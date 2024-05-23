ТОП-11 Лучшие микрофоны для подкастов в 2024 году

Лучший микрофон для подкаста позволит получить качественный звук, будет удобен и прост в использовании. Начните свой путь в подкастинге с выбора подходящего микрофона из нашего рейтинга.

Подкастинг — это современное средство массовой информации, которое набирает популярность благодаря своей доступности и простоте запуска. Для начала вам потребуется минимальный набор оборудования: качественный микрофон, устройство для записи, например, ноутбук или ПК, а также не помешает один из лучших пантографов. Подкасты охватывают широкий спектр тем, включая обучение, интервью и рассказы о музыке, и их можно найти на различных платформах.

23.05.2024 Обновление В рейтинг добавлены новые микрофоны для записи подкастов.

Создание подкаста не требует больших вложений или специальных знаний, и даже вам не потребуются дорогостоящая камеры или необычные локации. Основным инструментом является надежный микрофон для подкаста, а также программное обеспечение для последующего редактирования аудио. Конечно, важно также иметь интересный контент для вашей аудитории.

Если вы ищете лучший микрофон для подкастов, мы предлагаем обратить ознакомиться этим рейтингом. Здесь собрана вся необходимая информация, которая поможет сделать правильный выбор. В нашем списке представлены различные микрофоны — от бюджетных вариантов до профессиональных студийных моделей, включая USB и XLR микрофоны. Мы провели изучение каждого из них, с особым вниманием к качеству записи голоса, чтобы убедиться в их соответствии требованиям и заслуженности наших рекомендаций.

Выбор подходящего микрофона для подкаста является ключевым аспектом для создания успешного аудиоконтента. Учитывая это, мы стремимся предложить вам лучшие варианты, которые обеспечат чистоту и ясность звука, делая ваши подкасты профессиональными и привлекательными для слушателей.

1 Shure MV7 Лучший микрофон для подкастов

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип: динамический, ленточный

Конструкция: настольный

Диаграмма направленности: кардиоидная, круговая

Разъем: USB, XLR 3 pin (M), micro USB, mini jack 3.5 mm, USB 2.0, XLR, micro USB, XLR 3 pin (M), mini jack 3.5 mm, USB, xlr, XLR, USB 2.0, xlr

Чувствительность: -55 дБ

Диапазон частот: 50-16000 Гц

Размеры: 153х164х90 мм

Вес: 550 г Плюсы Высококлассный дизайн и сборка

Универсальный

Отличное качество записи Минусы Недешевый

Подойдёт, если: вы ищите микрофон с высоким качеством звука необходима универсальности подключения (USB и XLR) работаете работает как в домашних условиях, так и в студии использования со специализированным ПО Не подойдёт, если: ограничен бюджет необходимы другие типы диаграмм направленности, отличные от кардиоидной или круговой предпочитете более лёгкие и компактные модели нужен простой микрофон

Микрофон Shure SM7B заслуженно пользуется уважением среди подкастеров и профессионалов аудиоиндустрии. Однако компания Shure не останавливается на достигнутом, особенно учитывая стремительное развитие мира подкастинга. Их новейшая модель, Shure MV7, стала достойным продолжением линейки, сочетая в себе лучшие качества SM7B и добавляя возможность прямого USB-подключения к компьютеру. Одним из ключевых преимуществ MV7 является его двойная функциональность: микрофон можно использовать как через USB, так и через XLR интерфейс, причём одновременно.

Shure MV7 отличается своей универсальностью, что делает его идеальным выбором как для домашнего использования с ноутбуком, так и для профессиональной студии с подключением к стационарному компьютеру. В добавок к этому, MV7 совместим с приложением MOTIV от Shure, которое позволяет в реальном времени улучшить качество записи, придавая ей профессиональное звучание.

Хотя Shure MV7 может стоить немного дороже, чем другие микрофоны в этом сегменте, его высокий уровень качества и функциональности оправдывают инвестиции. Этот микрофон обеспечивает долгосрочную и надёжную работу, что является важным фактором при выборе оборудования для подкастов.

2 Rode PodMic Высококачественный микрофон для подкастинга

8.4 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип: динамический

Конструкция: стационарный

Диаграмма направленности: кардиоидная

Разъем: XLR 3 pin (M)

Чувствительность: -57 дБ

Диапазон частот: 20-20000 Гц

Размеры: 109x172x62 мм

Вес: 937 г Плюсы Фантастический звук

Высокое качество сборки

Внутренний поп-фильтр Минусы XLR не идеальное решение для новичков

Подставка в комплект не входит

Подойдёт, если: ищете микрофон с хорошим соотношением цена/качество готовых инвестировать в дополнительное оборудование, такое как подставки и аудиоинтерфейсы стремитесь к профессиональному звучанию без необходимости сложных настроек не планируете часто перемещать оборудование Не подойдёт, если: требуется простейший микрофон «подключил и работаешь» на вашем записывающем устройстве нет входа XLR часто перемещаете оборудование необходимы другие типы диаграмм направленности, не кардиоидная

PodMic небольшой микрофон для подкаста, но он переполнен возможностью записи высокого качества. В то время как серьезные подкастеры всегда должны настраивать свои записи перед публикацией, одна из лучших особенностей PodMic заключается в том, что для получения четкого и ясного звучания не требуется много настроек.

Во всяком случае, не в чисто звуковом смысле; вам нужно будет купить подставку отдельно, а кабель XLR не будет просто подключаться к любому ноутбуку или ПК. Но сам микрофон достаточно дешев, чтобы вы могли потратить больше на подставки и интерфейсы, что в конечном итоге обеспечивает превосходное качество звука по сравнению с многими более дорогими USB-микрофонами.

3 Blue Yeti Лучший подкастовый микрофон с несколькими режимами записи

8.2 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип: конденсаторный

Конструкция: настольный

Диаграмма направленности: круговая, двунаправленная, кардиоидная

Разъем: USB

Питание: фантомное

Чувствительность: -47 дБ

Диапазон частот: 20-20000 Гц

Особенности: кнопка отключения микрофона, выход на наушники

Размеры: 120x295x125 мм

Вес: 550 г Плюсы Универсальный

Разумная цена

Отличное качество звука Минусы Не специализирован для подкастинга

Ограниченная регулировка подставки

Подойдёт, если: требуется самое простое решения для быстрого старта вы новичок нет большого пространства для проведения подкастов проводите как одиночные, так и групповые подкасты Не подойдёт, если: требуется микрофон с XLR-подключением необходимо самое высокое качество записи

Blue Yeti является одним из самых популярных и узнаваемых микрофонов, идеально подходящим для различных целей: от стриминга игр на Twitch до создания образовательного контента на YouTube. Тесты показали, что микрофон Blue Yeti отличается простотой в использовании и отличным качеством звука, обеспечиваемым тремя конденсаторными капсюлями, при этом он не требует значительных финансовых вложений.

Одной из ключевых особенностей Blue Yeti является возможность выбора различных направленностей звука. Это позволяет настроить микрофон так, чтобы он ловил звук строго спереди — идеально подходит для записи подкастов, или же настраивать на более широкий прием звука, что идеально для записи групповых обсуждений, когда микрофон установлен в центре стола.

Компания Blue не останавливается на достигнутом и расширяет свой продуктовый ряд, включая в него модели с улучшенными характеристиками и поддержкой двух видов выходов — USB и XLR (Blue Yeti Pro), компактную версию (Blue Yeti Nano), а также модель, разработанную специально для геймеров (Blue Yeti X).

Основной недостаток стандартного Blue Yeti заключается в том, что если вам необходимо подключение XLR, придется приобрести более дорогую модель Blue Yeti Pro. Но независимо от ваших творческих потребностей, в линейке Blue Yeti вы найдете модель, которая удовлетворит ваши требования.

