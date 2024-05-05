Энтузиаст добавил к ASUS ROG Ally второй экран

ASUS ROG Ally портативная игровая консоль, которая благодаря своим характеристикам, включая процессор AMD Ryzen Z1/Z1 Extreme, 16 ГБ оперативной памяти и 7-дюймовый FHD дисплей с частотой обновления 120 Гц, представляет собой серьёзного конкурента для Steam Deck. Однако особенностью ROG Ally является ее операционная система Windows 11, которая значительно расширяет игровые возможности устройства.

Пользователь YesItsKira поделился на GitHub своим разработанным «модулем второго экрана» для ASUS ROG Ally, который позволяет игрокам использовать двухэкранную игровую систему, напоминающую Nintendo DS, без необходимости программирования благодаря Windows. Несмотря на отсутствие HDMI-выхода непосредственно на консоли, интерфейс USB-C ROG Ally поддерживает режим DP Alt Mode, позволяя передавать видеосигнал через USB. Это даёт возможность подключения к док-станции или монитору с HDMI для добавления второго дисплея, хотя это может уменьшить портативность устройства.

YesItsKira использовал 7-дюймовый портативный дисплей Wimaxit, USB-док-станцию, кабель и крепёжные элементы. Также возможно прямое подключение к монитору USB-C, такому как 7-дюймовый Eyoyo, что потребует от пользователей самостоятельно разработать и напечатать корпус для монитора на 3D-принтере.

Сборка второго экрана является относительно простой задачей, которая займет около двух часов времени при наличии всех компонентов. Пользователи получат портативную игровую консоль с двумя экранами, причем для полноценной работы внешнего монитора в настройках Windows следует выбрать опцию «Расширить рабочий стол на этот монитор». Внешний монитор также может служить подставкой для консоли.

Однако следует учитывать, что при использовании внешнего монитора консоль ASUS ROG Ally не поддерживает зарядку, поэтому игра с двумя экранами может быть ограничена по времени.

Источник — ithome.com