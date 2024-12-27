У Samsung новый патент на умные очки

Samsung разработала и запатентовала новые умные очки с инновационными динамиками. Главная особенность этих динамиков – существенное снижение шума, вызванного электромагнитными помехами. Это значительно улучшает качество звука.

Проблема электромагнитных помех, возникающих при взаимодействии динамика с другими электрическими компонентами устройства (например, блоком питания). Это часто приводит к искажению звука. В новом патенте Samsung предлагается решение этой проблемы путём специального расположения элементов питания и электронных компонентов. Таким образом минимизируется влияние электромагнитных полей на динамик.

Очки Samsung – это не просто устройство для прослушивания аудио. Они представляют собой многофункциональное носимое устройство, способное воспроизводить музыку и видео, а также принимать звонки. В их конструкции предусмотрены батарея, система беспроводной зарядки, световые модули для отображения информации. Также имеются различные датчики, включая сенсорный датчик для управления и датчик давления. Внешний вид очков довольно традиционен: две овальные линзы и заушники. Внутри них размещены все необходимые компоненты. На данный момент это лишь патентная заявка, но она свидетельствует о стремлении Samsung к созданию компактных и функциональных носимых устройств.

Важно отметить, что помимо этих очков с улучшенными динамиками, Samsung планирует к выпуску умные очки XR с искусственным интеллектом, возможно под названием Samsung (Galaxy) Switch. Эти очки, по предварительным данным, будут очень лёгкими (всего 50 грамм) и обладать широким спектром функций, основанных на ИИ. Предполагается, что презентация этих очков состоится в январе, а их полноценный выход на рынок ожидается позже.

Источник — sammyfans