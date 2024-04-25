Лого сайта
Главная » Мониторы и телевизоры » Redmi выпускает ультрабюджетный 2К 27″ монитор A27Q
Мониторы и телевизорыЭлектроника и техника

Redmi выпускает ультрабюджетный 2К 27″ монитор A27Q

Максим Тарков Максим Тарков
25.04.2024
2 Просмотра 0
Redmi выпускает ультрабюджетный 2К 27" монитор A27Q

Дочерний бренд Xiaomi, Redmi, представил свой новый монитор Redmi A27Q 2025, который стал доступен для предзаказа по очень доступной цене. Redmi выпустила этот монитор в Китае, поэтому что будет с его распространением на мировом рынке, пока не понятно. Но вот его характеристики:

Redmi A27Q 2025 оснащен 27-дюймовым дисплеем с разрешением 2560×1440 и частотой обновления 100 Гц с IPS-матрицей. Заявленная максимальная яркость составляет 250 нит, охватывает 95% цветовой гаммы DCI-P3 и отображает 8-битные цвета в количестве 16,7 миллионов. Кроме того, монитор Redmi A27Q 2025 поддерживает широкий угол обзора в 178 градусов.

Чтобы сохранить цену максимально низкой, Xiaomi остановилась на частоте обновления 100 Гц, которая по-прежнему обеспечивает достаточно высокое качество изображения по сравнению с дисплеями с частотой 60 Гц и делает ее оптимальным вариантом. Соотношение экрана к корпусу у Redmi A27Q 2025 составляет 90%, монитор также поддерживает интерфейс Display Port 1.4 и крепление VESA.

Устройство потребляет мощность 36 Вт (12 В/3 А) и значится на официальном сайте Xiaomi под номером модели P27QCA-RA. В Китае монитор стоит 749 юаней, что составляет около 9200 рублей.

Источник — gizmochina.com

Тэги:

Максим Тарков
Перейти в профиль Максим Тарков

Сижу на играх давно и плотно. Не оставляю без внимания и новинки техники - мой круг интересов широк, и я с радостью помогу вам выбрать лучшее.

Похожие публикации
Мы будем рады вашему мнению

      Оставьте отзыв

      Присоединяйся:

      В Контакте
      Telegram
      Discord
      X

      Полезные ссылки:

      Как это работает
      Контакты
      Пользовательское соглашение
      Политика конфиденциальности
      Участники сообщества
      О нас

      Обратите внимание

      Вся представленная на сайте информация носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями ст.437 (2) ГК РФ

      Вся информация о товарах или услугах, содержащаяся на данном сайте, является субъективным мнением ее автора.

      2018 - 2024 daboom.ru. На сайте могут содержаться партнёрские материалы и ссылки.
      daboom.ru
      Logo
      Создание нового аккаунта
      Войти через:
      Этот сайт защищен reCAPTCHA от Google. Я принимаю Политику Конфиденциальности и Условия использования. Отправляя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных.