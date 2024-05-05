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Samsung увеличила производство смартфонов и планшетов

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
05.05.2024
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Samsung увеличила производство смартфонов и планшетов

Samsung превысила свои производственные планы на первый квартал текущего года, увеличив выпуск смартфонов и планшетов на 22% по сравнению с изначально запланированными цифрами. В течение квартала компания выпустила 64,5 миллиона единиц данных устройств, в то время как цель составляла 53 миллиона, не учитывая продукцию, изготовленную сторонними контрактными производителями, такими как Wingtech Technology.

Согласно полученной информации, компания стремится увеличить производственные мощности, чтобы гарантировать наличие достаточного количества классических смартфонов в запасе перед запуском новой линейки складных телефонов.

Успех в производстве также положительно сказался на операционной эффективности фабрик Samsung Display. Производственная линия A2 компании, которая отвечает за изготовление жестких OLED-дисплеев для серии Galaxy A, достигла уровня использования своих мощностей на 80%, что является результатом высокого спроса на эти продукты.

В планах Samsung на текущий год — продажа 253 миллионов смартфонов, из которых 51 миллион предполагается быть складными устройствами и моделями серии Galaxy S. Как и в предыдущие годы, летом компания планирует представить новую модель смартфона со складным экраном. Повышение производственных объёмов в первом квартале призвано обеспечить бесперебойные поставки новых складных телефонов на рынок.

Источник — ithome.com

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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