ТОП-7 Лучшие саундбары для телевизора в 2024 году

Лучшие саундбары для телевизоров, которые поднимут звук вашего домашнего кинотеатра на новый уровень.

Приобретение нового телевизора часто требует дополнительного внимания к звуковому сопровождению, поскольку встроенные динамики могут не соответствовать визуальной составляющей. Идеальным решением является подбор лучшего саундбара, который обогатит зрительский опыт благодаря объёмному и чистому звуку. Стильные и компактные саундбары, как правило, удобно размещаются под экраном телевизора или крепятся к стене, не нарушая интерьер помещения.

27.06.2024 Обновление В рейтинг лучших саундбаров добавлены новые модели.

В то время как лучшие большие телевизоры могут обходиться без внешней звуковой системы, многие современные модели, особенно бюджетные, значительно выигрывают в качестве звучания при добавлении саундбара. Существуют различные конфигурации саундбаров: от простых «все в одном» до комплектов с сабвуферами и дополнительными задними колонками для создания эффекта полноценного домашнего кинотеатра.

Продвинутые модели звуковых панелей часто оснащены функцией беспроводного подключения, позволяющей интегрировать их в многокомнатные аудиосистемы, тогда как более доступные варианты предлагают качественный звук при подключении через HDMI или оптический вход.

Наш многолетний опыт изучения саундбаров, включая топовые модели с поддержкой объёмного звука Dolby Atmos, позволяет подобрать идеальный вариант для улучшения звукового сопровождения вашего телевизора, учитывая как качество, так и стоимость.

1 Samsung HW -Q800C Лучший саундбар для большинства людей

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Мощность: 360 Вт

Система объёмного звучания: DTS, DTS-HD, Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Pro Logic, Dolby Pro Logic II

Подключение: 1 вход HDMI, 1 вход HDMI eARC, цифровой оптический, Wi-Fi, Bluetooth

Размеры: Саундбар: 1111 x 60 x 120 мм; Сабвуфер: 210 х 403 х 403 мм Плюсы Мощный, заполняющий комнату звук

Возможность подключение задних динамиков для полного объёмного звучания

Хорошая цена по сравнению с конкурентами Минусы Нет поддержки видео 4K 120 Гц

Подойдёт, если: Вы ищете мощное и объёмное звучание по доступной цене Необходимы форматы Dolby Atmos и DTS:X Важна интеграция с технологией Q-Symphony Вы владелец 50-дюймового (или больше) телевизора Не подойдёт, если: Критично качество музыкального воспроизведения Если нужна самая мощная звуковая сцена У вас мало места под телевизором Необходима поддержка видео 4K 120 Гц

Samsung HW-Q800C отличное решение в области мощного звучания, заполняющего пространство, по доступной цене. Этот саундбар поддерживает передовые аудиоформаты, включая Dolby Atmos и DTS:X, что позволяет создать впечатляющее звуковое полотно благодаря вертикально направленных динамиков, а также технологии Q-Symphony для владельцев телевизоров Samsung. Несмотря на возможность воспроизведения музыкальных файлов высокого разрешения, таких как FLAC, мы бы не рекомендовали его как оптимальный выбор для музыкальных целей — в этом случае стоит обратить внимание на Sonos Beam (Gen 2), который занимает другое место в нашем списке.

В плане звуковой производительности, Samsung HW-Q800C производит впечатление своей мощностью и способностью создавать убедительные пространственные эффекты, даже несмотря на отсутствие задних колонок (которые, тем не менее, можно приобрести отдельно для усиления ощущений). Эта модель отличается при просмотре кино и телепрограмм, благодаря великолепному балансу каналов, глубокому басу и чистоте диалогов.

Что касается дизайна, HW-Q800C может и не выделяется среди других звуковых панелей, но его решетчатая отделка придаёт ему нотки индустриального стиля. Значительный вес по сравнению с другими моделями добавляет ощущение надёжности и качества. Будучи шириной в 43 дюйма, он идеален для телевизоров с диагональю 50 дюймов и отлично смотрится с устройствами большего размера.

По соотношению цена-качество, HW-Q800C является превосходным выбором. Он может не достигать мощности и звуковой сцены модели Samsung HW-Q900C, которая находится немного ниже в нашем рейтинге, но стоит значительно дешевле, а возможность добавления задних колонок усиливает уже впечатляющее 5.1.2 звуковое поле. Все эти характеристики делают его лучшим вариантом саундбара для большинства пользователей.

2 Sony HT-S2000 Лучший бюджетный саундбар с Dolby Atmos

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Мощность: 250 Вт

Система объёмного звучания: DTS, DTS-HD, Dolby Atmos, Dolby Pro Logic, Dolby Pro Logic II

Подключение: HDMI eARC x 1, оптический цифровой x 1, USB x 1, Bluetooth

Размеры: 800 х 64 х 124 мм Плюсы Простая установка plug-and-play

Впечатляющая динамика

Поддержка пространственных аудиокодеков Минусы Нет поддержки Wi-Fi или AirPlay

Маловато баса

Подойдёт, если: Необходим бюджетный саундбар с впечатляющим качеством звука Желаете получить объёмное звучание Важен современный дизайн и качественная сборка Не подойдёт, если: Ищите саундбар с самым лучшим звуком Нужны расширенные возможности подключения и настройки Любите музыку высокого качества

Sony HT-S2000 представляет собой оптимальный выбор в сегменте бюджетных саундбаров, обеспечивая высокое качество звука по доступной цене. Эта звуковая панель может похвастаться особыми характеристиками, такими как чистота диалогов и объёмное виртуальное звучание, что делает ее идеальным вариантом для тех, кто стремится улучшить акустику своего телевизора без значительных финансовых вложений.

Звуковое воспроизведение Sony HT-S2000 не является лучшим на рынке, однако оно впечатляет уровнем качества в данной ценовой категории. Басы достаточно глубокие и чёткие, а способность воспроизводить эффекты Dolby Atmos является неожиданным бонусом для саундбара формата 3.1, расширяя его функциональные возможности.

Внешний вид Sony HT-S2000 превосходит ожидания, благодаря стильной металлической решётке и прочному пластиковому корпусу, что придаёт устройству более дорогой вид. Интересной особенностью является визуальная обратная связь при использовании пульта дистанционного управления, что нечасто встречается в бюджетных моделях.

Несмотря на то, что этот саундбар не может похвастаться лидерством в общем рейтинге, соотношение цены и качества звука делает его привлекательным выбором.

3 Samsung HW-Q990D Лучший саундбар с объёмным звуком Dolby Atmos

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Мощность: 656 Вт

Система объёмного звучания: Dolby Atmos, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD

Подключение: 1 выход HDMI (с eARC), 2 входа HDMI 2.1, оптический цифровой звук, Wi-Fi, Bluetoothi-Fi, Bluetooth

Размеры: 1309 x 595 x 277 мм Плюсы Захватывающий объёмный звук

Мощное и детализированное звучание

Поддержка 4K 120 Гц для игр Минусы Дорого

Плохо читаемый передний дисплей

Подойдёт, если: Вы ценитель высококачественного звука Необходим домашний кинотеатр с Dolby Atmos Ищите саундбар для игр ААА-класса Для использования технологии Q Symphony Не подойдёт, если: Бюджет ограничен Не требуются игровые функции Предпочитаете более компактные аудиосистемы

Флагманская аудиосистема Samsung Q990D представляет собой высококачественное решение для истинных ценителей звука, стремящихся к достижению непревзойдённого аудиоопыта в домашних кинотеатрах с поддержкой технологии Dolby Atmos. Обладая 22 встроенными динамиками в основном блоке, беспроводным сабвуфером и парой беспроводных сателлитов, эта система на 11.1.4 каналов поднимает планку качества звучания саундбаров и гарантирует впечатляющее погружение в звуковую атмосферу, а также поддерживает передачу 4K с частотой 120 Гц через HDMI-порты, что идеально подходит для геймеров.

Звуковые дорожки в формате Dolby Atmos воспроизводятся с исключительной детализацией и точностью, обеспечивая полное погружение в происходящее на экране. Сабвуфер обеспечивает более точное воспроизведение басов по сравнению с предыдущей моделью Q990C, в то время как остальной диапазон звуков остаётся сбалансированным. Технология Q Symphony от Samsung дополнительно усиливает звуковое восприятие при использовании с совместимыми телевизорами бренда.

Матовое серо-темно-синее исполнение саундбара Q990D выглядит стильно и современно, вписываясь в любой интерьер. Несмотря на габариты сабвуфера, его можно легко разместить в любом уголке комнаты благодаря беспроводной технологии. На лицевой панели саундбара расположен светодиодный дисплей, который может быть частично скрыт защитной сеткой.

