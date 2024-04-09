Все о iPad Pro 2024: пять обновлений устройства

Сообщается, что новый iPad Pro 2024 года уже не за горами. Вот все, что мы о нем знаем.

По данным DigiTimes, выпуск iPad Pro и iPad Air 2024 года несколько раз отодвигался. Ссылаясь на поставщиков Apple в качестве источника, тайваньское издание утверждает, что iPad Pro 2024 года должен был выйти в марте (возможно, вместе с новым MacBook Air M3).

К счастью, по словам Марка Гурмана, популярного типстера по продуктам Apple из Bloomberg, Apple наконец-то определилась с датой выпуска. Хотите узнать, какие новые функции появятся в новом iPad Pro? Мы собрали все утечки информации и слухи в этой статье.

По словам Гурмана, Pro-версия будет анонсирована где-то в течение недели, стартующей с 6 мая. Он будет оснащен OLED-дисплеем, что, вероятно, значительно повлияет цену, и не в лучшую для потребителя сторону.

Цены на iPad Pro 2024

По словам yeux1122, не очень надежного источника в Твиттере (X), стартовая цена iPad Pro составит около 1499 долларов. Для справки, вот стартовые цены на модели iPad Pro текущего поколения:

11 дюймов — 799 долларов;

— 799 долларов; 12,9 дюйма — 1099 долларов.

Если верить утечке, Apple почти удвоила стартовую цену на iPad Pro 2024 года. Мы согласны, что цена вырастет, но вряд ли так намного, иначе конкуренция с другими производителями будет осложнена. Yeux1122 также предсказал скачок с 1099 долларов до 1799-1999 долларов за 12,9-дюймовую модель. Опять же, очень сомнительно.

Прогноз DigiTimes (который разделяет MacRumors) гораздо более правдоподобен: в нем утверждается, что модели iPad Pro 2024 года подорожают на 160 долларов. Основываясь на этом слухе, новые цены должны быть плюс-минус следующими:

11 дюймов — 999 долларов;

— 999 долларов; 12,9 дюйма — 1199 долларов.

Все еще дорого, но гораздо реальнее, чем в диковинном прогнозе yeux1122.

5 новых особенностей

О потрясающем новом дисплее нового iPad Pro 2024 года говорят все. Помимо нового экрана, будет еще четыре интересных обновления:

Новая OLED-матрица для более четкого и яркого изображения

Перенесут веб-камеру

Чип М3

Более тонкий корпус

Более узкие рамки

Новый айпад 2024 года отказывается от своего мини-LED-дисплея текущего поколения в пользу новой OLED-матрицы, которая должна обеспечить более глубокий черный цвет и лучшую контрастность экрана. Также известно, что OLED-дисплеи имеют более высокую энергоэффективность, чем мини-LED, поэтому есть большая вероятность, что iPad Pro 2024 будет иметь лучшее время автономной работы, чем его предшественник.

По данным Instant Digital, источника из Weibo (китайская соцсеть), в новом iPad Pro 2024 камера будет расположена сверху не в портретной, а в альбомной ориентации. Похожий слух ходит и о iPad Air 2024 года.

Pro-версия 2024 года будет быстрее. Текущая модель оснащена чипом M2, но ожидается, что в преемнике будет стоять чип M3.

По данным 9to5Mac, iPad Pro 2024 года также станет чуть более изящным. Для сравнения: нынешний 12,9-дюймовый iPad Pro имеет толщину 6,4 мм, а новый, говорят, будет иметь толщину 5 мм. 11-дюймовый вариант в настоящее время имеет толщину 5,9 мм, но его преемник, предположительно, будет тоньше — 5,1 мм. Instant Digital утверждает, что iPad Pro 2024 будет иметь более тонкие рамки, что позволит пользователям наслаждаться большей площадью экрана.

По слухам, Apple также выпускает Apple Pencil с новым жестом сжатия и новую клавиатуру Magic Keyboard.

Как мы уже упомянули вначале, ожидается, что новый iPad Air 2024 выйдет 6 мая. Следите за новостями на daboom.ru о новых планшетах.

Источник — mashable.com