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Anker выпустила «холодное» зарядное устройство на 30 Вт

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
27.05.2024
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Anker выпустила «холодное» зарядное устройство на 30 Вт

Компания Anker представила новинку на рынке зарядных устройств – компактный быстрозарядный адаптер мощностью 30 Вт с усовершенствованной системой охлаждения. Этот адаптер отличается тем, что его температура на 11 градусов Цельсия ниже, чем это предписывает международный стандарт, что делает его использование более безопасным и эффективным. Продукт доступен по цене 59,9 юаней (760 рублей) и предлагается в цветах: белый, черный, синий и розовый.

Дизайн устройства продуман до мелочей: оно обладает складной конструкцией, что делает его на 59% компактнее по сравнению с традиционными моделями. Верхняя часть изготовлена из прозрачного материала с эстетичными закругленными углами. При весе всего 49 граммов это зарядное устройство легко переносить и использовать в путешествиях.

Особенностью новинки от Anker является внедрение запатентованного чипа для обнаружения температуры, который повышает эффективность охлаждения на 266%. Интегрированный AI контролирует температуру в режиме реального времени, обеспечивая оптимальные условия зарядки. Зарядное устройство также совместимо с технологией нитрида галлия GaN, что позволяет быстро заряжать устройства Apple и Android – например, iPhone можно зарядить от 15% до 50% всего за 26 минут.

Источник — ithome.com

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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