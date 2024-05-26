Xiaomi представила двухсторонний умный массажер Mijia

Компания Xiaomi представила новинку в своём ассортименте умных устройств – массажер для талии Mijia. Этот продукт сочетает в себе функции 2-в-1: массаж с двусторонним тепловым воздействием и интеграцию с мобильным приложением Mijia для управления настройками.

Массажер оборудован 20 массажными шариками, которые обеспечивают широкое покрытие мышечных зон в области талии. Шарики имитируют натуральные движения человеческих пальцев, чередуя лёгкое и сильное давление, что создаёт эффект ритмичного массажа. Такая техника помогает снять стресс и усталость, обеспечивая трёхмерное массажное воздействие.

Устройство предлагает функцию двустороннего нагрева, что позволяет адаптировать тепловой компресс под различные предпочтения пользователя. Это способствует более глубокому расслаблению и улучшению эффективности массажа.

Массажер Xiaomi Mijia имеет эргономичный дизайн с использованием пены с эффектом памяти, обеспечивающей комфорт и поддержку во время процедуры. Изогнутая форма поддерживающей поверхности идеально подходит для опоры поясницы, что делает устройство удобным в использовании даже в немассажирующем режиме.

Встроенный интеллектуальный модуль предлагает семь различных программ массажа, а наличие NFC-датчика позволяет быстро и легко связать массажер с мобильным телефоном через приложение Mijia для настройки персонализированных массажных сценариев.

Источник — ithome.com