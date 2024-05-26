Google Pixel 10 и Pixel 10 Pro получат чип Tensor G5 от TSMC

Согласно последним данным, компания Google взялась за разработку нового процессора Tensor G5 для будущих моделей смартфонов Pixel 10 и Pixel 10 Pro. Отходя от привычного сотрудничества с Samsung и Foundry, которые помогали в создании предыдущих поколений чипов Tensor, Google, по всей видимости, выбрала TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) в качестве нового партнёра по производству.

Информационный портал Android Authority обнародовал данные из отгрузочного манифеста, указывающего на импорт прототипов чипа Tensor G5 в Индию. Этот документ не только подтверждает переход Google к услугам TSMC, но и раскрывает технические детали нового процессора, включая его уникальный номер (G313-09488-00), категорию как систему на чипе (SoC) и статус нового продукта на рынке.

Кодовое название компонента – LGA, или «Laguna Beach», предположительно относится к пятому поколению чипсетов Tensor, что подкрепляет догадки о его принадлежности к линейке Tensor G5. Ключевым подтверждением производства TSMC служит упоминание технологии упаковки InFO POP, которая является эксклюзивной разработкой TSMC.

Документ также указывает на успешное прохождение чипом системного уровня тестирования (SLT), имитирующего его основные функции. Упоминание о 16 ГБ оперативной памяти в формате POP (пакет-на-пакете) может намекать на аналогичные параметры памяти для предстоящих устройств серии Pixel 10.

В свете этих утечек, те, кто планирует приобрести смартфон из серии Pixel в текущем году, возможно, захотят подождать выхода Pixel 10 в 2025 году. Ожидается, что новый Tensor G5, разработанный Google, предложит значительно улучшенную производительность для устройств Pixel 10-й серии.