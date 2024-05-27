Лого сайта
Главная » Смартфоны и телефоны » Камеры Galaxy S25 Ultra получат улучшения
Смартфоны и телефоныЭлектроника и техника

Камеры Galaxy S25 Ultra получат улучшения

Максим Тарков Максим Тарков
27.05.2024
1 Просмотр 0
Камеры Galaxy S25 Ultra получат улучшения

У Samsung в запасе еще масса времени, чтобы представить серию Galaxy S25. Пока что мы ждем выхода складного Galaxy, но слухи о серии Galaxy S25 уже начали всплывать. Недавняя утечка раскрыла характеристики камеры Galaxy S25 Ultra.

По данным авторитетного источника Ice Universe, S25 Ultra сохранит набор из четырех камер, как было у его предшественников, но представит два ключевых обновления.

Телефон будет оснащен основной камерой на 200 МП, сверхширокоугольным сенсором на 50 МП, телеобъективом на 50 МП с 3-кратным оптическим зумом и супертелеобъективом на 50 МП с 5-кратным оптическим зумом. Это значит, что телефон получит апгрейд сверхширокоугольного объектива и одного из телевиков. 

Для сравнения, Galaxy S24 Ultra оснащен сверхширокоугольным объективом на 12 МП и телеобъективом на 10 МП с 3-кратным оптическим зумом.

Ранее ходили слухи, что Samsung может выпустить S25 Ultra только с тремя камерами. Но эта информация поступила из менее надежного источника, а Ice Universe имеет солидный опыт раскрытия подробностей о будущих телефонах Samsung. Поэтому мы можем быть уверены, что Galaxy S25 Ultra сохранит сет из четырех камер.

Хотя информатор ничего об этом не упомянул, по слухам, в S25 Ultra также будет стоять новый датчик на 200 МП размером около 1 дюйма. Если это правда, S25 Ultra увидит значительные аппаратные обновления камеры, и нам придётся в очередной раз искать место в рейтинге камерофонов для детища Samsung.

Ожидается, что S25 Ultra будет оснащен новым процессором Snapdragon 8 Gen 4 и работать на One UI 7 на базе Android 15, а вот изменения в дизайне могут быть минимальными.

Источник — gizmochina.com

Тэги:

Максим Тарков
Перейти в профиль Максим Тарков

Сижу на играх давно и плотно, поэтому интересуюсь новостями в этой сфере и делюсь ими с вами. На досуге увлекаюсь написанием гайдов - во мне умер преподаватель, и так я его реанимирую. В краткие перерывы от работы ностальгирую в Diablo II, WWP и подобном. Смотрю сериалы 90-х и слушаю музыку 80-х. В общем, застрял в прошлом, но с надеждой смотрю в будущее, отлеживая новинки техники и игр.

Похожие публикации
Мы будем рады вашему мнению

      Оставьте отзыв

      Присоединяйся:

      В Контакте
      Telegram
      Discord
      X

      Полезные ссылки:

      Как это работает
      Контакты
      Пользовательское соглашение
      Политика конфиденциальности
      Участники сообщества
      О нас

      Обратите внимание

      Вся представленная на сайте информация носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями ст.437 (2) ГК РФ

      Вся информация о товарах или услугах, содержащаяся на данном сайте, является субъективным мнением ее автора.

      2018 - 2024 daboom.ru. На сайте могут содержаться партнёрские материалы и ссылки.
      daboom.ru
      Logo
      Создание нового аккаунта
      Войти через:
      Этот сайт защищен reCAPTCHA от Google. Я принимаю Политику Конфиденциальности и Условия использования. Отправляя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных.