Лучшие телевизоры 32 дюйма в 2024 году

Современные 32-дюймовые телевизоры – это не просто маленькие экраны, они обладают неожиданно широким функционалом.

Встроенные приложения для потокового видео, удобные функции для геймеров и высокое качество изображения делают их привлекательным вариантом для многих пользователей. Конечно, в отличие от больших моделей, 32-дюймовые телевизоры обычно не имеют разрешения 4K. Но это не является недостатком.

14.11.2024 Обновление В рейтинг добавлены новые модели телевизоров.

При таком размере экрана дополнительная детализация 4K попросту незаметна. Для более высокой четкости стоит обратить внимание на модели большего размера, например, 43 дюйма. Однако, даже без 4K, многие 32-дюймовые телевизоры поддерживают HDR. Это существенно улучшает качество изображения, обеспечивая более яркие цвета и контраст.

При оценке лучших 32-дюймовых телевизоров мы обращаем внимание на те же параметры, что и при тестировании высококлассных моделей. В их число входят: насыщенность и контрастность изображения, реалистичность цветопередачи, удобство использования Smart TV с доступом ко всем популярным сервисам. Однако, учитывая более низкую стоимость, мы допускаем некоторый компромисс в производительности по сравнению с флагманскими моделями. Слабым местом многих 32-дюймовых телевизоров часто является качество звука. Для улучшения звучания рекомендуем использовать внешний саундбар или аудиосистему.

1 LG LQ6300 Лучший 32-дюймовый телевизор для большинства людей

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Диагональ: 32″

Разрешение: Full HD

Частота обновления экрана: 60 Гц

Smart TV: webOS Плюсы Хорошее HDR-изображение

Хорошие игровые возможности

Звук лучше, чем ожидаете Минусы Неудобное главное меню

Черный цвет неоднородный

Телевизор LG 32LQ6300 — отличный выбор для тех, кто ищет качественное изображение по доступной цене. Конечно, это не самая навороченная модель на рынке 32-дюймовых телевизоров. Но он превосходно справляется со своими задачами. Картинка на LG 32LQ6300 выглядит естественно, с детализированными текстурами и яркими цветами, особенно в HDR-режиме. Несмотря на некоторые недостатки, такие как неравномерность черного цвета и неидеальная обработка быстрого движения, качество изображения всё равно остается на высоком уровне для телевизора с такой диагональю.

Хотя в нём нет самых современных игровых технологий, LG 32LQ6300 обеспечивает плавную и отзывчивую игру на частоте 60 Гц. Звук, хоть и не поражает мощностью, достаточно чистый и громкий для своего размера. В целом, звук можно оценить как выше среднего для такого компактного телевизора.

Конечно, есть модели с более совершенным изображением или более продвинутыми игровыми функциями. Но мало кто из конкурентов может предложить такое же соотношение цены и качества. LG 32LQ6300 полностью оправдывает свою стоимость. Для большинства пользователей это станет оптимальным выбором среди 32-дюймовых телевизоров. Он отлично подходит для повседневного использования, просмотра фильмов и игр.

2 Sber SDX-32F2139 Лучший 32″ телевизор для экосистемы Sber

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Диагональ: 32″

Разрешение: Full HD

Частота обновления экрана: 60 Гц

Smart TV: Салют ТВ Плюсы HDMI 2.1

Поддержка APK-приложений

Яркий экран

Отличная цена Минусы Качество изображение уступает LG

Хотите умный телевизор с диагональю 32 дюйма? Sber SDX-32F2139 с ярким DLED-экраном позволит вам наслаждаться фильмами в отличном Full HD качестве. Закрытые динамики обеспечивают чистоту и объемность звука даже на максимальной громкости. Эквалайзер позволит настроить звук под ваши предпочтения. Работает он очень быстро благодаря 1,5 Гб оперативной памяти.

Встроенной памяти 8 Гб достаточно для установки любых приложений. Их можно установить как из каталога, так и скачанных из интернета в формате APK. Более 100 бесплатных телеканалов, доступ к популярным онлайн-кинотеатрам, видеосервисам и играм. Смотреть можно всё что угодно: ток-шоу, фильмы, сериалы, спортивные трансляции, мультфильмы и развивающие передачи для детей. Есть даже HDMI 2.1 для подключения самых современных игровых приставок!

Двухдиапазонный Wi-Fi (2,4 ГГц и 5 ГГц) обеспечит стабильное интернет-соединение. Управлять можно голосом через виртуального ассистента Салют. Он найдет нужный фильм, поставит на паузу или увеличит громкость. А если у вас есть умная колонка Sber, то пульт даже не понадобится! Легко подключается к смартфону на iOS или Android – смотрите фото, видео, презентации и многое другое с большого экрана.

3 Xiaomi TV A 32 2025 Лучший телевизор Xiaomi 32 дюйма

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Диагональ: 32″

Разрешение HD: 720p HD

Частота обновления экрана: 60 Гц

Smart TV: Android Плюсы Android TV

Хорошая картинка

Хороший звук Минусы Только HD разрешение

Xiaomi TV A 32 2025 — это отличное сочетание качества изображения, удобства использования и современного дизайна. Его 32-дюймовый экран с HD разрешением и частотой обновления 60 Гц обеспечивает четкую картинку и плавное воспроизведение даже динамичных сцен. Благодаря платформе Android TV вы получите доступ к огромному количеству приложений и онлайн-сервисов.

Подключение к интернету легко осуществляется через Wi-Fi. Bluetooth позволит подключать беспроводные наушники, акустику и другие устройства. Телевизор поддерживает все основные стандарты цифрового телевещания (DVB-C, DVB-S2, DVB-T2). Так что вам не понадобится дополнительная приставка. Мощная аудиосистема (20 Вт) с технологиями Dolby Audio и DTS гарантирует насыщенный и объемный звук.

Кроме того, Xiaomi TV A 32 2025 интегрируется с системами умного дома Xiaomi Mi Home и Google Home, позволяя управлять им голосом и синхронизировать с другими умными устройствами.

4 Haier 32 Smart TV M1 Лучший дизайн

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Диагональ: 32″

Разрешение: HD

Частота обновления экрана: 60 Гц

Smart TV: Android Плюсы Стильный дизайн

Android

Доступная цена Минусы Только HD разрешение

Haier 32 Smart TV M1 – это телевизор с тонким черным матовым корпусом и элегантными боковыми ножками. Его Direct LED подсветка обеспечивает четкое и яркое изображение с реалистичной цветопередачей – черный, белый, красный, зеленый и синий цвета отображаются максимально точно.

Разрешение экрана составляет 1366 x 768 пикселей (HD), а технология HDR10 улучшает детализацию в светлых и темных сценах, подчеркивая спецэффекты. Частота обновления экрана – 60 Гц. Функция Simulated Surround Sound создает объемный звук без дополнительных устройств. Телевизор работает на Android TV 11, поддерживает голосового помощника Google и функцию Chromecast для трансляции контента со смартфона.

5 LG 32LM6380PLC Качественная модель в белом исполнении

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Диагональ: 32″

Разрешение: Full HD

Частота обновления экрана: 60 Гц

Smart TV: webOS Плюсы Full HD

Отличное качество картинки

Много разъемов

Smart TV Минусы Цена

Звук

Нестабильность ОС в приложениях

Пульт

В данной модели телевизора 32 дюйма пользователи хвалят отличное качество изображения. Это подкрепляется качеством, типом матрицы и разрешением Full HD, которое в нашем рейтинге присутствует только в устройствах от LG. Экран не бликует, отличная цветопередача, но искажаются цвета под углом. То есть эту модель ТВ смотрим строго напротив экрана.

В этом сегменте наличие Smart TV и модуля Wi-Fi уже огромный конкурентный плюс, что, собственно, находит свое отражение в чеке.

Среди очевидных минусов можно отметить качество звука — мощность низкая, с высокими частотами телевизор справляется посредственно. С другой стороны, если совсем смущает аудио, можно докупить простенький саундбар, благо, количество и разнообразие разъемов позволяет.

В комплекте нет Magic Remote — обычный пульт без микрофона с большим количеством мелких кнопок не в цвет корпуса самого устройства. Это единственная достойная модель телевизора 32 дюйма от LG с белым корпусом. Для некоторых покупателей цвет критичен – белоснежный преобладает в популярном сканди стиле и будет гармонично смотреться в кухне а-ля прованс. Корпус выполнен из матового пластика, рамка — из глянцевого и достаточно широкая, как и сам телевизор. Некоторые владельцы отмечают неплотное прилегание матрицы к рамке, но сильно это в глаза не бросается.

ОС в этом телевизоре 32 дюйма не самая быстрая, но отзывчивая, и чрезмерной задумчивостью раздражать не будет. Однако, иногда вылетают приложения. И это может стать камнем преткновения для тех, кто не просто смотрит ТВ, но и хочет посерфить по приложениям.

Данная модель очень популярна среди покупателей, но, как вы можете судить, компромиссов достаточно. Этот вариант хорош для тех, кто ищет модель с белым корпусом корейского бренда с гарантией отличного изображения.

Как выбрать лучший телевизор 32 дюйма?

Преимущества маленького 32-дюймового смарт-телевизора заключаются в том, что он идеально подходит для небольших помещений, таких как кухня, спальня или маленькая гостиная. Несмотря на компактный размер, многие модели предлагают высокое качество изображения 720p или 1080p, что обеспечивает четкость картинки без размытости, характерной для масштабирования на больших 4K телевизорах. Некоторые 32-дюймовые телевизоры даже поддерживают HDR, что значительно улучшает цветопередачу. Ещё одним плюсом является портативность – такой телевизор легко переместить в другое место.

Подходит ли 32-дюймовый телевизор для гостиной, зависит от размера комнаты и расстояния просмотра. Рекомендуется, чтобы расстояние до экрана составляло как минимум в 1,5 раза больше диагонали экрана. Это всего лишь рекомендация, и комфорт просмотра зависит от индивидуальных предпочтений.

При выборе 32-дюймового смарт-телевизора следует обратить внимание на разрешение экрана: Full HD (1080p) предпочтительнее чем HD (720p). Технология QLED обеспечивает более яркую и насыщенную картинку. HDR расширяет динамический диапазон, что улучшает качество изображения в фильмах и играх.

Важно также учитывать количество портов HDMI для подключения внешних устройств, таких как игровые консоли и медиаплееры. Многие модели оснащены удобными функциями Smart TV, такими как доступ к стриминговым сервисам и встроенный Wi-Fi. Встроенные приложения также являются важным фактором, на который стоит обратить внимание. Различные операционные системы, такие как Tizen и webOS, влияют на удобство использования и доступные приложения.

Наконец, качество звука также играет роль, и наличие оптического аудиовыхода для подключения саундбара, может улучшить звучание. Не стоит забывать про такие важные аспекты, как угол обзора, наличие функции записи видео и удобство пульта дистанционного управления.