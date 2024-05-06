Глобальная версия Vivo X Fold 3 Pro замечена на Geekbench

Vivo уже много лет выпускает складные смартфоны, однако все они были ограничены китайским рынком. Что ж, в этом году ситуация должна измениться. Vivo X Fold 3 Pro появится на мировых рынках после его запуска в Китае, и он только что появился на Geekbench. Однако обычный Vivo X Fold 3 также имеет шанс стать доступным на рынках за пределами Китая.
Глобальная модель Vivo X Fold 3 появилась на Geekbench под номером модели «vivo V2330». Этот телефон оснащен процессором Snapdragon 8 Gen 3, и ему удалось достичь впечатляющих показателей.
Устройство набрало 2146 баллов в одноядерном тесте, а во многоядерном он показал себя исключительно хорошо, набрав 6304 балла. В листинге также указано, что на устройстве будет предустановлен Android 14, поверх которого будет установлена ОС Funtouch от Vivo.
Что еще нового? Что ж, по последней информации, которая стала известна благодаря Geekbench, телефон будет распространяться с 16 ГБ оперативной памяти. Может быть доступно более одного варианта оперативной памяти, но это маловероятно.
Однако мы не знаем точно, когда Vivo анонсирует глобальный вариант Vivo X Fold 3 Pro. Одно можно сказать наверняка: это очень производительный смартфон, который для своего размера не такой уж и тяжелый, и к тому же очень тонкий.
Толщина телефона в сложенном состоянии составляет 11,2 мм, в разложенном — 5,2 мм. Он весит 236 граммов. Этот смартфон имеет 8,03-дюймовый основной экран и 6,53-дюймовый дисплей на крышке. Оба дисплея — это очень яркие OLED-экраны с частотой обновления 120 Гц.
Vivo включила в сборку шарнир из углеродного волокна, а также устройство сертифицировано по стандарту IPX8. В комплект входит кремний-углеродный аккумулятор емкостью 5700 мАч, уоторый поддерживает проводную зарядку мощностью 100 Вт, а также беспроводную мощностью 50 Вт.
На задней панели установлена довольно мощная камера ZEISS.
Истчоник — androidheadlines.com