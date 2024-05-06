Глобальная версия Vivo X Fold 3 Pro замечена на Geekbench

Vivo уже много лет выпускает складные смартфоны, однако все они были ограничены китайским рынком. Что ж, в этом году ситуация должна измениться. Vivo X Fold 3 Pro появится на мировых рынках после его запуска в Китае, и он только что появился на Geekbench. Однако обычный Vivo X Fold 3 также имеет шанс стать доступным на рынках за пределами Китая.

Глобальная модель Vivo X Fold 3 появилась на Geekbench под номером модели «vivo V2330». Этот телефон оснащен процессором Snapdragon 8 Gen 3, и ему удалось достичь впечатляющих показателей.

Устройство набрало 2146 баллов в одноядерном тесте, а во многоядерном он показал себя исключительно хорошо, набрав 6304 балла. В листинге также указано, что на устройстве будет предустановлен Android 14, поверх которого будет установлена ​​ОС Funtouch от Vivo.

Что еще нового? Что ж, по последней информации, которая стала известна благодаря Geekbench, телефон будет распространяться с 16 ГБ оперативной памяти. Может быть доступно более одного варианта оперативной памяти, но это маловероятно.

Однако мы не знаем точно, когда Vivo анонсирует глобальный вариант Vivo X Fold 3 Pro. Одно можно сказать наверняка: это очень производительный смартфон, который для своего размера не такой уж и тяжелый, и к тому же очень тонкий.

Толщина телефона в сложенном состоянии составляет 11,2 мм, в разложенном — 5,2 мм. Он весит 236 граммов. Этот смартфон имеет 8,03-дюймовый основной экран и 6,53-дюймовый дисплей на крышке. Оба дисплея — это очень яркие OLED-экраны с частотой обновления 120 Гц.

Vivo включила в сборку шарнир из углеродного волокна, а также устройство сертифицировано по стандарту IPX8. В комплект входит кремний-углеродный аккумулятор емкостью 5700 мАч, уоторый поддерживает проводную зарядку мощностью 100 Вт, а также беспроводную мощностью 50 Вт.

На задней панели установлена довольно мощная камера ZEISS.

Истчоник — androidheadlines.com