Высокопроизводительный и технологически продвинутый саундбар Samsung Q990D имеет соответствующую цену. Несмотря на то что его функциональность оправдывает затраты, экономия возможна при выборе предшествующей модели Q990C, если игровые возможности не являются приоритетными, или рассмотрев более доступный вариант с поддержкой Dolby Atmos.

4 Sony HT-A7000 Лучший саундбар для игр

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Мощность: 500 Вт

Система объёмного звучания: DTS, DTS ES, DTS-HD, Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Pro Logic, Dolby Pro Logic II, Dolby TrueHD

Подключение: x2 входа HDMI, x1 выход HDMI (eARC), x1 оптический выход, x1 выход 3,5 мм, x1 USB

Размеры: 1300 x 80 x 142 мм Плюсы Не один, а два порта HDMI 2.1

Поддержка всех основных форматов пространственного звука

Многофункциональный Минусы В высоких частотах страдает чёткость

Непонятный светодиодный дисплей

Подойдёт, если: Вы имеете PS5 и Xbox Series X Любите высококачественный звук Требуется глубокое погружение в музыку благодаря поддержке 360 Reality Audio Не подойдёт, если: Владеете телевизором с диагональю экрана менее 55 дюймов Ограничен бюджет Ищете компактные решения

Выбираете идеальный саундбар для игр? Основным критерием выбора является удобство подключения различных устройств? Для игроков, одновременно использующих PS5 и Xbox Series X, часто возникает проблема нехватки портов HDMI 2.1 на телевизорах – обычно доступен всего один.

Звуковая панель Sony HT-A7000 выделяется на фоне конкурентов благодаря наличию двух портов HDMI 2.1, которые обеспечивают пропускание сигнала в 4K при 120 Гц, что идеально подходит для игр. К тому же, поддержка VRR и ALLM позволяет наилучшим образом реализовать возможности PS5 и Xbox Series X.

Касательно качества звука, HT-A7000 предлагает выдающуюся чистоту и точность диалогов, что делает его отличным выбором для видеоигр и фильмов, где требуется дополнительная четкость звучания. Поддержка 360 Reality Audio создаёт эффект присутствия на концерте, обеспечивая полное погружение в музыку.

Дизайн Sony HT-A7000 также заслуживает внимания, хотя и не лишён недостатков. Несмотря на наличие светодиодного дисплея, который может считаться положительным элементом, на практике бывает сложно определить выбранный звуковой режим. Также стоит учитывать, что эта модель довольно габаритная и не подойдёт для телевизоров меньше 55 дюймов. В случае, если размер имеет значение, рекомендуется рассмотреть более компактные альтернативы.

Что касается стоимости, то при покупке дополнительного сабвуфера и задних колонок, HT-A7000 может показаться дорогим, особенно в сравнении с Samsung HW-Q990C, предлагающим сабвуфер и задние динамики по немного более высокой цене. Однако если рассматривать функционал именно с точки зрения игровых возможностей, HT-A7000 предоставляет лучшие опции среди всех звуковых панелей в данном рейтинге.

5 Sonos Arc Лучший саундбар для поклонников Sonos

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Количество полос: 5.0.2

Мощность:

Система объёмного звучания: DTS, DTS-HD, Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Pro Logic, Dolby Pro Logic II, Dolby TrueHD

Подключение: вход HDMI (ARC), преобразователь оптического цифрового звука в HDMI, Bluetooth, порт Ethernet, 802.11b,g Wi-Fi, Apple AirPlay 2, ИК-приемник

Размеры: 1141.7 x 87 x 115.7 мм Плюсы Отличный динамический диапазон

Дискретная универсальность

Убедительный Dolby Atmos Минусы Сильно зависит от характеристик вашего телевизора

Массивная конструкция

Подойдёт, если: Вы поклонник бренда Sonos Любите стильный дизайн и минимализм в интерьере Требуется удобство настройки через мобильное приложение Желаете получить впечатляющую звуковую сцену Не подойдёт, если: Ограничен бюджет Имеется мало места под телевизором Требуются дополнительные порты HDMI

Sonos Arc высококлассный саундбар, который, несмотря на свою стоимость, заслуживает внимания поклонников бренда благодаря своему выдающемуся звучанию с технологией Dolby Atmos. Элегантность дизайна делает его одной из самых привлекательных моделей на рынке.

