HONOR Pad 9: обзор красивого планшета с большим экраном

HONOR Pad 9 предлагает отличный опыт использования Android-планшета, благодаря программной оболочке MagicOS на базе Android 13. Его стоимость также довольно привлекательна, хотя придётся смириться с некоторыми компромиссами, включая чипсет Snapdragon 6 Gen 1 и камеры среднего качества. Однако эти недостатки забываются, когда речь заходит о трех ключевых преимуществах устройства.

Первое — это стильный и лёгкий дизайн с удобным балансом веса, который позволяет комфортно держать планшет одной рукой. Второе — потрясающий 12,1-дюймовый экран Eye Protection с 2,5K разрешением и соотношением сторон 16:10, который обеспечивает яркое и чёткое изображение. И, наконец, третье — впечатляющее время автономной работы, которое гарантирует использование устройства длительное время без необходимости подзарядки.

В этом обзоре мы постараемся подробно рассмотреть все сильные и слабые стороны этого планшета. Важно также отметить, что его размер ограничивает сценарии использования, но в ряде ситуаций это устройство подойдет идеально. Прочитайте наш обзор до конца, чтобы понять, подходит ли HONOR Pad 9 для ваших нужд.

Характеристики

Экран: 12.1″ (2560×1600), IPS, 120 Гц Основная камера: 13 МП Фронтальная камера: 8 МП Ёмкость аккумулятора: 8300 мАч Операционная система: Android 13 Объем встроенной памяти: 128/256 ГБ ОЗУ: 8 ГБ Процессор: Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 Размеры: 278.2 x 180.1 x 6.9 мм Вес: 555 г

Распаковка и комплектация

В комплекте с планшетом HONOR Pad 9 идут основные аксессуары: само устройство, 35-ваттное зарядное устройство для быстрой зарядки и USB-A к USB-C кабель.

Хотя комплектация не отличается особой щедростью, она включает в себя все необходимое для комфортного использования устройства сразу после покупки. Главной особенностью является мощное зарядное устройство, благодаря которому можно быстро восполнить заряд встроенного в планшет аккумулятора ёмкостью 8300 мАч.

Дизайн

HONOR Pad 9 выделяется благодаря своему стильному и элегантному дизайну. Устройство обладает прочным алюминиевым корпусом и тонкими рамками вокруг экрана, что придаёт ему роскошный современный вид. На задней панели расположена футуристично выглядящая основная камера, а качество сборки и материалы ощущаются дорогими и надёжными.

Планшет имеет диагональ 12 дюймов, а весит 555 граммов, что делает его весьма ощутимым в руках. Тем не менее, благодаря толщине всего 6,96 мм, гаджет является одним из самых тонких на рынке, и может сравнить даже с некоторыми смартфонами. Стандартное для планшетов соотношение сторон 16:10 обеспечивает удобство использования с привычными пропорциями.

Камеры, как селфи, так и основная, размещены на длинной стороне планшета, подчёркивая ориентацию на использование в горизонтальном положении. В связи с этим HONOR Pad 9 будет идеальным для просмотра медиаконтента и работы с двумя приложениями одновременно.

Варианты цветового оформления планшета включают в себя Space Grey и Cyan Lake, поэтому покупатель может выбирать между классическим и более ярким дизайном. Особенно дорого смотрится модель в сером цвете, добавляя устройству элегантности.

Экран

IPS-экран HONOR Pad 9 имеет диагональ 12,1 дюйма и обеспечивает качественное изображение. Несмотря на отсутствие AMOLED-дисплея, который мог бы значительно увеличить стоимость устройства, экран с разрешением 1600 x 2560 пикселей и плотностью около 250 PPI предлагает достаточно чёткое изображение. Эти параметры сопоставимы с основными конкурентами.

Заявленная яркость экрана HONOR Pad 9 составляет 500 нит, однако в ходе тестирования были зафиксированы ещё более высокие значения — 535 нит. Отметим, что частота обновления экрана в 120 Гц обеспечивает исключительную плавность работы, а также в планшете реализована передовая технология защиты глаз под названием Circadian Night Display, которая меняет уровень синего света в зависимости от времени суток, и наименьшая интенсивность достигается примерно в 23:00.

В целом, экран HONOR Pad 9 демонстрирует точную цветопередачу и хорошую яркость для своих размеров. Стоит отметить, что в планшете отсутствует датчик отпечатков пальцев, который хотелось быть видеть под экраном или на боковой грани для большей безопасности.

Камеры

Камеры в планшетах традиционно не являются ключевым элементом, и мало кто приобретает такие устройства с целью фото- или видеосъемки, учитывая их размер и вес. Впрочем, качественные камеры остаются важным фактором для определенных задач, таких как видеозвонки, селфи или сканирование документов.

HONOR Pad 9 оборудован 13-мегапиксельной основной камерой с апертурой f/2.0, которая, хоть и не сравнится с фотовозможностями высококлассных смартфонов, все же способна выполнять базовые задачи. Фронтальная камера на 8 мегапикселей с апертурой f/2.2 идеально подходит для видеозвонков и селфи.

