Все, что нам известно о новом флагмане Redmi Turbo 3

10 апреля Redmi готовится представить на внутреннем рынке свой свежий флагманский смартфон под названием Redmi Turbo 3. Это устройство является преемником Redmi Note 11T Pro и Note 12 Turbo. Вместо того, чтобы продолжать серию Note, Redmi решила запустить новую серию Turbo. Этот шаг направлен на упрощение линейки продуктов и облегчение понимания потребителями различных предложений. Ниже расскажем, что может предложить новое устройство.

Дизайн

Redmi уже подразнила нас несколькими изображениями новенького Turbo 3. Телефон получил плоский дизайн со слегка изогнутыми углами, чтобы было удобнее его держать. На задней панели есть два больших выреза для сенсоров и один маленький, в котором установлен кольцевой светодиод. Кнопка питания и качелька регулировки громкости вынесены на правую грань.

Корпус, судя по всему, выполнен из металла, однако материал ​​задней панели пока не подтвержден. При этом толщина телефона составляет всего 7,8 мм, а вес — всего 179 грамм. Он также имеет пятизвездочный сертификат SGS защиты от падения, что делает его прочным в определенной степени.

Передняя часть устройства имеет сверхтонкие рамки вокруг дисплея с разрешением 1,5K. Размер этого дисплея остается загадкой, однако, взглянув на предшественника, можно ожидать AMOLED-экран с диагональю 6,6 дюйма или больше и частотой обновления 120 Гц.

Характеристики

Поскольку Redmi Turbo 3 будет заточенным на производительность устройством, его главная фишка — недавно вышедший процессор Snapdragon 8s Gen 3. Это, по сути, слегка урезанная версия флагманского Snapdragon 8 Gen 3. Он будет работать с 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ встроенной памяти.

Бренд уже сообщил, что Redmi Turbo 3 набрал более 1,75 миллиона баллов на AnTuTu, что является беспрецедентным показателем в категории «убийцы флагманов». Устройство также появилось на Geekbench под номером модели «24069RA21C» с лучшим результатом 2017 и 5617 баллами в одноядерном и многоядерном тестах соответственно.

В Redmi Turbo 3 будет реализован Rage Engine 3.0, который в последний раз мы видели в Redmi K70 Pro. Это поможет достичь разрешения 1,5K в играх без падения частоты кадров, качества изображения и яркости. Для достижения этой цели он будет использовать такие функции, как интеллектуальное планирование производительности, ИИ-рендеринг и т. д.

Кроме того, телефон также будет оснащен специальной системой управления температурным режимом под названием «Ice Cooling», которая, как утверждается, предотвращает чрезмерный нагрев во время длительных сеансов в таких играх, как Honor of Kings и Peace Elite.

Официальной информации об аккумуляторе нет, но мы ожидаем не меньше 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 90 Вт, о чем говорит недавняя сертификация 3C. И последнее, но не менее важное: устройство будет работать на Xiaomi HyperOS, оболочке Android 14.

Камеры

Сообщается, что у Redmi Turbo 3 будет 18-битный когнитивный ISP (процессор сигналов изображения) на основе ИИ, с помощью которого будут передаваться более яркие цвета и детали, улучшающие фото и видео в режиме реального времени. Подробности об аппаратном обеспечении камеры в настоящее время недоступны. При этом есть информация, что Poco F6, в который переименуют Redmi Turbo 3 для мирового рынка, будет оснащен 50-мегапиксельным основным датчиком Sony IMX882, 8-мегапиксельным сверхширокоугольным сенсором IMX355 и 2-мегапиксельным макрообъективом. Таким образом, Redmi Turbo 3 может достаться аналогичный набор.

Источник — gizmochina.com