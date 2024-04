Что мы ждём от камер линейки смартфонов iPhone 16

Новые флагманы от Apple, серия смартфонов iPhone 16, включая модели Pro и Pro Max, с большой вероятностью займут лидирующие позиции среди смартфонов с лучшими камерами. Это довольно ожидаемо, учитывая возможности компании по созданию топовых устройств. А благодаря последним утечкам информации и слухам, мы можем предположить, какие именно камеры поставит Apple в свои новую линейку смартфонов.

Стоит отметить, что пока Apple не подтвердила эти данные, и официальное подтверждение мы сможем получить лишь с анонсом устройств в сентябре. Однако, опираясь на имеющуюся информацию, мы предлагаем изучить обоснованные на текущий момент предположения о будущих камерах новых iPhone.

iPhone 16

Основная камера: 48 МП, f/1,6, 1/1,56 дюйма Сверхширокоугольная камера: 12 МП, f/2,4 (угол обзора 120 градусов) Телеобъектив: нет данных Селфи-камера: 12 МП, f/1,9, 1/3,6 дюйма

Новый iPhone 16, судя по всему, не порадует нас значительными обновлениями в сегменте камер. Инсайдерская информация указывает на то, что устройство сохранит ту же 12-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру с диафрагмой f/2,4, что и предыдущая модель, и нам снова предстоит увидеть конфигурацию с двойной камерой. При этом, если в арсенале окажется сверхширокоугольная камера, то ожидаемый угол обзора останется на уровне 120 градусов. Добавим, что функции автофокуса и макросъёмки, которые предлагаются в про-версиях, в стандартной модели, по всей видимости, не будет.

Утёкшие в сеть изображения также подтверждают наличие лишь двух линз, что практически исключает вероятность добавления Apple третьего объектива. Следовательно, ждать телеобъектива не стоит, и хотя слухов об основном сенсоре не так много, есть основания полагать, что это останется тот же 48-мегапиксельный объектив с диафрагмой f/1,6, что и в iPhone 15, учитывая прошлогоднее обновление этого компонента.

Тем не менее, одно интересное изменение, которое может появиться в новом iPhone, касается расположения линз: по утечкам предполагается, что они будут размещены вертикально, а не по диагонали, как ранее. Это может открыть путь для записи пространственного видео, которое впоследствии можно будет воспроизводить на устройствах вроде Apple Vision Pro.

Аналитик Минг-Чи Куо, поделился прогнозами относительно фронтальной камеры будущего iPhone 16. Согласно его словам, новшеств в этой области не предвидится: предполагается, что нас вновь встретит 12-мегапиксельный модуль с диафрагмой f/1.9, аналогичный прошлогодней модели. Особенно учитывая, что даже флагман iPhone 15 Pro Max не вышел за рамки этих характеристик, вероятность обновления в iPhone 16 в этом аспекте кажется невысокой.

iPhone 16 Plus

Основная камера: 48 МП, f/1,6, 1/1,56 дюйма Сверхширокоугольная камера: 12 МП, f/2,4 (угол обзора 120 градусов) Телеобъектив: нет данных Селфи-камера: 12 МП, f/1,9, 1/3,6 дюйма

Информации о камерах iPhone 16 Plus имеется не так много, но опираясь на предыдущие тенденции, можно предположить, что их спецификации будут зеркально повторять возможности камер стандартного iPhone 16. В iPhone 16 Plus вероятнее всего сохранится двойная задняя камера с 48-мегапиксельным основным датчиком и диафрагмой f/1,6, а также с сверхширокоугольным объективом на 12 МП с f/2,4 и углом обзора в 120 градусов. Эти характеристики полностью совпадают с параметрами камер iPhone 15 Plus. Согласно слухам, iPhone 16 Plus также наследует 12-мегапиксельную фронтальную камеру с диафрагмой f/1,9.

Однако возникает интересный момент: по последним данным, произойдёт изменение в расположении линз – с диагонального на горизонтальное. Это нововведение, как ожидается, даст iPhone 16 Plus возможность записывать видео в пространственном формате, что будет особенно актуально для использования с гарнитурой Apple Vision Pro.

iPhone 16 Pro

Основная камера: 48 МП, f/1,8, 1/1,14 дюйма Сверхширокоугольная камера: 48 МП, 1/2,6 дюйма Телеобъектив: 12 МП, f/2,8, 1/3,06 дюйма, 120 мм (5-кратный оптический зум) Селфи-камера: 12 МП, f/1,9, 1/3,6 дюйма

Несмотря на то что iPhone 16 и его увеличенная версия Plus, по всей видимости, не порадуют нас значительными улучшениями камер, ситуация с iPhone 16 Pro обстоит иначе. Ожидается, что одним из ключевых обновлений станет появление 12-мегапиксельной перископической камеры с диафрагмой f/2,8 и увеличением в 5 раз вместо традиционного 3-кратного телеобъектива, который мы видели в iPhone 15 Pro. Этот датчик уже встречался в модели Pro Max предыдущего года, и учитывая многочисленные слухи, большая вероятность, что 16 Pro унаследует такую же перископическую камеру.

Кроме того, iPhone 16 Pro может получить сверхширокоугольную камеру с разрешением 48 МП вместо 12 МП, которое было у предшественника, и сенсором побольше – 1/2,6 дюйма. Также ходят разговоры о многоуровневой конструкции камеры, которая может значительно улучшить качество съёмки в условиях недостаточного освещения, но пока не ясно, как именно это будет реализовано.

Основная камера, судя по всему, сохранит прошлогодние параметры – речь идет о 48-мегапиксельном датчике с диафрагмой f/1.8. Однако, согласно сведениям инсайдера Digital Chat Station, размер сенсора может слегка увеличиться – с 1/1,28 дюйма до 1/1,14 дюйма, несмотря на то что количество мегапикселей останется прежним.

В то же время, по информации аналитика Минг-Чи Куо, фронтальная камера, скорее всего, не претерпит изменений и будет такой же, как в прошлом году.

iPhone 16 Pro Max

Основная камера: 48 МП, f/1,8, 1/1,14 дюйма Сверхширокоугольная камера: 48 МП, 1/2,6 дюйма Телеобъектив: Супертелеобъектив 300 мм Селфи-камера: 12 МП, f/1,9, 1/3,6 дюйма

Хотя iPhone 16 Pro обещает порадовать лишь незначительными улучшениями в камере, iPhone 16 Pro Max может удивить чем-то впечатляющим. Из последних слухов следует, что у него может появиться «супертелеобъектив» с фокусным расстоянием более 300 мм. Такой зум значительно превзойдёт 5-кратное оптическое увеличение его предшественника iPhone 15 Pro Max, который имеет фокусное расстояние всего 120 мм. Однако стоит отнестись к этой информации скептически, так как подробности об этом появлялись редко, и были дискуссии о том, предназначен ли этот телеобъектив для iPhone 16 Pro Max или для предполагаемой модели iPhone Ultra.

Если iPhone 16 Pro Max все же не получит этот телеобъектив, вероятно, он сохранит 12-мегапиксельную камеру с 5-кратным зумом и диафрагмой f/2,8, как и его предшественник. Ожидается, что остальные камеры будут аналогичны установленным в iPhone 16 Pro.

Впрочем, кроме потенциального улучшения качества съёмки в условиях слабого освещения и увеличения размера сенсора основной камеры, на данный момент не ожидается значительных изменений в основной или фронтальной камере. Это означает, что мы можем увидеть возвращение 48-мегапиксельного основного датчика с диафрагмой f/1,8 и 12-мегапиксельной фронтальной камеры с диафрагмой f/1,9.

Источник — techradar.com