Подробнее — полный обзор микрофона Blue Yeti

4 Rode NT-USB Лучший микрофон для подкастов среднеценовой категории

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип: конденсаторный

Конструкция: настольный, стационарный

Диаграмма направленности: кардиоидная

Разъем: USB

Питание: по USB, фантомное

Чувствительность: 96 дБ

Диапазон частот: 20-20000 Гц

Особенности: выход на наушники

Размеры: 62х184х50 мм

Вес: 520 г Плюсы Звучит на шаг выше своей ценовой категории

Универсальный

Можно использовать с iPad Минусы Только USB подключение

Подойдёт, если: ищите простое в установке и использовании устройство необходима качественная запись в домашних условиях планируете использовать микрофон с наушниками Не подойдёт, если: необходимо профессиональное решение бюджет сильно ограничен требуются другие диаграммы направленности (например, всенаправленные или двунаправленные)

Австралийский бренд Rode уже давно зарекомендовал себя как эксперта в производстве микрофонов, что делает Rode NT-USB особенно привлекательным выбором. Этот микрофон идеально подходит для использования в домашних условиях. Он станет отличным решением для тех, кто ищет устройство для записи подкастов, которое можно просто установить и начать работать, не заботясь о сложной настройке.

В комплекте с микрофоном идет длинный 6-метровый USB-кабель, благодаря чему Rode NT-USB способен показать отличные результаты даже в музыкальной студии, например, при записи звучания акустической гитары. Для пользователей, которым важен компактный размер, Rode предлагает модель Rode NT-USB Mini. Она обладает схожими характеристиками, но занимает меньше места.

Записи голоса с помощью Rode NT-USB получаются качественными: микрофон не добавляет посторонних шумов, его встроенный усилитель для наушников обеспечивает чистое и громкое воспроизведение. Голос звучит естественно, без потери нижних частот и без искажений на высоких. Кроме того, в комплекте идет поп-фильтр, который эффективно снижает попадание взрывных согласных в микрофон, позволяя использовать эффект близости для улучшения звучания низких частот.

5 Blue Yeti X Лучший подкастовый микрофон по удобству использования

7.7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип: конденсаторный

Конструкция: настольный

Диаграмма направленности: кардиоидная

Разъем: USB

Питание: по USB

Диапазон частот: 20-20000 Гц

Размеры: 122x289x110 мм

Вес: 1280 г Плюсы Модернизированные элементы управления

Превосходный звук

Подключи и используй Минусы Стоит намного дороже стандартного Yeti

Подойдёт, если: ищите микрофон с высоким качеством звука и удобными функциями регулировки на лету проведения подкастов в прямой транляции требуется более продвинутое решение, чем обычный микрофон Не подойдёт, если: требуется профессиональный функционал необходимо большее количество вариантов подключение ищите компактный и легкий микрофон

До сих пор мы рассмотрели несколько недорогих микрофонов для подкастинга, но что, если вы можете позволить себе больше? Обратите внимание на микрофон для подкаста Blue Yeti X: увеличенную, обновленную версию привлекательного Yeti. Среди улучшений — расположенные на передней панели регуляторы усиления, поэтому вам не нужно дотягиваться до задней части, чтобы внести коррективы, и встроенный измеритель уровня, который значительно упрощает проверку настроек.

Это может показаться незначительным отличием, учитывая, насколько дешевле стандартный Blue Yeti, но в ситуации живой записи эти дополнительные инструменты могут помочь вам внести исправления на лету. Это, в свою очередь, может сэкономить время на редактирование позже.

6 RODE Procaster Микрофон созданный специально для записи речи

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип: динамический

Конструкция: подвесной

Диаграмма направленности: кардиоидная

Разъем: USB, XLR 3 pin (M)

Питание: фантомное

Диапазон частот: 75-18000 Гц

Размеры: 53х214х53 мм

Вес: 695 г Плюсы Прочная конструкция

Отлично записывает речь

Встроенное амортизирующие крепление Минусы Не самый универсальный микрофон для подкастов

Подойдёт, если: требуется максимальное качество при записи голоса хорошей изоляцией от фоновых шумов планируете использовать микрофон долгое время Не подойдёт, если: бюджет ограничен требуется универсальное устройство необходим более широкий частотный диапазон

RODE Procaster — это специализированный микрофон для вокальных записей, в частности, для голоса. Он идеально подходит для использования в радиовещании, телевидении и других ситуациях, где требуется высокое качество передачи речи. Особенностью Procaster является его способность эффективно подавлять фоновые шумы благодаря узкой диаграмме направленности, что обеспечивает чрезвычайно ясное и отчетливое звучание записываемого материала даже в шумных условиях.

