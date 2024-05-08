Tronsmart Sounfii R4: обзор наушников, которым есть что предложить

Tronsmart Sounfii R4 — это те беспроводные наушники, на которые можно накопить со школьных обедов. Они придутся по карману каждому, и несмотря на скромный ценник, их будет не стыдно вставлять в ухо.

Все, кроме исключительных эстетов, уже перешли на беспроводные наушники. Встретить человека на улице с торчащими проводами становится все сложнее — лично я давно не видел. Тренды на удобство, даже в некоторый ущерб премиальности звука, очевидны, и производители выпускают все больше и больше моделей под любой бюджет и запросы. Если в дорогом сегменте явные лидеры определились уже несколько лет назад, то в бюджетном царит вакханалия — борьба за клиента в самом разгаре. Как вы уже поняли, беспроводные наушники Sounfii R4 от Tronsmart как раз относятся ко второму, где разброс цен и качества очень широк. Сегодня выясним, насколько эти TWS могут быть интересны.

Сразу честно признаемся — нам эти наушники понравились. Но чем именно, вы сможете узнать, только прочитав этот обзор до конца. Мы повертели Sounfii R4 и так, и сяк, протестировали в различных условиях и выявили их главное преимущество для покупателя.

Характеристики

Версия Bluetooth: 5.3 Поддерживаемые кодеки: AAC, SBC Количество микрофонов: 2 Тип зарядки кейса: USB-C Время работы от аккумулятора в кейсе: 28 ч Диаметр драйвера: 12 мм Вес одного наушника: 4.5 г Класс защиты: IPX4

Комплектация и распаковка

Tronsmart Sounfii R4 продаются в стандартной коробке, внутри которой плотно посажен кейс с наушниками, комплект сменных затычек двух размеров, коротенький проводок для зарядки USB-A на USB-C, а также несколько буклетов.

Вполне себе стандартная комплектация.

Дизайн

Брендированный кейс Sounfii R4 имеет округлую форму, которые можно встретить у большинства подобных устройств, но есть и занимательные отличия. С лицевой стороны его верхняя честь, занимающая большую площадь, выполнена из глянцевого пластика, а нижняя из матового. Щупать кейс и смотреть на него очень приятно. Спереди расположен индикатор заряда — удобно не на всех бюджетных наушниках это есть. Порт для зарядки USB-C находится снизу. Мы больше любим сбоку, ну да ладно.

Наушники внутри чехла расположены весьма оригинально. Обычно в таких кейсах при открытии торчат только бутоны наушников, которые выскальзывают из пальцев при попытке их вынуть. Здесь же в доступе и бутон, и ножка наушника, за которую его удобно поддеть и вытащить. Механизм работает чётко, крышка надёжно фиксируется в отрытом и в закрытом положении, но из-за нюансов конструкции отрыть кейс наушников одной рукой весьма проблематично.

Сами наушники изготовлены из материала двух видов: верх ножек сделан из хромированного металла, корпус — из матового пластика, а часть акустической камеры — из глянцевого пластика. Производитель нашел возможность выделить бюджет на дизайнеров, несмотря на низкую розничную цену наушников.

Звук и функции

У Tronsmart Sounfii R4 нет тех функций, которые мы привыкли видеть в дорогих моделях, чт ожидаемо. Здесь вы не найдете ни активного шумоподавления, ни режима прозрачности, ни отслеживания положения. Зато на месте сенсорное управление, два микрофона и, что самое важное, качественный звук.

В ходе тестирования сенсорное управление нам показалось не особо удобным. С помощью него можно совершать основные действия типа воспроизведение/пауза, следующий/предыдущий трек, ответить/отклонить вызов. Но оно работает все как-то с задержкой и тактильно не отзывчиво. Воспроизведением проще управлять непосредственно с устройства. Наличие двух микрофонов обеспечивает неплохое качество телефонных разговоров.

Но вот что действительно порадовало, и даже удивило, это качество звука. Эти малышки определенно звучат намного дороже своей стоимости. Звук плотный, мощный, чёткий и в тоже время разборчивый.

При хорошем качестве исходного материала в треке различимы все инструменты от бас гитары до звука альтов барабанов. Неожиданный объем баса делает их отличным выбором для прослушивания таких жанров, как поп и хип-хоп. Например, «Bad guy» Billie Eilish передается как надо, объёмные низкие и точные высокие позволяют в полной мере прочувствовать характер трека. Рок и что-то более тяжёлое звучат быстро, плотно и читаемо. Композиции американской группы Attila в большинстве случаев становятся испытанием для бюджетных устройств, но в Sounfii R4 я с удовольствием прослушал их последний альбом до конца, и мог бы слушать ещё и ещё. Какой бы жанр музыки мы им не подсовывали, в ходе тестирования они справлялись с каждым на 11 баллов из 10 (с учётом, конечно же, их стоимости).

Если у вас ограничен бюджет, а качество звука для вас стоит на первом мете, то можно бросать чтение прямо на этом абзаце и смело нажимать на кнопку «купить» в своём любимом интернет-магазине.

Громкость в наушниках реализована на должном уровне, и во многом способна компенсировать отсутствие активного шумоподавления, но злоупотреблять не рекомендуем. Кроме вреда для ушей, окружающие будут слышать то же, что и вы.

Как мы уже упомянули, лучше управлять наушниками со смартфона. Печально только, что при наличии у Tronsmart собственного приложения, модель Sounfii R4 в нем не поддерживается.

Удобство и время автономной работы

Бутоны наушников плотно сидят в ухе, не смещаются и не выпадают. Благодаря сменным силиконовым амбушюрам можно легко подобрать комфортный размер. Пару раз я брал их на пробежку, они не смещались и не выпадали. Защита по стандарту IPX4 позволяет без опаски использовать их во время интенсивных физических нагрузок, когда вы заливаетесь потом, ну или под не очень сильным дождем. Но погружаться с ними в воду точно не стоит.

Время автономной работы в 28 часов с учётом зарядного кейса, заявленное производителем, не рекордное, но достаточное, и подтвердилось тестами при использовании на средней громкости.

Впечатление

Tronsmart Sounfii R4 — это, что называется, музыкальные наушники, созданные, чтобы обеспечить качественное звучание, несмотря на принадлежность к бюджетному сегменту рынка. Они также отлично подойдут для занятий спортом или другой активной деятельностью. Не самое удобное сенсорное управление и отсутствие звукоизоляции в обе стороны не должно стать какой-то большой проблемой, учитывая общую ценность, которую они могут обеспечить.

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