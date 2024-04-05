Ждем Honor Magic 6 Pro RSR Porche Design на мировом рынке

В прошлом месяце компания Honor представила новейшую линейку флагманских смартфонов на внутреннем рынке в Китае. В список новинок вошел прекрасный Honor Magic 6 RSR Porsche Design, а также Magic 6 Ultimate. Недавно флагман в дизайне Porsche появился на сайте сертификации IMDA, что говорит о его скором возможном дебюте на мировом рынке.

Хотя сертификация IMDA не раскрывает никаких характеристик устройства Magic 6 Pro RSR Porsche Design, но она подтверждает его номер модели — BVL-N59. Он совпадает с номером модели Magic 6 RSR Porsche Design, что указывает на то, что для глобального запуска бренд может переименовать смартфон в Magic 6 Pro RSR Porsche Design. В настоящее время это всего лишь предположение, поэтому к нему следует относиться с долей скептицизма, пока мы не получили подтверждений. А пока вы можете ознакомиться с техническими характеристиками Honor Magic 6 RSR Porsche Design

Спецификации Honor Magic 6 RSR Porsche Design

Оформление Honor Magic 6 RSR Porsche Design вдохновлено спортивным электромобилем Porsche Taycan. Телефон может похвастаться 6,8-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 1280×2800 пикселей, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 1800 нит, которая может достигать 5000 нит при просмотре HDR-контента.

Под капотом устройства установлен процессор Snapdragon 8 Gen 3 SoC, и работает оно под управлением MagicOS 8.0. Смартфон оснащен 24 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ встроенной памяти. Что касается камер, в нем стоит тройная задняя камера, которая включает широкоугольный сенсор на 50 МП с OIS, перископический телеобъектив на 180 МП с OIS и сверхширокоугольный датчик на 50 МП. Для селфи на передней панели есть широкоугольная камера на 50 МП.

Устройство запитано от аккумулятора емкостью 5600 мАч, который поддерживает быструю зарядку по технологии Honor SuperCharge мощностью 80 Вт с функцией Honor Wireless SuperCharge мощностью 66 Вт.

Источник — gizmochina.com