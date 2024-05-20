Galaxy Watch 7 будут заряжаться на 50% быстрее

Samsung, вероятно, представит новую серию умных часов Galaxy Watch 7 на мероприятии Galaxy Unpacked, которое ожидается в июле этого года. В прошлом году аналогичный продукт также был анонсирован в июле. Несмотря на отсутствие официальной информации от компании, серия часов уже была замечена на нескольких сертификационных сайтах, где были раскрыты некоторые характеристики.

Последней сертификацией стала Федеральной комиссии по связи (FCC), которая проверила четыре модели Galaxy Watch 7 с номерами SM-L300, SM-L305, SM-L310 и SM-L315, а также Galaxy Watch FE с номером SM-R861. Рассмотрим подробнее характеристики этих моделей.

Модель SM-L305 предложит возможность быстрой беспроводной зарядки с мощностью 15 Вт. Предполагается, что модели SM-L300 и SM-L310 будут иметь только Wi-Fi, в то время как SM-L305 и SM-L315 представляют собой LTE-версии. По размеру корпуса SM-L300 и SM-L310 могут быть 40 и 44 мм соответственно.

Согласно сертификации FCC, модель SM-L305 с поддержкой LTE будет оснащена 15-ваттной беспроводной зарядкой. В качестве справки: предыдущие модели Galaxy Watch 6 и Watch 5 поддерживали зарядку мощностью 10 Вт. Новое беспроводное зарядное устройство с мощностью 15 Вт имеет номер модели EP-OL300. В сертификационных данных нет упоминания о чипсете или батарее новой серии часов.

В качестве ориентира, предыдущая модель была оснащена чипом Exynos W930 (5 нм), двумя ядрами Cortex-A55 с частотой 1,4 ГГц и аккумулятором емкостью 425 мАч. Она поступила в продажу с операционной системой OneUI Watch 5 на базе Android Wear OS 4.

Galaxy Watch FE с номером модели SM-R861, судя по данным, будет поддерживать беспроводную зарядку мощностью 5 Вт, что сравнимо с Galaxy Watch 4. Также эту модель ранее заметили в последней версии OneUI.

В итоге ожидается выход трех моделей Galaxy Watch: двух с поддержкой LTE и одной без, а также новой версии Galaxy Watch FE, которая, возможно, не будет поддерживать LTE.

Источник — gizmochina.com