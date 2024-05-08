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Tronsmart Sounfii R4: обзор наушников, которым есть что предложить

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
08.05.2024
7 Просмотров 0
Tronsmart Sounfii R4 обзор наушников, которым есть что предложить

Tronsmart Sounfii R4 — это те беспроводные наушники, на которые можно накопить со школьных обедов. Они придутся по карману каждому, и несмотря на скромный ценник, их будет не стыдно вставлять в ухо.

Все, кроме исключительных эстетов, уже перешли на беспроводные наушники. Встретить человека на улице с торчащими проводами становится все сложнее — лично я давно не видел. Тренды на удобство, даже в некоторый ущерб премиальности звука, очевидны, и производители выпускают все больше и больше моделей под любой бюджет и запросы. Если в дорогом сегменте явные лидеры определились уже несколько лет назад, то в бюджетном царит вакханалия — борьба за клиента в самом разгаре. Как вы уже поняли, беспроводные наушники Sounfii R4 от Tronsmart как раз относятся ко второму, где разброс цен и качества очень широк. Сегодня выясним, насколько эти TWS могут быть интересны.

Сразу честно признаемся — нам эти наушники понравились. Но чем именно, вы сможете узнать, только прочитав этот обзор до конца. Мы повертели Sounfii R4 и так, и сяк, протестировали в различных условиях и выявили их главное преимущество для покупателя.

Характеристики

Версия Bluetooth:5.3
Поддерживаемые кодеки:AAC, SBC
Количество микрофонов:2
Тип зарядки кейса:USB-C
Время работы от аккумулятора в кейсе:28 ч
Диаметр драйвера:12 мм
Вес одного наушника:4.5 г
Класс защиты:IPX4

Комплектация и распаковка

Tronsmart Sounfii R4 продаются в стандартной коробке, внутри которой плотно посажен кейс с наушниками, комплект сменных затычек двух размеров, коротенький проводок для зарядки USB-A на USB-C, а также несколько буклетов.

Tronsmart Sounfii R4 комплектация

Вполне себе стандартная комплектация.

Дизайн

Брендированный кейс Sounfii R4 имеет округлую форму, которые можно встретить у большинства подобных устройств, но есть и занимательные отличия. С лицевой стороны его верхняя честь, занимающая большую площадь, выполнена из глянцевого пластика, а нижняя из матового. Щупать кейс и смотреть на него очень приятно. Спереди расположен индикатор заряда — удобно не на всех бюджетных наушниках это есть. Порт для зарядки USB-C находится снизу. Мы больше любим сбоку, ну да ладно.

Tronsmart Sounfii R4 кейс закрыт
Tronsmart Sounfii R4 кейс открыт с наушниками
Tronsmart Sounfii R4 кейс открыт без наушников
Tronsmart Sounfii R4 наушники лежат вкладышами в верх
Tronsmart Sounfii R4 наушники лежат на боку

Наушники внутри чехла расположены весьма оригинально. Обычно в таких кейсах при открытии торчат только бутоны наушников, которые выскальзывают из пальцев при попытке их вынуть. Здесь же в доступе и бутон, и ножка наушника, за которую его удобно поддеть и вытащить. Механизм работает чётко, крышка надёжно фиксируется в отрытом и в закрытом положении, но из-за нюансов конструкции отрыть кейс наушников одной рукой весьма проблематично.

Сами наушники изготовлены из материала двух видов: верх ножек сделан из хромированного металла, корпус — из матового пластика, а часть акустической камеры — из глянцевого пластика. Производитель нашел возможность выделить бюджет на дизайнеров, несмотря на низкую розничную цену наушников.

Звук и функции

У Tronsmart Sounfii R4 нет тех функций, которые мы привыкли видеть в дорогих моделях, чт ожидаемо. Здесь вы не найдете ни активного шумоподавления, ни режима прозрачности, ни отслеживания положения. Зато на месте сенсорное управление, два микрофона и, что самое важное, качественный звук.

