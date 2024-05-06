Sony отменила обязательную привязку PSN в Helldrivers 2

По всей видимости, в Helldrivers 2 на ПК играет достаточно людей, чтобы считаться с ними, поскольку Sony подтвердила, что отменила предстоящее обязательное обновление привязки учетной записи Helldivers 2 к PSN.

За последние несколько дней много было сказано и написано об обязательном создании и привязке учетной записи PSN для игроков Helldivers 2 на ПК. И хотя об этом предупреждали еще несколько месяцев назад, сообщество ПК-игроков только недавно обратило внимание на то, что для продолжения игры в блокбастер Arrowhead требуется настройка и привязка учетной записи PSN. Эта ситуация привела к тому, что игроки слили рейтинг Helldivers 2 в Steam ниже плинтуса, и Valve решила предложить возмещение даже тем, кто наиграл в проект более двух часов. Кроме того, игра стала недоступной для покупки более чем в ста странах, где нет возможности создать учетную запись PSN.

В X (Твиттер) генеральный и креативный директор Arrowhead Йохан Пилестедт частично взял на себя вину за происходящее и заявил, что команда ведет переговоры с Sony, чтобы найти решение. «Я сыграл здесь определенную роль, — написал Пилестедт. — На мне есть доля вины — это было мое решение отключить привязку учетных записей при запуске, чтобы все могли поиграть в нашу игру. Я не удостоверился, что игроки знают об этом требовании, и мы это толком не обсуждали».

Как оказалось, негативная реакция сообщества и переговоры принесли свои плоды, поскольку Sony, похоже, сдалась. В официальном аккаунте PlayStation на X было объявлено, что предстоящее обязательное обновление привязки учетной записи PSN отменено, и были принесены извинения за сложившуюся ситуацию.

«Фанаты Helldivers, ваши отзывы об обновлении Helldivers 2 были услышаны, — говорится в официальном аккаунте PlayStation. — Обновление от 6 мая, которое потребовало бы привязки учетных записей Steam к PSN для новых игроков, а для нынешних игроков начиная с 30 мая, отменено. Мы все еще изучаем, что будет лучше для игроков на ПК, и ваши отзывы неоценимы. Еще раз спасибо за вашу постоянную поддержку Helldivers 2, и мы будем держать вас в курсе предстоящих изменений».

Источник — wccftech.com