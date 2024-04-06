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Samsung работает над созданием Galaxy Watch FE

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
06.04.2024
5 Просмотров 0
Samsung работает над созданием Galaxy Watch FE

Компания Samsung работает над созданием Galaxy Watch FE. Это свидетельствует о том, что 2024 может стать годом FE устройств, учитывая недавние слухи о возможном появлении Galaxy Z Fold FE, Galaxy Z Flip FE и S24 FE. Предполагаемые характеристики Watch FE, очень похожи на характеристики Galaxy Watch4 2021 года, что не внушает особого оптимизма. Некоторое время назад ходили слухи, что Samsung выпустит модель Galaxy Watch4 (2024), но похоже она была переименована в Galaxy Watch FE.

Watch FE будут иметь номера моделей SM-R866F, SM-R866U и SM-R866N, которые предназначены для продажи в разных частях мира. Точные характеристики не разглашаются, но, как ожидается, они будут очень близки к вышеупомянутому Galaxy Watch4 и, конечно же, будут продаваться по более низкой цене по сравнению с предстоящей серией Galaxy Watch7.

Думаем, что стоит относится к Galaxy Watch FE, как к Apple Watch SE — более доступном варианте, предназначенном для привлечения большего числа покупателей.

Источник — gsmarena.com

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Анатолий Пшеницын
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