Tronsmart Sounfii R4 наушники лежат

В ходе тестирования сенсорное управление нам показалось не особо удобным. С помощью него можно совершать основные действия типа воспроизведение/пауза, следующий/предыдущий трек, ответить/отклонить вызов. Но оно работает все как-то с задержкой и тактильно не отзывчиво. Воспроизведением проще управлять непосредственно с устройства. Наличие двух микрофонов обеспечивает неплохое качество телефонных разговоров.

Но вот что действительно порадовало, и даже удивило, это качество звука. Эти малышки определенно звучат намного дороже своей стоимости. Звук плотный, мощный, чёткий и в тоже время разборчивый.

При хорошем качестве исходного материала в треке различимы все инструменты от бас гитары до звука альтов барабанов. Неожиданный объем баса делает их отличным выбором для прослушивания таких жанров, как поп и хип-хоп. Например, «Bad guy» Billie Eilish передается как надо, объёмные низкие и точные высокие позволяют в полной мере прочувствовать характер трека. Рок и что-то более тяжёлое звучат быстро, плотно и читаемо. Композиции американской группы Attila в большинстве случаев становятся испытанием для бюджетных устройств, но в Sounfii R4 я с удовольствием прослушал их последний альбом до конца, и мог бы слушать ещё и ещё. Какой бы жанр музыки мы им не подсовывали, в ходе тестирования они справлялись с каждым на 11 баллов из 10 (с учётом, конечно же, их стоимости).

Если у вас ограничен бюджет, а качество звука для вас стоит на первом мете, то можно бросать чтение прямо на этом абзаце и смело нажимать на кнопку «купить» в своём любимом интернет-магазине.

Громкость в наушниках реализована на должном уровне, и во многом способна компенсировать отсутствие активного шумоподавления, но злоупотреблять не рекомендуем. Кроме вреда для ушей, окружающие будут слышать то же, что и вы.

Как мы уже упомянули, лучше управлять наушниками со смартфона. Печально только, что при наличии у Tronsmart собственного приложения, модель Sounfii R4 в нем не поддерживается.

Удобство и время автономной работы

Бутоны наушников плотно сидят в ухе, не смещаются и не выпадают. Благодаря сменным силиконовым амбушюрам можно легко подобрать комфортный размер. Пару раз я брал их на пробежку, они не смещались и не выпадали. Защита по стандарту IPX4 позволяет без опаски использовать их во время интенсивных физических нагрузок, когда вы заливаетесь потом, ну или под не очень сильным дождем. Но погружаться с ними в воду точно не стоит.

Время автономной работы в 28 часов с учётом зарядного кейса, заявленное производителем, не рекордное, но достаточное, и подтвердилось тестами при использовании на средней громкости.

Впечатление

Tronsmart Sounfii R4 — это, что называется, музыкальные наушники, созданные, чтобы обеспечить качественное звучание, несмотря на принадлежность к бюджетному сегменту рынка. Они также отлично подойдут для занятий спортом или другой активной деятельностью. Не самое удобное сенсорное управление и отсутствие звукоизоляции в обе стороны не должно стать какой-то большой проблемой, учитывая общую ценность, которую они могут обеспечить.

Где купить

Tronsmart Sounfii R4

Tronsmart Sounfii R4

Беспроводные наушники Tronsmart Soundi R4 ENC — это устройство качественной сборки, которое обеспечивает превосходное качество звука и комфорт при использовании.

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ООО Яндекс, ИНН 7736207543

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7.5 Общая оценка
Вывод

Tronsmart Sounfii R4 - беспроводные наушники, которые не имеют передовых функций, но могут предложить доступную цену и отличное качество звучания.

Внешний вид
7
Функциональность
6
Качество
8
Цена
9
Плюсы
  • Отличный звук
  • Удобная посадка
  • Приятный дизайн
  • Доступная цена
Минусы
  • Неудобное сенсорное управление
  • Окружающие слышат то, что слушаете вы
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Анатолий Пшеницын
Перейти в профиль Анатолий Пшеницын

С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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