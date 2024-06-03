HONOR Earbuds X6: чистый звук и 40 часов автономной работы

Сегодня наш взгляд прикован к новинке от HONOR – наушникам Earbuds X6, которые бренд называет лучшими TWS-наушниками в своём ценовом сегменте. Почему же эта модель вызывает столько интереса?

Производитель заявляет, что HONOR Earbuds X6 способны предложить пользователю качественный звук, до 40 часов работы без подзарядки, удобное сенсорное управление и высокоэффективное шумоподавление. Но соответствуют ли данные обещания реальности? Выясним это в нашем подробном обзоре.

Распаковка и комплектация

HONOR Earbuds X6 упакованы в стильную белую коробку с изображением устройства на лицевой стороне. Упаковка выполнена в лаконичном стиле с акцентом на бренд – серебристая надпись с названием модели. Особенное внимание привлекает красная этикетка с пометкой «Golden Ear Product», подчёркивающая, что при разработке наушников были задействованы эксперты с абсолютным слухом, что должно гарантировать исключительное качество звучания.

Внутри коробки наушники HONOR Earbuds X6 надёжно зафиксированы в матовом пластиковом ложементе, обеспечивая их защиту от повреждений. В комплекте находится инструкция на русском и английском языках и QR-код для скачивания мобильного приложения, которое расширяет функционал использования наушников. Больше там ничего найти не удалось, поэтому отсутствие хотя бы зарядного кабеля слегка огорчает.

Дизайн и качество сборки

Беспроводные наушники HONOR Earbuds X6 имеют современный дизайн, выполненный в глянцевом белом пластике, что делает их не только привлекательными, но и практичными в плане скрытия мелких царапин и отпечатков. Устройство обладает удобной формой и размерами, позволяющими легко поместить их в карман или небольшую сумку. Качество сборки на высоком уровне – крышка закрывается плотно, а швы практически незаметны.

На передней панели корпуса красуется логотип HONOR, а также есть светодиодный индикатор работы устройства. Зарядный порт USB Type-C расположен в нижней части. Крышка кейса оснащена пружинным механизмом для удобства использования.

Сами наушники HONOR Earbuds X6 обладают достаточно крупными сенсорными панелями для управления, что упрощает взаимодействие с устройством. Наушники имеют эргономичный дизайн и защиту IP54, что делает их идеальным выбором для определенных видов спорта и активного образа жизни.

Настройка и подключение

Перед началом использования наушников HONOR Earbuds X6 важно выполнить начальную настройку. Для этого распакуйте наушники и, оставив их в открытом кейсе, коснитесь сенсорных панелей и удерживайте их в течение 3 секунд для входа в режим сопряжения. После этого устройство появится в списке доступных Bluetooth-устройств вашего смартфона.

Наушники работают на Bluetooth 5.3, но не поддерживают одновременное подключение к нескольким устройствам. Чтобы использовать все функции наушников, рекомендуется скачать приложение HONOR AI Space для Android и iOS. Приложение позволяет проверять уровень заряда, обновлять ПО, настраивать эквалайзер и управлять воспроизведением. Функция «Найти мои наушники» поможет найти потерянное устройство благодаря воспроизведению громкого сигнала.

Качество звука

В целом, звучание HONOR Earbuds X6 демонстрирует чистоту высоких и насыщенность средних частот благодаря 10-миллиметровым динамикам с титановым покрытием. Басовые частоты зависят от посадки наушников в ухе, так как они имеют конструкцию именно вкладышей, без силиконовых затычек.

В тестах наушники показали отличные результаты в репертуаре с акцентом на вокал, а также при просмотре видео и в играх, обеспечивая минимальные задержки и хорошую синхронизацию звука.

Мы уверены, что большинство владельцев будут использовать Earbuds X6 для прослушивания музыки. Поэтому остановимся на этом аспекте подробнее. Для теста мы использовали приложение Яндекс Музыка и треки как в высоком качестве, так и в стандартном. Звук порадовал свей легкостью и гармоничностью во всем частотном диапазоне. Бас звучит мягко, высокие частоты прорезаются сквозь трек не акцентируя на себе лишнего внимания. Это не самые громкие наушники, но громкости вполне достаточно для прослушивания даже в шумной обстановке.

Комфорт использования

Earbuds X6 подходят для ежедневного использования благодаря компактному дизайну и удобству управления. Их эргономичная форма обеспечивает комфорт даже при длительном ношении. С другой стороны, конструкция без силиконовых затычек может оказаться не самой подходящей для использования наушников при занятиях активными видами спорта. Хотя для похода в тренажерку, где не потребуется делать резких движений головой, они вполне сгодятся.

Микрофоны наушников оснащены технологией искусственного интеллекта для шумоподавления, что гарантирует чистоту звука при разговорах и важно для общения в шумных условиях.

Время автономной работы

Наушники предлагают до 8 часов воспроизведения музыки на одном заряде и до 32 часов работы благодаря дополнительным зарядам от кейса. Быстрая зарядка в течение 10 минут обеспечивает до 2 часов прослушивания.

Впечатление

HONOR Earbuds X6 представляют собой бюджетные полностью беспроводные наушники (TWS), которые выделяются среди конкурентов в своей ценовой категории. После многонедельных тестов мы сделали вывод, что эти наушники предлагают качественный звук, продвинутое шумоподавление в микрофонах, долгоработающую батарею и всё это при демократичной цене, что делает их хорошим выбором.

В ходе тестирования наушников HONOR Earbuds X6 обнаружить значительные минусы оказалось непросто. Основной недостаток — это отсутствие в комплекте зарядного кабеля, однако этот момент не оказывает существенного влияния на общее впечатление от использования устройства. С учётом их стоимости менее 3000 рублей, Earbuds X6 могут претендовать на звание одних из лучших наушников в своём ценовом сегменте, предлагая пользователям отличное соотношение цены и качества.

Где купить

HONOR Earbuds X6 Наушники имеют 10-мм динамики с титановым напылением, а благодаря поддержке технологии HiFi 5 DSP и HD-декодирования обеспечивается идеальное качество звучания. РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