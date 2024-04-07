Google Pixel 8a появился в рекламе — новые цвета и дизайн

Google всегда сталкивалась с трудностями в попытках сохранить тайну о своих новых устройствах. На этот раз Pixel 8a неожиданно мелькнул в рекламном ролике Google Fi, показав новые цвета и элементы дизайна.

Google Fi — оператор мобильной виртуальной сети (MVNO), предоставляет мобильные услуги, используя инфраструктуру других операторов. Это объясняет появление рекламы в тех странах и регионах, где сервис активен. Именно последняя кампания стала источником утечки информации о Pixel 8a — будущем продукте от Google.

В упомянутом рекламном ролике Pixel 8a появляется в двух цветовых решениях: кремовом и темно-синем. Последний оттенок является новым, так как ранее не встречается в палитре Pixel 8. Вдобавок, Pixel 8a обладает матовой текстурой задней панели в отличие от своего глянцевого предшественника Pixel 8, а также отличается формой корпуса и расположением камеры.

Авторитетный информатор Йогеш Брар ранее раскрыл некоторые характеристики Google Pixel 8a. Примечательно, что устройство будет оборудовано аккумулятором на 4500 мАч с поддержкой зарядки мощностью 27 Вт. Более того, новый Pixel 8a сможет похвастаться чипсетом Tensor G3, 6,1-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением FHD и частотой обновления 120 Гц, а также улучшенной задней камерой на 64 и 13 Мп, аналогичной той, что была в прошлогодней модели.

Такие утечки, хотя и непреднамеренные, могут вызвать повышенный интерес к предстоящему продукту, подогревая общественное любопытство и ожидания. Google, возможно, уже готовит почву для официального анонса, а тем временем фанаты бренда, так же как и мы, бдительно следят за каждым слухом, связанным с Pixel 8a.

Источник — ithome.com