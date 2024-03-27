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Huawei Watch GT 4 выйдут в весенних ремешках

Максим Тарков Максим Тарков
27.03.2024
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Huawei Watch GT 4 выйдут в весенних ремешках

Весна вступает в свои права, и чтобы отметить пробуждение природы, компания Huawei выпустила несколько специальных версий своих популярных умных часов GT 4. Новая коллекция называется Huawei Watch GT 4 Spring Edition и уже доступна на мировом рынке.

Технические характеристики те же, однако новые модели весеннего выпуска добавляют в линейку Huawei Watch GT 4 пять новых цветовых вариантов, каждый из которых предполагает наличие дополнительного ремешка. Версии с циферблатом диаметром 46 мм представлены в двух цветовых сочетаниях: черный + глубокий морской синий и черный + еловый зеленый, обе модели оснащены прочным ремешком из фторэластомера. Вариант диаметром 41 мм предлагается в трех цветах: белый + ледниково-розовый, белый + мятно-зеленый и белый + кристально-синий. Основной белый ремешок выполнен из кожи, а весенние — из того же фторэластомера.

Huawei Watch GT 4 Spring Edition

Смарт-часы Huawei Watch GT 4 оснащены дисплеями AMOLED, более 25 000 настраиваемых циферблатов и двухсистемной GNSS для точного отслеживания местоположения. Эта серия отличает и фиксирует прогресс по более чем 100 видам спорта, включая новые, такие как падел-теннис. Функционал, касающийся здоровья и фитнеса, включает в себя функцию Stay Fit, Activity Rings 2.0, расширенное отслеживание сна с помощью TruSeen 5.5+ и TruSleep 3.0, а также Menstrual Cycle Management 3.0 для контроля за циклом. Вариант с циферблатом диаметром 46 мм обеспечивает до двух недель автономной работы, а модель диаметром 41 мм — до недели. Watch GT 4 уже получили обновление Harmony OS 4 и совместимы с устройствами Android и iOS. А еще они умеют делать звонки по Bluetooth.

Компания Huawei установила цену на часы Spring Edition диаметром 46 мм и 41 мм с дополнительным ремешком в размере 219,99 евро.

Источник — gizmochina.com

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Максим Тарков
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Сижу на играх давно и плотно. Не оставляю без внимания и новинки техники - мой круг интересов широк, и я с радостью помогу вам выбрать лучшее.

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