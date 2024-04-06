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Apple продолжает борьбу за функцию определения SpO2

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
06.04.2024
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Apple продолжает борьбу за функцию определения SpO2

Apple недавно подала 916-страничную апелляцию в Комиссию по международной торговле США (ITC), оспаривая предыдущее решение агентства относительно нарушения патента компании Masimo по поводу функции измерения кислорода в крови Apple Watch. В октябре 2023 года ITC официально подтвердила, что функция измерения кислорода в крови нарушает патенты Masimo, что привело к запрету продаж моделей Apple Watch Series 9 и The Ultra 2 на рынке США.

В аргументации жалобы говорится, что Masimo специализируется прежде всего на производстве клинических пульсоксиметров, а не умных часов, на момент подачи иска.

Апелляция Apple

Отчёты утверждают, что 916 страниц документов включают 68-страничное изложение дела, более 300 страниц апелляционных решений ITC, а также сотни страниц документов патентного ведомства.

Обеспокоенность Apple связана с опасением, что другие компании могут последовать примеру Masimo и начать обвинения в нарушении авторских прав в различных категориях устройств, что замедляет общий прогресс рынка.

Источник — ithome.com

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Анатолий Пшеницын
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