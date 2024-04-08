Samsung представляет Galaxy M55 и M15

Компания Samsung только что представила в Индии два новых смартфона среднего класса. Последние устройства относятся к популярной серии Galaxy M и включают Galaxy M55 и Galaxy M15. Несмотря на средний ценник, эти телефоны обладают некоторыми примечательными функциями.

Samsung Galaxy M55

Galaxy M55 от южнокорейской компании является более дорогой из двух моделей и оснащен 6,7-дюймовым дисплеем Super AMOLED с разрешением Full HD+, частотой 120 Гц и пиковой яркостью 1000 нит. На этом экране размещена 50-мегапиксельная камера для селфи и видеозвонков. Между тем, задняя часть оснащена тройной камерой, состоящей из 50-мегапиксельного основного датчика с оптической стабилизацией изображения, 8-мегапиксельного сверхширокоугольного сенсора и 2-мегапиксельного объектива для макросъемки.

Под капотом Samsung Galaxy M55 установлен процессор Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1, 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти. Пользователи могут дополнительно расширить хранилище до 1 ТБ через слот microSD. Это устройство питает массивный аккумулятор емкостью 5000 мАч, который поддерживает быструю зарядку 45 Вт по проводу. Другие пважные функции включают Bluetooth 5.3, NFC, поддержку Dolby Atmos, порт USB-C, ОС Android 14 и сканер отпечатков пальцев на дисплее. Толщина этого устройства составляет всего 7,8 мм, а вес — 180 граммов.

Samsung Galaxy M15

Galaxy M15 оснащен чуть меньшим и более скромным 6,5-дюймовым дисплеем Super AMOLED с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц. В этой модели используется процессор MediaTek Dimensity 6100+, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, которую также можно увеличить до 1 ТБ. Одной из ярких характеристик этого устройства, несомненно, является массивный аккумулятор емкостью 6000 мАч, который поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 25 Вт.

Для фотосъемки Galaxy M15 также оснащен тройной камерой: 50-мегапиксельной основной с 10-кратным зумом, 5-мегапиксельным сверхширокоугольным объективом и 2-мегапиксельным объективом для макросъемки. Спереди расположена 13-мегапиксельная камера для селфи. Как и Galaxy M55, он работает на ОС Android 14 «из коробки». Среди других примечательных функций — Bluetooth 5.3, разъем для наушников 3,5 мм, порт USB-C и две SIM-карты 5G.

Информации о поступлении моделей на российский рынок пока нет.

Источник — gizmochina.com