Lenovo работает над новой версией консоли Legion Go

В конце прошлого года Lenovo выпустила портативное игровое устройство Legion Go на Windows, которое сейчас стоит около 60 тыс. рублей. У него 8,8-дюймовый QHD-дисплей с частотой 144 Гц и процессор AMD Ryzen Z1 Extreme. Сообщается, что в настоящее время компания работает над обновленной версией устройства. Менеджер из игрового подразделения Lenovo, Клиффорд Чонг, упомянул в недавнем интервью, что в разработке находится следующее поколение портативных игровых консолей Lenovo.

После мероприятия Lenovo Innovate 24 официальный представитель сообщил, что Lenovo тратит значительные ресурсы на улучшение текущего Legion Go. Нынешняя консоль проигрывает сравнение со Steam Deck, выпущенной за год до нее. «С самого первого дня мы усердно работаем над тем, чтобы добавить в продукт функции более высокого уровня», — отметил Клиффорд Чонг.

Lenovo видит потенциал в категории портативных игровых консолей и предвкушает выпуск продуктов следующего поколения с еще более широкими функциональными возможностями.

Двумя другими основными конкурентами компании на рынке портативных игровых консолей являются ASUS и MSI. Известно, что обе компании работают над итерациями своих продуктов. ASUS выпустит ROG Ally 2 в этом году. У Lenovo достаточно стимулов, чтобы инвестировать в исследования и разработку личной портативной игровой консоли Windows следующего поколения.

Если говорить о текущей Legion Go, то она весит 852 грамма, а ROG Ally при этом — всего 608 граммов. Игровая консоль Lenovo первого поколения оснащена аккумулятором емкостью 49 Втч и работает под управлением Windows 11. Экран с разрешением 2560×1600 имеет пиковую яркость до 500 нит и соответствует цветовому охвату 97% DCI-P3. Как отмечает The Verge, гаджет можно успешно использовать как инструмент для интернет-серфинга, чтения и стриминга.

Источник — gizmochina.com