Главная » Планшеты Вся информация на сегодня о iPad Air 2024: что и почём ПланшетыЭлектроника и техника Вся информация на сегодня о iPad Air 2024: что и почём Максим Тарков 0 Просмотров

iPad Air 2024, пожалуй, самый ожидаемый планшет года. В том числе потому, что его релиз постоянно откладывали.

По ранее опубликованным данным DigiTimes со ссылкой на поставщиков Apple, новые iPad, модели Air и Pro, должны были быть выпущены в марте (теоретически, вместе с новым MacBook Air M3). Однако в течение марта и апреля дату выхода несколько раз сдвигали.

Так когда, наконец, выйдет iPad Air? У нас есть информация о потенциальной дате выпуска, а также о трех изменениях, которые можно ожидать в новом планшете.

По словам типстера Марка Гурмана из агентства Bloomberg, iPad Air поступит в продажу в начале мая, а именно в течение недели после 6 числа.

Цена iPad Air 2024

Как и Macworld, мы ожидаем, что в 2024 году iPad Air выпустит свой 10,9-дюймовый вариант по цене 599 долларов, аналогичной модели текущего поколения. Однако предсказать цену новой 12,9-дюймовой версии сложнее. MacRumors утверждает, что цена вырастет на 200 долларов, и 12,9-дюймовая модель обойдется 799 долларов.

У Macworld более оптимистичный прогноз: издание предполагает, что стартовая цена 12,9-дюймового варианта составит 699 долларов.

Нововведения

Следующей моделью станет iPad Air 6-го поколения, и, согласно той информации, что мы собрали, он получит следующие изменения:

По данным Bloomberg, будет две версии дисплея: привычная 10,9-дюймовая модель и новый 12,9-дюймовый вариант;

Фронтальная камера переместилась с короткой стороны на длинную (по сообщениям инсайдера с X с приличным послужным списком);

Новый чип M2.

То есть вместо обычной модели iPad Air нас ждет две, что делает предложение похожим на линейку iPad Pro.

Кроме того, в нынешнем виде iPad Air оснащен камерой, расположенной сверху при портретной ориентации. Apple решила ее переместить, чтобы повысить удобство использования при альбомной ориентации.

Как утверждает Bloomberg, новый iPad Air получит чип M2, в то время как iPad Air 2022 года работает на процессоре M1. В MacRumors надеются, что Apple расщедрится и оснастит iPad Air 2024 более совершенным чипом M3. Однако М2 выглядит более логичным, ведь нужно как-то отличать iPad Air от iPad Pro, если последний получит чип M3.

За исключением переноса камеры и более крупного размера, мы не видели никаких слухов о существенных изменениях в дизайне. iPad Air по сравнению с iPad Pro всегда был немного толще и с более широкими рамками, и ожидается, что этот подход к дизайну сохранится и в этом году.

Чтобы всестороннее дополнить предложение, Apple планирует выпустить обновленный Apple Pencil и новую клавиатуру Magic Keyboard.

Новый iPad Air 2024 выйдет после 6 мая. Следите за нашими новостями о новых планшетах.

Источник — mashable.com