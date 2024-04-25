Xbox анонсировала консоль по сериалу «Люди Икс ’97»

Xbox подготовила для поклонников Людей Икс особый подарок — Xbox Series X и контроллеры, вдохновленные мультсериалом «Люди Икс ’97» от Disney+ 2024 года. Консоль, выпущенная ограниченным тиражом, сразу же стала желанной как редкая коллекционная вещь, доступная только как награда в розыгрыше.

Самые удачливые вскоре смогут похвастаться Xbox Series X, созданной по мотивам «Людей Икс ’97» от студии Marvel Animation. Поклонники анимационного шоу теряют сознание от приступов ностальгии, и Xbox решила оседлать волну хайпа. На веб-сайте Xbox и в аккаунте X были показаны тизер-изображения контроллеров и консоли. Что ж, это первая Xbox Series X, обернутая в комикс. В комплект входит также контроллер в стиле одного из персонажей Людей Икс. Всего доступно 11 вариантов джойстиков.

Сама консоль будет обернута комиксом ограниченного выпуска, вдохновленным сериалом Disney+. Двухстраничный разворот с полностраничной обложкой, созданный писателем Marvel Ричем Дуеком и художником Пако Диасом, взят из пилотного эпизода «Людей Икс ’97 », в котором Циклоп ведет Людей Икс на схватку с Мастером Молдом и Стражами. О коллаборации также напоминает появление Xbox Series X в самом комиксе. Тем, кто хочет получить консоль ограниченного выпуска (и ее коллекционный комикс), придется испытать свою удачу.

Microsoft подробно рассказала о том, как будет проходить розыгрыш, на веб-сайте Xbox: «Подписавшись на аккаунт Xbox на X (ранее Twitter) и ретвитнув официальный твит с объявлением розыгрыша Xbox (#Xbox97Sweepstakes) в течение периода сбора заявок, фанаты получат шанс выиграть консоль Xbox Series X в стиле «Людей Икс ’97», беспроводной контроллер Xbox (поставляется в комплекте с консолью, выбор определенного оформления невозможен) и контроллер Xbox Design Lab, вдохновленный Росомахой из «Людей Икс ’97». Розыгрыш стартовал в прошлый понедельник и продлится до 19 мая, 15:00 по Москве, поэтому к розыгрышу успеют присоединиться все, кто хочет.

Xbox Design Lab также выпустит набор контроллеров на основе любимых фанатами персонажей из «Людей Икс ’97». Контроллеры выполнены в цветовых решениях, основанными на цветах одежды Бишопа, Росомахи, Шторм, Роуг, Джубили, Морфа, Магнето, Гамбита, Циклопа, Зверя и Джин Грей. Microsoft еще не обозначила дату выпуска и цену контроллеров.

Источник — cbr.com