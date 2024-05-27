Anker выпустила «холодное» зарядное устройство на 30 Вт

Компания Anker представила новинку на рынке зарядных устройств – компактный быстрозарядный адаптер мощностью 30 Вт с усовершенствованной системой охлаждения. Этот адаптер отличается тем, что его температура на 11 градусов Цельсия ниже, чем это предписывает международный стандарт, что делает его использование более безопасным и эффективным. Продукт доступен по цене 59,9 юаней (760 рублей) и предлагается в цветах: белый, черный, синий и розовый.

Дизайн устройства продуман до мелочей: оно обладает складной конструкцией, что делает его на 59% компактнее по сравнению с традиционными моделями. Верхняя часть изготовлена из прозрачного материала с эстетичными закругленными углами. При весе всего 49 граммов это зарядное устройство легко переносить и использовать в путешествиях.

Особенностью новинки от Anker является внедрение запатентованного чипа для обнаружения температуры, который повышает эффективность охлаждения на 266%. Интегрированный AI контролирует температуру в режиме реального времени, обеспечивая оптимальные условия зарядки. Зарядное устройство также совместимо с технологией нитрида галлия GaN, что позволяет быстро заряжать устройства Apple и Android – например, iPhone можно зарядить от 15% до 50% всего за 26 минут.

Источник — ithome.com