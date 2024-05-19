Продали свой старый iPhone? Новый владелец может увидеть ваши фото

После выпуска обновления iOS 17.5, пользователи iPhone столкнулись с серьезной ошибкой, которая вызывает озабоченность. Проблема заключается в том, что удаленные ранее фотографии восстанавливаются в фотобиблиотеках, и, как выяснилось, это касается не только текущих владельцев устройств. Также затронуты те, кто продал свои iPhone и iPad, что может привести к нарушению приватности данных.

Мы уже упоминали, что фотографии, удаленные годами ранее, вновь появляются после обновления до iOS 17.5. Изначально предполагалось, что проблема касается исключительно активных пользователей учетных записей, однако теперь ясно, что ошибка может затрагивать и тех, кто передал устройство третьим лицам. Это означает потенциальный риск конфиденциальности для тех, кто продал свои iPhone или iPad через вторичный рынок.

Один из пользователей Reddit сообщил, что его 12,9-дюймовый iPad Pro четвертого поколения был полностью очищен и обновлен до последней версии ПО, при этом вход в Apple ID предыдущего владельца не производился. Несмотря на это, фотографии, синхронизированные с iCloud и Apple ID до продажи устройства, вновь появились. Это указывает на возможный баг в iPadOS 17.5, который приводит к восстановлению фотографий даже после удаления учетной записи.

Такая ситуация является серьезным прецедентом, поскольку частные фото и видео могут оказаться в чужих руках. На данный момент неизвестно, как Apple планирует решать эту проблему. Вероятно, дело касается серверной части компании, и разработчики работают над исправлением. Официальное заявление от Apple пока не последовало. Мы продолжим следить за развитием событий и сообщим о возможных способах решения проблемы, как только они появятся.

Источник — wccftech.com