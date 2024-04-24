Неожиданный Galaxy C55: ключевые особенности

В 2016 году Samsung Galaxy C9 Pro стал последним телефоном С-серии, выпущенным компанией Samsung. До сегодняшнего дня. Не делая никаких официальных заявлений о возвращении C-серии, компания без особой помпы представила в Китае Galaxy C55. C55 — любопытный телефон среднего класса, пока что доступный исключительно на китайском рынке. Вот пять его ключевых особенностей:

Galaxy C55 5G — первый смартфон Samsung с задней крышкой из искусственной кожи премиум-класса, украшенной прострочкой. Телефон поставляется в черном и оранжевом цветовых вариантах. Его размеры 163,9 х 76,5 х 7,8 мм, а вес 180 грамм.

На задней панели Galaxy C55 расположена 50-мегапиксельная основная камера с оптической стабилизацией изображения и цифровой стабилизацией видео для съемки в формате до 4K включительно. В набор также входит 8-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив, 2-мегапиксельная макрокамера и 50-мегапиксельная фронтальная камера. Устройство предлагает функцию двойной записи, когда она одновременно ведется с задней и передней камер. Кроме того, функция «Вырезать объект» позволяет пользователям легко отделять объекты от фона и редактировать их, расширяя творческие возможности при обмене фотографиями.

Galaxy C55 оснащен впечатляющим 6,7-дюймовым дисплеем FHD+ Super AMOLED+ с ультратонкими рамками, который поддерживает частоту обновления до 120 Гц и пиковую яркость до 1000 нит.

Телефон оснащен мощным аккумулятором емкостью 5000 мАч и поддерживает зарядку мощностью 45 Вт, которая способна быстро вернуть устройство в строй.

Galaxy C55 оснащен процессором Snapdragon 7 Gen 1. По производительности он подходит для казуальных игр и потокового видео высокого качества. Благодаря 8 ГБ/12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенного хранилища, которое можно расширить картой microSD, устройство предлагает широкие возможности хранения данных в соответствии с современными потребностями.

Galaxy C55 выпускается в двух вариантах: 8 ГБ + 256 ГБ и 12 ГБ + 256 ГБ. Базовая модель стоит 276 долларов, а продвинутая — 317 долларов США. C55 — это ребрендинг Galaxy M55, распространяемого в Индии.

Источник — gizmochina.com