Звуковое качество Sonos Arc достигается за счёт использования самых современных звуковых кодеков, таких как Dolby TrueHD и Dolby Digital Plus, что обеспечивает непревзойдённое качество звука без потерь, доступное на Blu-ray дисках и у ведущих стриминговых сервисов. Поддержка Dolby Atmos, хотя и не обеспечивает такую же выразительность отражённых звуков, как некоторые другие модели, всё же предоставляет впечатляющий объёмный звук, а точность Sonos Arc выходит на передний план.

Внешний вид звуковой панели Sonos Arc получил высокую оценку благодаря своему минимализму и удобству в настройке, которая осуществляется через несколько простых шагов в мобильном приложении. Модель предлагает минимум кабелей и кнопок, усиливая общее впечатление от стильного и современного дизайна. Однако стоит учитывать, что отсутствие дополнительного HDMI порта и высота звуковой панели могут потребовать дополнительных проверок перед покупкой, чтобы убедиться в её совместимости с вашим телевизором.

Когда дело доходит до ценности, Sonos Arc является лидером среди предложений компании. Он превосходит другие модели, такие как Sonos Ray и Sonos Beam, предлагая впечатляющую звуковую сцену в одном компактном устройстве. Несмотря на то, что Sonos Arc имеет более высокую цену, она оправдывает инвестиции благодаря заметному улучшению звуковых характеристик.

6 Sonos Beam (Gen 2) Идеальная небольшая звуковая панель для музыки

7.9 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Количество полос: 3.1.2

Мощность:

Система объёмного звучания: DTS, DTS-HD, Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Pro Logic, Dolby Pro Logic II, Dolby TrueHD

Подключение: вход HDMI (ARC), преобразователь оптического цифрового звука в HDMI, Bluetooth, порт Ethernet, 802.11b,g Wi-Fi, Apple AirPlay 2, ИК-приемник

Размеры: 69 x 651 x 100 мм Плюсы Впечатляющий звук для своего размера

3D-звук с поддержкой Dolby Atmos

Поддержка HDMI eARC Минусы Нет дополнительных портов HDMI

Не поддерживает DTS:X

Подойдёт, если: Ищете саундбар для наслаждения музыкой Используете стриминговые музыкальные сервисы Имеется небольшое пространство Не исключаете возможность подключения сабвуфера Не подойдёт, если: Нужен самый мощный саундбар Требуется много HDMI-портов Бюджет ограничен Необходима конфигурация из нескольких колонок сразу

Sonos Beam (Gen 2) это отличный саундбар, который, хотя и не самый крупный и мощный на рынке, предлагает превосходное качество звука, идеально подходящее для прослушивания музыки. Эта модель поддерживает воспроизведение аудиофайлов высокого разрешения, что позволяет наслаждаться музыкой высочайшего качества через стриминговые сервисы.

Саундбар отличается исключительным качеством звучания, особенно при воспроизведении музыкальных треков. Басы звучат глубоко и чётко, даже без использования отдельного сабвуфера. Это сочетание глубоких басов, чистоты высоких частот и ясности вокала делает Sonos Beam идеальным для полноценного погружения в музыку.

С точки зрения дизайна, Sonos Beam (Gen 2) следует философии минимализма, характерной для продукции Sonos, и выглядит очень привлекательно. Эта звуковая панель занимает мало места и может быть размещена под большинством современных телевизоров, что делает её подходящей для различных интерьеров гостиной.

Что касается ценности, Sonos Beam (Gen 2) предоставляет возможность подключения к сабвуферам Sonos для тех, кто желает дополнительных басов. Тем не менее, встроенные динамики этой модели уже обеспечивают богатое и полное звучание, что делает Beam (Gen 2) превосходным выбором для тех, кто хочет, чтобы саундбар служил также и в качестве музыкального динамика. В своей ценовой категории Sonos Beam часто опережает конкурентов по музыкальным возможностям.

7 Sennheiser AMBEO MAX Саундбар в классе Hight-End

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Количество полос: 5.1.4

Мощность: 250 Вт

Система объёмного звучания: Dolby Atmos, DTS:X, PCM, MPEG H, Sony 360 Reality Audio

Подключение: Выход HDMI (eARC), 3 входа HDMI, оптический, RCA, Wi-Fi, Ethernet, Bluetooth

Размеры: 140 x 1270 x 170 мм Плюсы Богатый, сбалансированный звук

Отличная динамика

Впечатляющий эффект объёмного звучания Минусы Большой

Требовательный к позиционированию

Очень дорого

Подойдёт, если: Желаете получить 3D-звук без дополнительных компонентов Необходимо наличие Dolby Atmos и DTS:X Деньги не проблема Есть большое помещение для установки Не подойдёт, если: Бюджет ограничен Мало вариантов мест для установки Необходима система с отдельным сабвуфером

Акустическая система Ambeo Max от Sennheiser является первым продуктом компании в этой категории и представляет собой звуковую панель высокого класса, оборудованную множеством современных функций. Она поддерживает технологии Dolby Atmos и DTS:X, а также имеет возможность 4K HDR-передачи, что делает её идеальной для просмотра контента. Кроме того, саундбар оснащен функцией автоматической калибровки, четырьмя HDMI-входами, Bluetooth и поддержкой Chromecast.

С размерами в 127 см в ширину и 14 см в высоту, Ambeo Max достаточно велик и может перекрывать нижнюю часть телевизора, включая инфракрасный приемник, если установить его непосредственно перед экраном. Также выяснилось, что нельзя ставить его на нижнюю полку тумбы, так как это блокирует верхние динамики, отвечающие за создание эффекта высоты звука. Для максимального эффекта Dolby Atmos рекомендуется крепление на стену или размещение на верхней полке.

Благодаря использованию крупных динамиков, Sennheiser удалось достичь мощного звучания, которое не требует отдельного сабвуфера. Звуковая панель обеспечивает чистые диалоги, тонкую детализацию и чёткое звучание, создавая ощущение объёма и погружая в атмосферу просматриваемого контента. Несмотря на отсутствие внешнего сабвуфера, басы звучат весомо и интегрировано, и это способствует лёгкости, естественности тона и текстуры звука, которые не могут воспроизвести многие конкуренты. Звук Ambeo Max отличается естественной обработкой и убедительностью без неприятной резкости, присущей некоторым другим звуковым панелям.

Ambeo Max — это оптимальный выбор для тех, кто ищет качественный 3D-звук в премиум-сегменте.

Как выбрать лучший саундбар для телевизора

При выборе саундбара важно учитывать размер вашего телевизора, чтобы акустическая система не казалась непропорциональной. Обратите внимание на ширину саундбара и сравните её с шириной телевизора, а также убедитесь, что установка звуковой панели не закроет экран и не помешает распространению звука от верхних динамиков в случае наличия таковых.

Саундбары часто комплектуются внешними сабвуферами и задними динамиками для усиления басов и создания объёмного звука. Если для вас приоритетны мощные низкие частоты, рассмотрите модели с дополнительными акустическими устройствами.

Ключевым моментом являются функции и варианты подключения. Многие современные саундбары оснащены HDMI-портами с поддержкой ARC и eARC для передачи многоканального аудио высокого разрешения, а также оптическими входами для старых ТВ. Наличие ARC/eARC позволит управлять громкостью саундбара с помощью пульта ТВ. Решите, нужен ли вам отдельный пульт для саундбара или удобнее использовать приложение на смартфоне.

Современные звуковые панели предлагают беспроводное воспроизведение через Wi-Fi и Bluetooth, поддерживают Airplay 2, Spotify Connect и Chromecast, и могут иметь встроенные микрофоны для голосовых помощников. Если вы используете внешние устройства, такие как игровые консоли или Blu-ray плееры, обратите внимание на наличие дополнительных HDMI-портов для подключения.

Если вы стремитесь к созданию эффекта домашнего кинотеатра, выбирайте саундбары с поддержкой Dolby Atmos и DTS:X. Некоторые модели создают объёмный звук виртуально, а другие используют встроенные динамики для создания звуковых эффектов высоты, что особенно эффективно при низких потолках.

Для качественного 3D-звука важно, чтобы и телевизор, и саундбар поддерживали Dolby TrueHD и eARC. ARC может передавать Dolby Atmos в сжатом виде, в отличие от Dolby TrueHD, который обеспечивает полноценное качество без потерь.

Рассмотрите тип контента, который вы будете смотреть, и источники подключения. Если вы используете стриминговые сервисы в формате 4K HDR, вам необходимо обеспечить максимально возможное качество звука, чтобы он соответствовал высокому качеству изображения.