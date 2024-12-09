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Первая в мире альтернатива Apple Pay запущена в Норвегии

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
09.12.2024
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Первая в мире альтернатива Apple Pay запущена в Норвегии

В Норвегии появился первый в мире конкурент Apple Pay для iPhone. Им стала платежная система Vipps. Это стало возможным благодаря соглашению Apple с европейскими регуляторами. Они обязали компанию открыть доступ к технологии NFC на своих устройствах для сторонних разработчиков. Что же изменилось?

Теперь норвежцы могут оплачивать покупки в магазинах, просто приложив свой iPhone к терминалу, используя приложение Vipps. Система уже работает с большинством банков страны – SpareBank 1, DNB и более 40 других. Они охватывают около 70% банковских клиентов. Руководитель Vipps MobilePay, Руне Гарборг, выразил огромную радость по поводу запуска собственного решения. Компания долго боролась за равные условия конкуренции с Apple.

Важно отметить, что Норвегия не является членом Европейского Союза, но и она оказалась под влиянием регулирования, касающегося открытия NFC-чипа. Сейчас платежи осуществляются через терминалы, поддерживающие национальную платежную систему BankAxept (более 90% терминалов в стране), но в ближайшие месяцы Vipps планирует добавить поддержку Visa и Mastercard, обеспечив глобальную оплату уже к лету 2025 года.

Процесс оплаты в Vipps очень похож на Apple Pay. Вы приближаете телефон к терминалу и подтверждаете платеж с помощью Face ID, Touch ID или кода устройства. Приложение можно даже установить как платежное приложение по умолчанию и активировать двойным кликом боковой кнопки, аналогично Apple Pay.

Дальнейшие планы

Vipps MobilePay (созданная после слияния норвежской Vipps и датской MobilePay) планирует расширить свою услугу на другие скандинавские страны – Данию, Финляндию и Швецию – уже в 2025 году. Это может стать прецедентом для других платежных систем в Европе. Для Apple, которая долгое время защищала эксклюзивный доступ к NFC-чипу iPhone, это значительное изменение. Оно также может иметь последствия и для других рынков.

В Норвегии же теперь развернулась настоящая конкуренция между Vipps и Apple Pay. Это не может не радовать потребителей. Vipps активно борется за свою позицию на рынке, даже требуя от Европейского Союза более жестких мер в отношении Apple, чтобы обеспечить беспрепятственный доступ к технологии NFC. Запуск Vipps – это революция в сфере мобильных платежей на платформе iOS.

Источник — macrumors

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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