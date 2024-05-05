Samsung увеличила производство смартфонов и планшетов

Samsung превысила свои производственные планы на первый квартал текущего года, увеличив выпуск смартфонов и планшетов на 22% по сравнению с изначально запланированными цифрами. В течение квартала компания выпустила 64,5 миллиона единиц данных устройств, в то время как цель составляла 53 миллиона, не учитывая продукцию, изготовленную сторонними контрактными производителями, такими как Wingtech Technology.

Согласно полученной информации, компания стремится увеличить производственные мощности, чтобы гарантировать наличие достаточного количества классических смартфонов в запасе перед запуском новой линейки складных телефонов.

Успех в производстве также положительно сказался на операционной эффективности фабрик Samsung Display. Производственная линия A2 компании, которая отвечает за изготовление жестких OLED-дисплеев для серии Galaxy A, достигла уровня использования своих мощностей на 80%, что является результатом высокого спроса на эти продукты.

В планах Samsung на текущий год — продажа 253 миллионов смартфонов, из которых 51 миллион предполагается быть складными устройствами и моделями серии Galaxy S. Как и в предыдущие годы, летом компания планирует представить новую модель смартфона со складным экраном. Повышение производственных объёмов в первом квартале призвано обеспечить бесперебойные поставки новых складных телефонов на рынок.

Источник — ithome.com