logo-daboom новый год
Главная » Смартфоны и телефоны » У Samsung новый патент на умные очки
Смартфоны и телефоныУмные часы и браслетыЭлектроника и техника

У Samsung новый патент на умные очки

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
27.12.2024
2 Просмотра 0
У Samsung новый патент на умные очки

Samsung разработала и запатентовала новые умные очки с инновационными динамиками. Главная особенность этих динамиков – существенное снижение шума, вызванного электромагнитными помехами. Это значительно улучшает качество звука.

Проблема электромагнитных помех, возникающих при взаимодействии динамика с другими электрическими компонентами устройства (например, блоком питания). Это часто приводит к искажению звука. В новом патенте Samsung предлагается решение этой проблемы путём специального расположения элементов питания и электронных компонентов. Таким образом минимизируется влияние электромагнитных полей на динамик.

Очки Samsung – это не просто устройство для прослушивания аудио. Они представляют собой многофункциональное носимое устройство, способное воспроизводить музыку и видео, а также принимать звонки. В их конструкции предусмотрены батарея, система беспроводной зарядки, световые модули для отображения информации. Также имеются различные датчики, включая сенсорный датчик для управления и датчик давления. Внешний вид очков довольно традиционен: две овальные линзы и заушники. Внутри них размещены все необходимые компоненты. На данный момент это лишь патентная заявка, но она свидетельствует о стремлении Samsung к созданию компактных и функциональных носимых устройств.

Важно отметить, что помимо этих очков с улучшенными динамиками, Samsung планирует к выпуску умные очки XR с искусственным интеллектом, возможно под названием Samsung (Galaxy) Switch. Эти очки, по предварительным данным, будут очень лёгкими (всего 50 грамм) и обладать широким спектром функций, основанных на ИИ. Предполагается, что презентация этих очков состоится в январе, а их полноценный выход на рынок ожидается позже.

Источник — sammyfans

Тэги:

Анатолий Пшеницын
Перейти в профиль Анатолий Пшеницын

С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

Похожие публикации
Мы будем рады вашему мнению

      Оставьте отзыв

      Присоединяйся:

      В Контакте
      Telegram
      Discord
      X
      info@daboom.ru

      Полезные ссылки:

      Как это работает
      Контакты
      Пользовательское соглашение
      Политика конфиденциальности
      Участники сообщества
      О нас

      Обратите внимание

      Вся представленная на сайте информация носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями ст.437 (2) ГК РФ

      Вся информация о товарах или услугах, содержащаяся на данном сайте, является субъективным мнением ее автора.

      2018 - 2024 daboom.ru. На сайте могут содержаться партнёрские материалы и ссылки.
      daboom.ru
      Logo
      Создание нового аккаунта
      Войти через:
      Этот сайт защищен reCAPTCHA от Google. Я принимаю Политику Конфиденциальности и Условия использования. Отправляя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных.