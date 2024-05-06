Лого сайта
Главная » Игры для ПК, консолей и смартфонов » Sony отменила обязательную привязку PSN в Helldrivers 2
Игры для ПК, консолей и смартфонов

Sony отменила обязательную привязку PSN в Helldrivers 2

Максим Тарков Максим Тарков
06.05.2024
0 Просмотров 0
Sony отменила обязательную привязку PSN в Helldrivers 2

По всей видимости, в Helldrivers 2 на ПК играет достаточно людей, чтобы считаться с ними, поскольку Sony подтвердила, что отменила предстоящее обязательное обновление привязки учетной записи Helldivers 2 к PSN.

За последние несколько дней много было сказано и написано об обязательном создании и привязке учетной записи PSN для игроков Helldivers 2 на ПК. И хотя об этом предупреждали еще несколько месяцев назад, сообщество ПК-игроков только недавно обратило внимание на то, что для продолжения игры в блокбастер Arrowhead требуется настройка и привязка учетной записи PSN. Эта ситуация привела к тому, что игроки слили рейтинг Helldivers 2 в Steam ниже плинтуса, и Valve решила предложить возмещение даже тем, кто наиграл в проект более двух часов. Кроме того, игра стала недоступной для покупки более чем в ста странах, где нет возможности создать учетную запись PSN.

В X (Твиттер) генеральный и креативный директор Arrowhead Йохан Пилестедт частично взял на себя вину за происходящее и заявил, что команда ведет переговоры с Sony, чтобы найти решение. «Я сыграл здесь определенную роль, — написал Пилестедт. — На мне есть доля вины — это было мое решение отключить привязку учетных записей при запуске, чтобы все могли поиграть в нашу игру. Я не удостоверился, что игроки знают об этом требовании, и мы это толком не обсуждали».

Как оказалось, негативная реакция сообщества и переговоры принесли свои плоды, поскольку Sony, похоже, сдалась. В официальном аккаунте PlayStation на X было объявлено, что предстоящее обязательное обновление привязки учетной записи PSN отменено, и были принесены извинения за сложившуюся ситуацию.

«Фанаты Helldivers, ваши отзывы об обновлении Helldivers 2 были услышаны, — говорится в официальном аккаунте PlayStation. — Обновление от 6 мая, которое потребовало бы привязки учетных записей Steam к PSN для новых игроков, а для нынешних игроков начиная с 30 мая, отменено. Мы все еще изучаем, что будет лучше для игроков на ПК, и ваши отзывы неоценимы. Еще раз спасибо за вашу постоянную поддержку Helldivers 2, и мы будем держать вас в курсе предстоящих изменений».

Источник — wccftech.com

Тэги:

Максим Тарков
Перейти в профиль Максим Тарков

Сижу на играх давно и плотно, поэтому интересуюсь новостями в этой сфере и делюсь ими с вами. На досуге увлекаюсь написанием гайдов - во мне умер преподаватель, и так я его реанимирую. В краткие перерывы от работы ностальгирую в Diablo II, WWP и подобном. Смотрю сериалы 90-х и слушаю музыку 80-х. В общем, застрял в прошлом, но с надеждой смотрю в будущее, отлеживая новинки техники и игр.

Похожие публикации
Мы будем рады вашему мнению

      Оставьте отзыв

      Присоединяйся:

      В Контакте
      Telegram
      Discord
      X

      Полезные ссылки:

      Как это работает
      Контакты
      Пользовательское соглашение
      Политика конфиденциальности
      Участники сообщества
      О нас

      Обратите внимание

      Вся представленная на сайте информация носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями ст.437 (2) ГК РФ

      Вся информация о товарах или услугах, содержащаяся на данном сайте, является субъективным мнением ее автора.

      2018 - 2024 daboom.ru. На сайте могут содержаться партнёрские материалы и ссылки.
      daboom.ru
      Logo
      Создание нового аккаунта
      Войти через:
      Этот сайт защищен reCAPTCHA от Google. Я принимаю Политику Конфиденциальности и Условия использования. Отправляя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных.