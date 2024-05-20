iPhone 16 получит новый цвет

Если все пойдет по привычному графику, Apple выпустит серию iPhone 16 в сентябре 2024 года. В прошлом Apple, как правило, практически не задерживала выход айфонов, поэтому мы можем делать более-менее точные предположения. Кардинальных изменений в дизайне iPhone 16 не ожидается, а судя по последним утечкам, смартфон будет предлагаться в двух дополнительных цветах по сравнению с 15-й линейкой.

Ранее в Китае распространился слух, согласно которому Apple откажется от голубого цвета Blue Titanium в модели 16 Pro и заменит его новым, розовым цветом Rose Titanium. Свежие сообщения подтверждают это: аналитик Apple Минг-Чи Куо недавно выложил информацию в сообщении на X о двух дополнительных цветах, которые придут на смену существующим.

По версии Куо, варианты цвета для 16 Pro и Pro Max будут следующими: черный, белый, серебристый, серый и розовый. То есть популярный голубой не будет предлагаться в новой серии.

Варианты цветов iPhone 15 и iPhone 15 Plus:

Черный

Зеленый

Розовый

Синий

Желтый

По предположениям, iPhone 16 и iPhone 16 Plus будут доступны в следующих цветовых решениях:

Черный

Зеленый

Розовый

Синий

Белый

Чуть раньше ходили слухи, что для базового айфона и версии Plus желтый будет заменен на фиолетовый, но оказалось, что на белый. Помимо появления двух дополнительных цветов, которые будут предложены в линейке iPhone 16, внимание также привлекли слухи о том, что Apple переименовывает некоторые из своих цветов. Так было с iPhone 13, когда белый цвет iPhone 12 был переименован в Starlight (звездный свет).

Пусть каких-либо масштабных внешних обновлений в серии iPhone 16 не будет, в сообщениях говорится, что появится новая кнопка Capture. Мы также вряд ли увидим встроенный в дисплей дактилоскопический датчик. Кроме того, поговаривают о переносе камеры в моделях кроме Pro на другую грань.

Источник — wccftech.com