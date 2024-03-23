HONOR 200 Lite появился на сайте сертификации

Кажется, HONOR активно работает над новым поколением смартфонов в своей нумерационной серии. Недавно в Объединённых Арабских Эмиратах орган по регулированию телекоммуникаций и цифровых технологий сертифицировал модель под названием HONOR 200 Lite с индексом LLY-NX1. Это подтверждает: предстоящая линейка получит название «HONOR 200 Series». К тому же, на этот раз, вероятно, появится модель «Lite».

Если вспомнить, то серия HONOR 100, которая была представлена в Китае в ноябре 2023 года, включала только стандартные и модели Pro. Так что появление HONOR 200 Lite это новое решение бренда.

Пока что сертификация от TRDA не раскрывает дополнительных деталей о характеристиках HONOR 200 Lite. Однако мы ожидаем, что вскоре узнаем больше о самом устройстве и о серии HONOR 200 в целом.

Источник — gizmochina.com