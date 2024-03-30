Появилось фото чехла iPhone 16 с вертикальным блоком камер

Недавно появилась информация о новых чехлах, которые, судя по всему, созданы для моделей iPhone 16 и 16 Plus. Это косвенно подтверждает слухи о том, что Apple планирует обновить дизайн задней панели камеры в своих будущих устройствах. В отличие от предыдущих моделей, где два датчика размещались по диагонали внутри округлой формы, теперь ожидается, что они будут установлены вертикально друг над другом на выступе, напоминающем таблетку, а светодиодная вспышка — с правой стороны.

Интересно, что новинка, кажется, возвращает нас к эстетике iPhone X, однако ключевая цель изменений — обеспечить поддержку пространственной видеозаписи в обеих новинках этой осени. Кроме того, сообщается, что iPhone 16 и 16 Plus заимствуют так называемую кнопку действия у модели iPhone 15 Pro, а также новую чувствительную к давлению кнопку захвата, которая, по слухам, появится и в iPhone 16 Pro.

Тем не менее, разработка нового iPhone все ещё продолжается, так что детали могут измениться к моменту запуска в сентябре. Следует учитывать возможность корректировки планов и дизайна перед официальным анонсом.

Источник — gsmarena.com