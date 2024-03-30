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Google Pixel Watch 3 получат аккумулятор ёмкостью 307 мАч

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
30.03.2024
7 Просмотров 0
Google Pixel Watch 3 получат аккумулятор ёмкостью 307 мАч

На сайтах сертификации Dekra и Safety Korea недавно были замечены новые умны часы от Google — Pixel Watch 3. Там же указано, что часы получат модель аккумулятора — G1QME ёмкостью 307 мАч, что немного больше, чем у Pixel Watch 2 (304 мАч).

сайт сертификации Dekra

Ёмкость аккумулятора оригинальных Pixel Watch составляла 294 мАч, а у Pixel Watch 2 была увеличена до 304 мАч. Google официально заявляет, что обе модели часов могут работать в течение 1 дня при полной зарядке.

Сайт сертификации Safety Korea

Ранее сообщалось, что Google разрабатывает два размера Pixel Watch 3: 41 мм и 45 мм. Они будут иметь очевидные различия при повседневном использовании. Мы ожидаем, что новые модели Pixel Watch появятся в октябре этого года.

Источник — ithome.com

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