Лого сайта
Главная » Виртуальная реальность » MR-гарнитура Huawei Vision Pro и другие новинки от бренда
Виртуальная реальностьСмартфоны и телефоныЭлектроника и техника

MR-гарнитура Huawei Vision Pro и другие новинки от бренда

Максим Тарков Максим Тарков
05.04.2024
2 Просмотра 0
Huawei Vision Pro

В свой следующий релиз компания Huawei, по слухам, представит смартфоны серии P70, хотя до нас и доходили сообщения о возможных задержках. Несмотря на эти неприятности, постоянно появляется новая информация, проливающая свет на то, какими будут будущие смартфоны.

Помимо серии P70, Huawei также работает над несколькими другими продуктами, включая складывающийся в три раза смартфон и MR-гарнитуру под названием Huawei Vision Pro. По словам информатора с Weibo, компания Huawei уже завершила разработку этих двух продуктов.

Блогер также намекнул, что Huawei уже вовсю работает над поставками на прилавки, намекая на то, что выпуск состоится в ближайшее время.

Тройной складной телефон от Huawei уже давно является предметом активных дискуссий. Ожидается, что он будет иметь Z-образную или S-образную складную конструкцию и диагональ его экрана составит примерно 25,4 см (10 дюймов).

Тройной складной телефон от Huawei

По сообщениям, поставщиком дисплеев для нового складного телефона Huawei будет компания BOE, а Zhaoli и Fusda будут заниматься производством шарниров. Компания Huawei уже начала крупномасштабные закупки материалов под этот проект.

Касательно гарнитуры Vision Pro от Huawei известно, что она представляет собой гарнитуру смешанной реальности (MR), оснащенную чипсетом флагманского уровня. Ее высокопроизводительный процессор поможет обеспечить более захватывающий и стабильный опыт. 

Ожидается, что это носимое устройство решит главную проблему MR-гарнитур: с отводом тепла. Ходят слухи, что Huawei предложит гарнитуру с надежным механизмом охлаждения.

Однако на данный момент мы не имеем на руках никакой конкретики, поэтому лучше относиться к этим сведениям с осторожностью. Ждем новых подробностей об интригующем складном х3 телефоне и гарнитуре Huawei, которые мы сразу расскажем вам.

Источник — gizmochina.com

Тэги:

Максим Тарков
Перейти в профиль Максим Тарков

Сижу на играх давно и плотно. Не оставляю без внимания и новинки техники - мой круг интересов широк, и я с радостью помогу вам выбрать лучшее.

Похожие публикации
Мы будем рады вашему мнению

      Оставьте отзыв

      Присоединяйся:

      В Контакте
      Telegram
      Discord
      X
      Tumblr

      Полезные ссылки:

      Как это работает
      Контакты
      Пользовательское соглашение
      Политика конфиденциальности
      Участники сообщества

      Обратите внимание

      Вся представленная на сайте информация носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями ст.437 (2) ГК РФ

      Вся информация о товарах или услугах, содержащаяся на данном сайте, является субъективным мнением ее автора.

      2018 - 2024 daboom.ru. На сайте могут содержаться партнёрские материалы и ссылки.
      daboom.ru
      Logo
      Создание нового аккаунта
      Войти через:
      Этот сайт защищен reCAPTCHA от Google. Я принимаю Политику Конфиденциальности и Условия использования. Отправляя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных.