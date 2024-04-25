Redmi выпускает ультрабюджетный 2К 27″ монитор A27Q

Дочерний бренд Xiaomi, Redmi, представил свой новый монитор Redmi A27Q 2025, который стал доступен для предзаказа по очень доступной цене. Redmi выпустила этот монитор в Китае, поэтому что будет с его распространением на мировом рынке, пока не понятно. Но вот его характеристики:

Redmi A27Q 2025 оснащен 27-дюймовым дисплеем с разрешением 2560×1440 и частотой обновления 100 Гц с IPS-матрицей. Заявленная максимальная яркость составляет 250 нит, охватывает 95% цветовой гаммы DCI-P3 и отображает 8-битные цвета в количестве 16,7 миллионов. Кроме того, монитор Redmi A27Q 2025 поддерживает широкий угол обзора в 178 градусов.

Чтобы сохранить цену максимально низкой, Xiaomi остановилась на частоте обновления 100 Гц, которая по-прежнему обеспечивает достаточно высокое качество изображения по сравнению с дисплеями с частотой 60 Гц и делает ее оптимальным вариантом. Соотношение экрана к корпусу у Redmi A27Q 2025 составляет 90%, монитор также поддерживает интерфейс Display Port 1.4 и крепление VESA.

Устройство потребляет мощность 36 Вт (12 В/3 А) и значится на официальном сайте Xiaomi под номером модели P27QCA-RA. В Китае монитор стоит 749 юаней, что составляет около 9200 рублей.

Источник — gizmochina.com