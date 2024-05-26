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Xiaomi представила двухсторонний умный массажер Mijia

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
26.05.2024
3 Просмотра 0
Xiaomi представила двухсторонний умный массажер Mijia

Компания Xiaomi представила новинку в своём ассортименте умных устройств – массажер для талии Mijia. Этот продукт сочетает в себе функции 2-в-1: массаж с двусторонним тепловым воздействием и интеграцию с мобильным приложением Mijia для управления настройками.

Массажер оборудован 20 массажными шариками, которые обеспечивают широкое покрытие мышечных зон в области талии. Шарики имитируют натуральные движения человеческих пальцев, чередуя лёгкое и сильное давление, что создаёт эффект ритмичного массажа. Такая техника помогает снять стресс и усталость, обеспечивая трёхмерное массажное воздействие.

Xiaomi Mijia шарики

Устройство предлагает функцию двустороннего нагрева, что позволяет адаптировать тепловой компресс под различные предпочтения пользователя. Это способствует более глубокому расслаблению и улучшению эффективности массажа.

Xiaomi Mijia характеристики

Массажер Xiaomi Mijia имеет эргономичный дизайн с использованием пены с эффектом памяти, обеспечивающей комфорт и поддержку во время процедуры. Изогнутая форма поддерживающей поверхности идеально подходит для опоры поясницы, что делает устройство удобным в использовании даже в немассажирующем режиме.

Xiaomi Mijia размеры

Встроенный интеллектуальный модуль предлагает семь различных программ массажа, а наличие NFC-датчика позволяет быстро и легко связать массажер с мобильным телефоном через приложение Mijia для настройки персонализированных массажных сценариев.

Источник — ithome.com

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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