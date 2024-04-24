Кому первому достанется Snapdragon 8 Gen 4?

Snapdragon 8 Gen 4 станет самым мощным и умным процессором Qualcomm для смартфонов. Он получит новые ядра p-core, которые должны сделать его гораздо производительнее предшественника, Snapdragon 8 Gen 3.

В Qualcomm подтвердили, что новинку представят только в октябре этого года во время саммита Snapdragon, но мы уже обладаем некоторой информацией, которая сможет вас порадовать. Прежде чем мы расскажем вам о смартфонах, оснащенных этим монстром, давайте обзорно рассмотрим его известные характеристики.

Новый мощный процессор для Android

Хотя большую часть подробностей о Snapdragon 8 Gen 4 скрывают, недавние утечки и сообщения в X (Twitter) подогревают интерес к новинке.

Директора по маркетингу Qualcomm Дон Макгуайр рассказал, что новый чип будет оснащен ядрами Oryon. Эти ядра также используются в Snapdragon X Elite для ПК. Это самый мощный компьютерный процессор компании, с высокими показателями производительности, энергоэффективности и широкими возможностями искусственного интеллекта.

Интересно, как эти ядра покажут себя в телефонах на базе Snapdragon 8 Gen 4. Скорее всего, наилучшим образом.

Ходят слухи, что Snapdragon 8 Gen 4 будет иметь шесть ядер Oryon, его основное ядро будет работать с частотой 4 ГГц (при 3,30 ГГц у Snapdragon 8 Gen 3), а создан он при использовании 3-нм техпроцесса TSMC.

Эти телефоны могут быть оснащены чипом Snapdragon 8 Gen 4

1. Xiaomi 15 and 15 Pro

Xiaomi обладает эксклюзивными правами выпуск первого телефона со Snapdragon 8 Gen 4, аналогично предыдущему году.

Следующей флагманской серией Xiaomi станет серия Xiaomi 15, скорее всего, она и получит этот новый чип. Телефоны выпустят ориентировочно в октябре.

Согласно недавним утечкам, стандартный Xiaomi 15 получит 6,36-дюймовый плоский OLED-экран с разрешением 1,5K. У модели Pro будет экран побольше и разрешение 2K. Оба телефона, по слухам, оснастят основной камерой OmniVision 50 МП и ультразвуковым сканером отпечатков пальцев, встроенным в экран.

2. OnePlus 13

OnePlus 13 находится в разработке и может стать одной из первых партий телефонов на базе Snapdragon 8 четвертого поколения. Согласно недавним утечкам, у нового флагмана OnePlus изменится дизайн, в результате чего будет убран традиционный шарнирный модуль камеры.

Что касается технических характеристик, он получит 6,8-дюймовый изогнутый OLED LTPO дисплей с разрешением 2K. У него будет ультразвуковой сканер отпечатков пальцев на экране. Предполагается, что он будет оснащен основной камерой на 50 МП и перископическим объективом.

3. iQOO 13 and 13 Pro

Многие информаторы утверждают, что серия iQOO 13 также будет работать на чипсете Snapdragon 8 Gen 4.

В серии iQOO 13 будет стандартная модель и Pro. Скорее всего, разрешение останется таким, как у прошлогодней серии — 1,5K в стандартной модели и 2K в модели Pro.

Мы знаем, что телефоны серии iQOO 13 будут оснащены емкими батареями, благодаря недавним утечкам от китайских информаторов.

4. Galaxy S25 Pro and S25 Ultra

Включение Galaxy S25 Pro и Galaxy S25 Ultra в этот список логично, поскольку последние флагманы Samsung всегда получают самый мощный чип от Qualcomm.

Однако, в отличие от китайских брендов, Samsung не спешит анонсировать новые устройства с передовым чипсетом. Южнокорейский гигант обычно презентует новые флагманы зимой.

До нас доходили слухи, что Samsung может пойти ва-банк и поставить свой Exynos в серию Galaxy S25, но это слабо похоже на правду, поскольку серьезно повлияет на их бизнес. Даже если они и предпримут такой шаг, то только в некоторых регионах.

5. Redmi K80 Pro

Ходят слухи, что Redmi K80 Pro также сможет похвастаться Snapdragon 8 Gen 4, в то время как стандартный Redmi K80 будет оснащен процессором третьего поколения.

Согласно недавним утечкам, серия Redmi K80 будет иметь аккумулятор емкостью 5500 мАч и дисплей с разрешением 2K, как и их предшественники Redmi K70 и K70 Pro.

До официального анонса нового чипа Qualcomm еще несколько месяцев, но мы продолжим работать над тем, чтобы публиковать свежую информацию об этом новом чипе.

Источник — gizmochina.com