Google Pixel Watch 3 получат аккумулятор ёмкостью 307 мАч

На сайтах сертификации Dekra и Safety Korea недавно были замечены новые умны часы от Google — Pixel Watch 3. Там же указано, что часы получат модель аккумулятора — G1QME ёмкостью 307 мАч, что немного больше, чем у Pixel Watch 2 (304 мАч).

Ёмкость аккумулятора оригинальных Pixel Watch составляла 294 мАч, а у Pixel Watch 2 была увеличена до 304 мАч. Google официально заявляет, что обе модели часов могут работать в течение 1 дня при полной зарядке.

Ранее сообщалось, что Google разрабатывает два размера Pixel Watch 3: 41 мм и 45 мм. Они будут иметь очевидные различия при повседневном использовании. Мы ожидаем, что новые модели Pixel Watch появятся в октябре этого года.

Источник — ithome.com