакованное, и каждый элемент аккуратно завернут. Приятно, что инженеры подумали о прорезиненных ножках, отчего ТВ более устойчивый. Единственное, разлет ножек довольно большой — не каждая тумба подойдет.

ОС работает быстро, настраивается легко — если у вас есть аккаунт в Яндексе, достаточно просто отсканировать QR. В ТВ полно полезного функционала. Например, если вы потеряли в квартире пульт, Алиса поможет его найти.

Разработчикам еще есть, к чему стремиться, но замечания пользователей не выглядят существенными. По крайней мере, со многими из них можно поработать на уровне софта.

Как выбрать лучший телевизор 43 дюйма

Выбор 43-дюймового телевизора – задача, требующая внимательного подхода. Давайте разберемся, как сделать правильную покупку, чтобы наслаждаться просмотром долгие годы.

Прежде всего, оцените, насколько 43 дюйма подходят для вашей комнаты. Этот размер оптимален для просмотра с расстояния 2-3 метра, что делает его идеальным вариантом для спальни, детской или кухни. Если позволяет пространство, рассмотрите модели большего размера – более крупный экран обеспечит более захватывающий просмотр.

Далее, определитесь с необходимыми портами и их количеством. Количество входов HDMI зависит от количества подключаемых устройств (приставка, игровая консоль, флешка и т.д.). Большинство 43-дюймовых телевизоров предлагают три, а некоторые – четыре HDMI-порта. Если вы планируете использовать саундбар, вам понадобится оптический аудиовыход или 3,5 мм разъем. Наличие Bluetooth позволит использовать беспроводные наушники.

При выборе учитывайте разрешение экрана – для 43 дюймов рекомендуется Full HD (1920×1080) или лучше Ultra HD 4K (3840×2160). Обращайте внимание на тип матрицы (LED, QLED, OLED), яркость, контрастность, поддержку HDR, частоту обновления (60 Гц достаточно для фильмов, 100 Гц и выше – для игр), качество звука и наличие Smart TV с удобным интерфейсом (Tizen OS, WebOS, Android TV). Функции TimeShift и запись на USB также будут полезны. Рассмотрите предложения от таких производителей, как LG, Samsung, Philips, Xiaomi, Hisense и других. Не забывайте про наличие необходимых разъемов HDMI и USB.

Подводя итог, идеальный 43-дюймовый телевизор должен обеспечивать качественное изображение, обладать смарт-функциями, иметь хороший звук и стильный дизайн, а также соответствовать вашему бюджету. Надеемся, эти советы и наш рейтинг помогут вам сделать правильный выбор!