Производительность

HONOR Pad 9 не доминирует в рейтингах производительности, уступая лидерам в синтетических бенчмарках из-за использования процессора Snapdragon 6 Gen 1. Однако не стоит забывать, что цель этого планшета не в том, чтобы конкурировать с флагманскими устройствами, а в том, чтобы предложить достойные функции за свою стоимость.

Несмотря на то, что планшеты не могут похвастаться такой портативностью, как смартфоны, или мощностью ноутбуков, они все же занимают свою нишу на рынке. HONOR Pad 9 отлично подойдёт для сёрфинга в интернете, просмотра фильмов и даже для работы, если добавить Bluetooth-клавиатуру. Если ваши потребности сводятся к этому, HONOR Pad 9 может стать идеальным выбором.

Это устройство не для профессионалов, ищущих замену ноутбуку, но его возможностей вполне достаточно для повседневных задач. HONOR Pad 9 предлагает различные конфигурации памяти, начиная от 8 ГБ оперативной и 128 ГБ внутренней памяти, до версий с 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенного хранилища.

Программное обеспечение

HONOR Pad 9 работает под управлением операционной системы Android 13 с фирменным интерфейсом MagicOS 7.2, который обладает уникальной комбинацией элементов iPadOS и Android. Можно ожидать добавления новых функций искусственного интеллекта в будущем, но уже сейчас доступна функция Magic Text, позволяющая извлекать текст из фотографий и сканированных документов.

Многооконный режим на HONOR Pad 9 облегчает многозадачность, аналогично возможностям, представленным в складном телефоне Magic V2. Пользователи могут открывать до трех приложений одновременно, использовать разделённый экран, плавающие окна или перемещать активные приложения на специальную панель. Интерфейс также включает панель быстрого доступа к последним приложениям, расположенную в нижней части экрана.

С функцией HONOR Connect в Pad 9 появились удобные экосистемные возможности, такие как интеграция с телефоном или ноутбуком HONOR Magic. Это позволяет легко переключаться между устройствами, синхронизировать уведомления и продолжать работу с места остановки на другом устройстве.

Звук

HONOR Pad 9 имеет аудиосистему, состоящую из восьми динамиков, которые обеспечивают качественное звучание. Можно наслаждаться высоким разрешением аудио благодаря поддержке HiRes Audio, что делает прослушивание музыки и просмотр видео на планшете особенно приятным.

Однако важно отметить, что в HONOR Pad 9 отсутствует традиционный 3,5-миллиметровый аудио разъем, что может разочаровать тех, кто предпочитает использовать проводные наушники. Несмотря на это, отсутствие аудио разъёма не является критичным, учитывая качество встроенной аудиосистемы.

Кроме того, планшет оснащён качественными вибромоторами, которые обеспечивают чёткую и приятную тактильную обратную связь, дополняя общий пользовательский опыт.

Батарея и зарядка

HONOR Pad 9 впечатляет своим аккумулятором на 8300 мАч, который обеспечивает отличную продолжительность работы даже с 12,1-дюймовым ярким дисплеем. В тестах батареи устройство показало выдающиеся результаты: до 10 часов серфинга в интернете на частоте обновления 120 Гц, 8 часов в играх и 6 часов воспроизведения видео на YouTube, что ставит его в один ряд с топовыми планшетами на рынке.

В реальных условиях использования HONOR Pad 9 способен функционировать в течение целого дня без подзарядки. Например, просмотр полного сезона сериала и игры на протяжении выходных не потребовали дополнительной зарядки.

Тем не менее, стоит отметить, что зарядка планшета с использованием входящего в комплект 35-ваттного зарядного устройства происходит относительно медленно, что ожидаемо для аккумулятора такой ёмкости. Отсутствие функции беспроводной зарядки может рассматриваться как плюс, учитывая, что с ней потребовалось бы ещё больше времени для пополнения такого мощного аккумулятора.

Впечатление

HONOR Pad 9 представляет собой планшет, предлагающий великолепное соотношение цены и качества. Среди его ключевых преимуществ 12,1-дюймовый дисплей с высокой частотой обновления в 120 Гц, который обеспечивает яркость и чёткость изображения, сопоставимую с более дорогими аналогами. Планшет может похвастаться элегантным дизайном в алюминиевом корпусе, придающим устройству премиальный вид. Качественный звук обеспечивают встроенный набор динамиков, а различные варианты конфигурации памяти (12 ГБ и 512 ГБ) доступны за умеренную доплату.

Однако стоит учитывать, что встроенный процессор Snapdragon 6 Gen 1 может не справиться с особенно ресурсоёмкими задачами, что делает HONOR Pad 9 не подходящей заменой ноутбуку. Также следует отметить, что зарядка устройства происходит не так быстро, как хотелось бы, и в комплекте отсутствуют дополнительные аксессуары, такие как стилус или Bluetooth-клавиатура с чехлом.

В целом, HONOR Pad 9 является отличным выбором для тех, кто ищет надёжный планшет для развлечений в домашних условиях, предлагая отличные характеристики по доступной цене.

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HONOR Pad 9 Большой экран с улучшенной защитой глаз. Встроенная память объёмом 256 ГБ позволяет хранить много фильмов и музыки. РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