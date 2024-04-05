MR-гарнитура Huawei Vision Pro и другие новинки от бренда

В свой следующий релиз компания Huawei, по слухам, представит смартфоны серии P70, хотя до нас и доходили сообщения о возможных задержках. Несмотря на эти неприятности, постоянно появляется новая информация, проливающая свет на то, какими будут будущие смартфоны.

Помимо серии P70, Huawei также работает над несколькими другими продуктами, включая складывающийся в три раза смартфон и MR-гарнитуру под названием Huawei Vision Pro. По словам информатора с Weibo, компания Huawei уже завершила разработку этих двух продуктов.

Блогер также намекнул, что Huawei уже вовсю работает над поставками на прилавки, намекая на то, что выпуск состоится в ближайшее время.

Тройной складной телефон от Huawei уже давно является предметом активных дискуссий. Ожидается, что он будет иметь Z-образную или S-образную складную конструкцию и диагональ его экрана составит примерно 25,4 см (10 дюймов).

По сообщениям, поставщиком дисплеев для нового складного телефона Huawei будет компания BOE, а Zhaoli и Fusda будут заниматься производством шарниров. Компания Huawei уже начала крупномасштабные закупки материалов под этот проект.

Касательно гарнитуры Vision Pro от Huawei известно, что она представляет собой гарнитуру смешанной реальности (MR), оснащенную чипсетом флагманского уровня. Ее высокопроизводительный процессор поможет обеспечить более захватывающий и стабильный опыт.

Ожидается, что это носимое устройство решит главную проблему MR-гарнитур: с отводом тепла. Ходят слухи, что Huawei предложит гарнитуру с надежным механизмом охлаждения.

Однако на данный момент мы не имеем на руках никакой конкретики, поэтому лучше относиться к этим сведениям с осторожностью. Ждем новых подробностей об интригующем складном х3 телефоне и гарнитуре Huawei, которые мы сразу расскажем вам.

Источник — gizmochina.com