Камеры Galaxy S25 Ultra получат улучшения

У Samsung в запасе еще масса времени, чтобы представить серию Galaxy S25. Пока что мы ждем выхода складного Galaxy, но слухи о серии Galaxy S25 уже начали всплывать. Недавняя утечка раскрыла характеристики камеры Galaxy S25 Ultra.

По данным авторитетного источника Ice Universe, S25 Ultra сохранит набор из четырех камер, как было у его предшественников, но представит два ключевых обновления.

Телефон будет оснащен основной камерой на 200 МП, сверхширокоугольным сенсором на 50 МП, телеобъективом на 50 МП с 3-кратным оптическим зумом и супертелеобъективом на 50 МП с 5-кратным оптическим зумом. Это значит, что телефон получит апгрейд сверхширокоугольного объектива и одного из телевиков.

Для сравнения, Galaxy S24 Ultra оснащен сверхширокоугольным объективом на 12 МП и телеобъективом на 10 МП с 3-кратным оптическим зумом.

Ранее ходили слухи, что Samsung может выпустить S25 Ultra только с тремя камерами. Но эта информация поступила из менее надежного источника, а Ice Universe имеет солидный опыт раскрытия подробностей о будущих телефонах Samsung. Поэтому мы можем быть уверены, что Galaxy S25 Ultra сохранит сет из четырех камер.

Хотя информатор ничего об этом не упомянул, по слухам, в S25 Ultra также будет стоять новый датчик на 200 МП размером около 1 дюйма. Если это правда, S25 Ultra увидит значительные аппаратные обновления камеры, и нам придётся в очередной раз искать место в рейтинге камерофонов для детища Samsung.

Ожидается, что S25 Ultra будет оснащен новым процессором Snapdragon 8 Gen 4 и работать на One UI 7 на базе Android 15, а вот изменения в дизайне могут быть минимальными.

Источник — gizmochina.com