RODE Procaster обладает отличными характеристиками по изоляции от окружающих шумов, что делает его идеальным инструментом для профессиональной записи голоса. Микрофон имеет приятный вес, что делает необходимым использование настольной подставки для комфорта во время длительных сессий. Также его прочность гарантирует долговечность и надежность в процессе эксплуатации на протяжении многих лет.

7 Elgato WAVE 3 Микрофон для потоковой передачи, который также подходит для подкастов

7.5 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип: конденсаторный

Конструкция: настольный

Диаграмма направленности: кардиоидная

Чувствительность: -25 дБ

Диапазон частот: 70-20000 Гц

Особенности: кнопка отключения микрофона, выход на наушники

Размеры: 66x150x40 мм

Вес: 280 г Плюсы Четкая кардиоидная запись

Интуитивно понятная настройка

Лаконичный дизайн Минусы Мало встроенных регулировок

Может улавливать фоновый шум

Подойдёт, если: ищите микрофон с хорошим качеством звука и интеграцией с Elgato Stream Deck необходима четкая запись голоса без лишних шумов требуется стильный дизайн и компактные размеры микрофона использовать с наушниками Не подойдёт, если: требуются различные диаграммы направленности необходимы другие типы подключения (не только USB) ищите простой микрофон «включил и работает»

Elgato Wave: 3 не является ни специализированным микрофоном подкастера, ни настоящим универсалом, как Blue Yeti. Как же тогда он стал одним из лучших микрофонов для подкастинга? Во-первых, это кардиоидный микрофон с очень хорошим звучанием, почти в ретро-стиле, который хорошо вписывается в любое студийное пространство.

Что еще более важно, его направленность на потоковую передачу может фактически повлиять на эффективность подкастов. Он разработан для работы вместе с Elgato Stream Deck, многокнопочной консолью, используемой стримерами для регулировки звука во время работы; вы можете легко адаптировать эту настройку для работы с подкастами, а Stream Deck упростит управление микрофоном, чтобы вы могли сосредоточиться на обсуждениях.

8 SHURE SM7B Лучший микрофон для профессионалов

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип: динамический

Конструкция: настольный, ручной

Диаграмма направленности: гиперкардиоидная, кардиоидная

Разъем: XLR 3 pin (M), XLR, xlr

Питание: от кабеля

Диапазон частот: 50-20000 Гц

Размеры: 117х199х96 мм

Вес: 765 г Плюсы Великолепное качество записи звука

Отличная конструкция

Встроенный поп-фильтр Минусы Дорого

Подойдёт, если: требуется максимально качественная запись использования в шумных условиях необходима ровная частотная характеристика можете себе это позволить Не подойдёт, если: бюджет ограничен требуется подключение через USB требуется микрофон с фантомным питанием

Микрофоны Shure являются эталоном качества в мире звукозаписи и живых выступлений. Один из ключевых продуктов бренда — Shure SM7B — подтверждает этот статус благодаря своему исключительному качеству звукозаписи. Этот микрофон выделяется на фоне конкурентов идеально чистым и ясным звуком, который он передает.

В отличие от многих современных микрофонов, Shure SM7B не оснащен USB-подключением или дополнительными аксессуарами, за исключением ветрозащиты. Это динамический микрофон, который спроектирован так, чтобы обеспечить превосходную передачу звука даже в условиях повышенного шума.

Внимание привлекает ровная частотная характеристика микрофона Shure SM7B. Это означает, что микрофон не выделяет никакие частоты, что позволяет звуку оставаться натуральным даже после применения обработки, такой как компрессия или эквализация. Shure SM7B — это действительно микрофон премиум-класса, и других вариантов просто нет.

9 HyperX QuadCast S Микрофон с RGB-подсветкой, готовый к работе с подкастами

7.3 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип: конденсаторный

Диаграмма направленности: двунаправленный, кардиоидный, всенаправленный, стерео

Размер: 254 х 125 х 127 мм

Тип подключения: USB Плюсы Высокое качество звука

Настраиваемое освещение

Встроенный амортизатор и поп-фильтр Минусы Довольно дорого

RGB не каждому по вкусу

Подойдёт, если: нужен микрофон с качественным звучанием и минимальными требованиями к настройке вы стример или геймер требуются различные аудиошаблоны ищите микрофон с встроенным попфильтром и амортизатором Не подойдёт, если: требуется более профессиональное оборудование не нравится геймерская эстетика нужен простой микрофон, без дополнительных функций

Как и Wave: 3, учетные данные QuadCast S для подкастинга можно считать счастливой случайностью. В то время как микрофон для подкаста Elgato был создан для потоковой передачи, HyperX в первую очередь занимается играми.

