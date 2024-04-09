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HONOR Magic 6 Pro стал доступен для предзаказа в России

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
09.04.2024
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HONOR Magic 6 Pro стал доступен для предзаказа в России

Флагманский смартфон HONOR Magic 6 Pro уже доступен для предзаказа в российских магазинах электроники.

Новинка может похвастаться впечатляющей тройной камерой HONOR Falcon, отличным экраном с защитой HONOR NanoCrystal Shield, кремний-углеродной батареей второго поколения, а также мощным процессором Snapdragon 8 Gen 3 с технологиями AI.

Но самое главное отличие Magic 6 Pro от других смартфонов — это его уникальная телефотокамера на 180 Мп. Благодаря большому сенсору и диафрагме f/2.6 она обеспечивает потрясающую детализацию снимков, даже при оптическом приближении 2,5х, гибридном зуме 5х или цифровом увеличении до 100х с поддержкой искусственного интеллекта.

Смартфон HONOR Magic 6 Pro доступен в двух стильных цветах: «Графитовый черный» с матовой стеклянной задней панелью и «Шалфейный зелёный» с отделкой из текстурной экокожи.

Цена нового смартфона HONOR с конфигурацией памяти 12 + 512 ГБ составляет 129 990 рублей. Однако в период предзаказа действует специальная акция: скидка 20 000 рублей и планшет HONOR Pad 9 (8 + 128 ГБ) в подарок.

Источник — HONOR

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Анатолий Пшеницын
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