Тем не менее, здесь есть много возможностей для обычных подкастеров. QuadCast S великолепно звучит при минимальной настройке, его можно легко установить на штангу или другую нестандартную стойку, а также он включает в себя некоторые удобные бонусные функции, которые могут сэкономить вам деньги на аксессуарах. К ним относятся амортизатор, который смягчает любые случайные удары микрофона во время записи, и встроенный поп-фильтр для более чистого звучания речи.

10 IK Multimedia iRig Stream Mic Pro Лучший универсальный микрофон

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип: конденсаторный

Конструкция: настольный

Диаграмма направленности: кардиоида, стерео, восьмерка, всенаправленная

Разъем: mini-DIN

Питание: фантомное по USB

Диапазон частот: 20-20000 Гц

Размеры: 55 x 136 x 38 мм

Вес: 430 г Плюсы Весьма универсальный

Обеспечивает качественную запись

Минусы Может быль излишним для большинства пользователей

Подойдёт, если: вы подкастер и блогер, требующий качественного звука ищите удобное подключение к смартфонам и планшетам необходима совместимость с большинством операционных систем важна функция Loopback для смешивания аудио из разных источников Не подойдёт, если: предпочитаете использовать традиционные аудиоинтерфейсы не требуется большое количество функций вы новичок и пока слабо ориентируетесь в звукозаписи

IK Multimedia специализируется на создании многофункционального оборудования, и их новый продукт iRig Stream Mic Pro является прекрасным примером таких решений. Это устройство сочетает в себе конденсаторный микрофон с двойным капсюлем, предлагающим четыре варианта направленности звука, и аудиоинтерфейс с двумя входами и четырьмя выходами, позволяющий подключать разнообразные источники звука. Такая универсальность делает его единственным необходимым устройством для широкого спектра задач.

Аудиоинтерфейс оснащен функцией Loopback, которая позволяет направлять аудиосигналы из различных приложений, облегчая стриминг сессий из программ вроде Ableton Live в операционной системе Windows, которая может испытывать сложности с обработкой множественных аудиоисточников.

iRig Stream Mic Pro от IK Multimedia разработан так, чтобы быть максимально портативным и совместимым с мобильными устройствами, такими как смартфоны и планшеты, что делает его идеальным выбором для различных сценариев использования, от подкастинга до музыкальной записи, и все это по привлекательной цене.

11 EPOS B20 Микрофон премиум-класса с интеллектуальным программным обеспечением

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип микрофона: конденсаторный

Аудио шаблоны: двунаправленный, кардиоидный, всенаправленный, стерео

Размер: 239 х 104 х 104 мм

Тип подключения: USB Плюсы Полезное программное приложение

Высокое качество сборки

Премиальный дизайн Минусы Дорого

Нет индикаторов усиления / громкости

Подойдёт, если: требуются разнообразные аудио шаблоны для различных сценариев использования цените качественное звучание и возможность регулировки усиления на микрофоне необходим чёткий звук во время игровых сессий Не подойдёт, если: требуется профессиональное студийное оборудование необходим микрофон с XLR-подключением ищите простой микрофон для базовых задач

Если вы найдете QuadCast S слишком ярким, вы, вероятно, оцените четкие линии и стильную подставку EPOS B20. Этот USB-микрофон охватывает все необходимое (например, встроенную регулировку усиления) и добавляет шаблоны записи, ненаправленности и стереозвука. Все они работают хорошо, особенно двунаправленный режим, хотя для сольной записи лучше всего подходит кардиоидный режим.

Чтобы максимально раскрыть потенциал B20, обязательно загрузите и установите EPOS Gaming Suite. И пусть вас не вводит в заблуждение название: его набор инструментов, который включает в себя управление шумоподавлением, может помочь самым серьезным подкастам звучать настолько хорошо, насколько позволяет оборудование.